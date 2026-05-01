Всего за час на скоростном пароме мы сменим кипящий Буэнос-Айрес на тихую Колонию-дель-Сакраменто. Это место, где время замерло на мощёных мостовых среди старинных ретро-автомобилей и португальской архитектуры 17 века. Вы погуляете по историческому кварталу ЮНЕСКО, подниметесь на маяк и попробуете Уругвай на вкус в одном из уютных двориков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Исторический квартал (Barrio Histórico): мы пройдём через городские ворота с подъёмным мостом и окажемся в лабиринте старых улиц. Вы увидите знаменитую улицу Вздохов, узнаете её легенды и рассмотрите дома, сохранившие облик 18 столетия.

Виды с маяка и старые стены: поднимемся на El Faro, который построили на руинах монастыря. В ясную погоду отсюда видны небоскрёбы Буэнос-Айреса на горизонте.

Атмосфера и ретрокадры: Колония славится вросшими в землю старинными машинами — сегодня это клумбы. Мы устроим фотоохоту за подобными деталями и прогуляемся по набережной Рамбла.

Вкус Уругвая: на обед заглянем в аутентичный ресторан, чтобы попробовать легендарный стейк или чивито (богатый сэндвич) с бокалом вина сорта таннат — гордость местных виноделов.

Тайминг программы

6:00 — встреча в порту и прохождение границы

7:00 — переправа через Рио-де-ла-Плата на комфортабельном пароме

8:30–12:30 — завтрак в старом городе и большая пешая прогулка по легендам Колонии

13:00 — обед (мастер-классы по уругвайскому грилю по желанию)

14:30 — свободное время: набережная, арена для боя быков или шопинг

17:30 — возвращение в порт и закат посреди реки на обратном пути

20:00 — прибытие в Буэнос-Айрес

Организационные детали