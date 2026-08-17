Мы не ограничимся достопримечательностями Дилижана. Познакомимся с историей города, пройдёмся по старинным улочкам и отправимся в средневековый монастырь Агарцин, скрытый в ущелье. А после лесные тропы выведут нас к водопаду, где насладимся тишиной и покоем вдали от суеты и с чашечкой ароматного кофе.

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Описание экскурсии

Старый Дилижан

Городок небольшой, но очаровывает с первого взгляда. Я расскажу, как он развивался, чем занимались жители и как формировался его архитектурный облик. А ещё именно здесь, по мнению героя «Мимино», вода занимает второе место в мире. И стоит памятник персонажам картины.

Монастырь Агарцин

Святыня спрятана в глубине леса. Пройдёмся по средневековому комплексу, прикоснёмся к тысячелетним камням и почувствуем дух и энергию некогда действующего образовательного и духовного центра.

Прогулка по лесу

По живописным тропам доберёмся до водопада, насладимся свежим воздухом и посидим на траве, любуясь пейзажами и попивая ароматный кофе.

Организационные детали