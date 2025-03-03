Водная прогулка
САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
Путешествие по каналам Тигре на сапборде - это уникальная возможность насладиться природой и освоить новый навык. Откройте для себя красоту дельты Параны
Начало: В Тигре
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
18 янв в 10:00
19 янв в 10:00
$60 за человека
Круиз
Из Буэнос-Айреса в Уругвай одним днём
Переплыть самую широкую реку в мире, побывать в пиратским городке и вернуться обратно
Завтра в 00:00
20 янв в 00:00
$650 за всё до 15 чел.
Водная прогулка
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$555 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 марта 2025Андрей, спасибо! Это было супер!!
- РРуслан4 января 2025Это мой первый опыт и он прошёл на славу благодаря Андрею.
Спасибо большое за красивый и увлекательный маршрут!
Всем рекомендую!
- ИИрина28 ноября 2024Это была прекрасная прогулка 😍 Мы катались днем, поэтому было не так много людей на канале. Виды прекрасные, пение птиц,
