Речные прогулки в Буэнос-Айресе

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
SUP-прогулки
2.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка
САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
Путешествие по каналам Тигре на сапборде - это уникальная возможность насладиться природой и освоить новый навык. Откройте для себя красоту дельты Параны
Начало: В Тигре
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
18 янв в 10:00
19 янв в 10:00
$60 за человека
Из Буэнос-Айреса в Уругвай одним днём
8 часов
1 отзыв
Круиз
Из Буэнос-Айреса в Уругвай одним днём
Переплыть самую широкую реку в мире, побывать в пиратским городке и вернуться обратно
Завтра в 00:00
20 янв в 00:00
$650 за всё до 15 чел.
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
На лодке
2 часа
Водная прогулка
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$555 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    3 марта 2025
    САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
    Андрей, спасибо! Это было супер!!
  • Р
    Руслан
    4 января 2025
    САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
    Это мой первый опыт и он прошёл на славу благодаря Андрею.
    Спасибо большое за красивый и увлекательный маршрут!
    Всем рекомендую!
    Это мой первый опыт и он прошёл на славу благодаря Андрею
  • И
    Ирина
    28 ноября 2024
    САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
    Это была прекрасная прогулка 😍 Мы катались днем, поэтому было не так много людей на канале. Виды прекрасные, пение птиц,
    читать дальше

    красивые домики по берегам, проплывающие рядом приветливые люди на каноэ и лодках. Сказка просто) Рекомендую! Андрей приятный собеседник, рассказывал много о жизни в Аргентине, было интересно послушать. Всегда вовремя помогал советами, как подруливать на доске)

