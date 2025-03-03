читать дальше красивые домики по берегам, проплывающие рядом приветливые люди на каноэ и лодках. Сказка просто) Рекомендую! Андрей приятный собеседник, рассказывал много о жизни в Аргентине, было интересно послушать. Всегда вовремя помогал советами, как подруливать на доске)

Это была прекрасная прогулка 😍 Мы катались днем, поэтому было не так много людей на канале. Виды прекрасные, пение птиц,