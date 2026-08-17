Мы не ограничимся достопримечательностями Дилижана.
Познакомимся с историей города, пройдёмся по старинным улочкам и отправимся в средневековый монастырь Агарцин, скрытый в ущелье.
А после лесные тропы выведут нас к водопаду, где насладимся тишиной и покоем вдали от суеты и с чашечкой ароматного кофе.
Познакомимся с историей города, пройдёмся по старинным улочкам и отправимся в средневековый монастырь Агарцин, скрытый в ущелье.
А после лесные тропы выведут нас к водопаду, где насладимся тишиной и покоем вдали от суеты и с чашечкой ароматного кофе.
Описание экскурсии
Старый Дилижан
Городок небольшой, но очаровывает с первого взгляда. Я расскажу, как он развивался, чем занимались жители и как формировался его архитектурный облик. А ещё именно здесь, по мнению героя «Мимино», вода занимает второе место в мире. И стоит памятник персонажам картины.
Монастырь Агарцин
Святыня спрятана в глубине леса. Пройдёмся по средневековому комплексу, прикоснёмся к тысячелетним камням и почувствуем дух и энергию некогда действующего образовательного и духовного центра.
Прогулка по лесу
По живописным тропам доберёмся до водопада, насладимся свежим воздухом и посидим на траве, любуясь пейзажами и попивая ароматный кофе.
Организационные детали
- Кофепауза в лесу и вода в автомобиле включены в стоимость
- Прогулка в лесу займёт 2–2,5 ч, маршрут несложный, специальная подготовка не понадобится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шушан — ваш гид в Дилижане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 964 туристов
Я географ по профессии, родилась и выросла в Ереване. Очень люблю свою страну и родной город — и делаю всё, чтобы гости почувствовали всю прелесть Армении на моих экскурсиях. Специализируюсь на
Входит в следующие категории Дилижана
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