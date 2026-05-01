Пересечь самую широкую реку мира на пароме, увидеть португальскую Колонию и замок на сваях
Всего за час на скоростном пароме мы сменим кипящий Буэнос-Айрес на тихую Колонию-дель-Сакраменто.
Это место, где время замерло на мощёных мостовых среди старинных ретро-автомобилей и португальской архитектуры 17 века.
Вы погуляете по историческому кварталу ЮНЕСКО, подниметесь на маяк и попробуете Уругвай на вкус в одном из уютных двориков.
Описание экскурсии
Исторический квартал (Barrio Histórico): мы пройдём через городские ворота с подъёмным мостом и окажемся в лабиринте старых улиц. Вы увидите знаменитую улицу Вздохов, узнаете её легенды и рассмотрите дома, сохранившие облик 18 столетия.
Виды с маяка и старые стены: поднимемся на El Faro, который построили на руинах монастыря. В ясную погоду отсюда видны небоскрёбы Буэнос-Айреса на горизонте.
Атмосфера и ретрокадры: Колония славится вросшими в землю старинными машинами — сегодня это клумбы. Мы устроим фотоохоту за подобными деталями и прогуляемся по набережной Рамбла.
Вкус Уругвая: на обед заглянем в аутентичный ресторан, чтобы попробовать легендарный стейк или чивито (богатый сэндвич) с бокалом вина сорта таннат — гордость местных виноделов.
Тайминг программы
6:00 — встреча в порту и прохождение границы 7:00 — переправа через Рио-де-ла-Плата на комфортабельном пароме 8:30–12:30 — завтрак в старом городе и большая пешая прогулка по легендам Колонии 13:00 — обед (мастер-классы по уругвайскому грилю по желанию) 14:30 — свободное время: набережная, арена для боя быков или шопинг 17:30 — возвращение в порт и закат посреди реки на обратном пути 20:00 — прибытие в Буэнос-Айрес
Организационные детали
Билеты на паром туда-обратно включены в стоимость
По городу мы передвигаемся пешком — он очень маленький и уютный. Если пожелаете, арендуем гольф-кар
Обед оплачивается отдельно по меню
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$700
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Буэнос-Айреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 21 туриста
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы читать дальшеуменьшить
Аргентина стала мне по-настоящему близка, и я с радостью помогу вам её почувствовать.
Моя задача как гида и проводника — стереть границы между вами и этой удивительной культурой. Познакомлю вас с настоящей жизнью местных жителей, расскажу о деталях менталитета, которые не найти в интернете, и покажу ту Аргентину, в которую невозможно не влюбиться.
Но главное для меня — это атмосфера. Я верю, что люди встречаются неслучайно. После каждой экскурсии гости часто становятся друзьями, и это — самая ценная часть моей работы. Мы проведём время так, чтобы Аргентина осталась в вашем сердце навсегда — ярким, живым и очень тёплым воспоминанием.
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
Похожие экскурсии на «Из Буэнос-Айреса в Уругвай: путешествие в 17 век»