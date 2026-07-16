Армения с высоты и со вкусом вина - на вертолёте (всё включено)
Увидеть Ереван и его окрестности, побывать на винодельне и устроить пикник с видом на Арарат
Отправляемся в воздушное путешествие! Чтобы не только полетать, но и познакомиться с армянским виноделием и отдохнуть среди впечатляющих пейзажей.
Вы пролетите над Араратской долиной, посетите винодельню Armenia Wine, продегустируете местные вина, а завершите день пикником у Арки Чаренца с панорамным видом на Арарат.
Описание экскурсии
Сначала — трансфер (40–50 мин) из Еревана на вертолётную базу Armenian Helicopters, где вы пройдёте инструктаж и подготовитесь к полёту (40–50 мин).
Затем — панорамный перелёт (15–20 мин) над Арменией. С высоты вы увидите Ереван, Араратскую долину, гору Арарат, вершины Арагаца и Ары, живописные горные хребты, виноградники и сельские пейзажи.
Винодельня Armenia Wine (1 ч). Здесь вас ждут экскурсия по одному из крупнейших винодельческих комплексов страны, прогулка по территории и дегустация армянских вин.
Обратный полёт (15–20 мин) на вертолётную базу с новыми панорамными видами.
Пикник у Арки Чаренца (1 ч). Небольшой перекус с армянским вином и великолепным видом на Арарат — отличное завершение насыщенного дня.
Продолжительность программы и маршрут могут меняться в зависимости от дорожной ситуации, погодных условий и времени, необходимого для подготовки к полёту.
Организационные детали
За дополнительную плату можно организовать исполнение авторских песен под гитару во время пикника или обед в ресторане по возвращении
Программа проходит в индивидуальном формате. По согласованию возможно объединение двух пар или отдельных участников
Остаток стоимости можно оплатить в армянских драмах или переводом в рублях на банковские карты Visa, Mastercard или «Мир». Подробности обсудим в переписке
О полёте
Проходит на современном вертолёте Robinson R66 под управлением профессионального пилота
Для безопасности вес одного участника не должен превышать 110 кг
После предоплаты просим прислать вас копии паспортов для оформления полёта
Полёт не рекомендуется людям, которым противопоказаны авиаперелёты по состоянию здоровья
Полёты выполняются только при благоприятных погодных условиях. При необходимости дата экскурсии может быть перенесена по согласованию с вами
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1664 туристов
Я родилась, выросла и проживаю в Армении, как говорится — местная, коренная армянка. Мне дорог и любим каждый её кусочек. Я юрист по образованию, очень люблю фотографировать и исследовать новые читать дальшеуменьшить
места. Благодаря хобби плавно перешла с работы эксперта-криминалиста в сферу туризма, окончив курсы по подготовке гидов. И вот уже много лет провожу экскурсии по всей Армении. Кроме того, организую и сама провожу курсы по подготовке гидов-экскурсоводов. Благодаря этим курсам у нас появилась чудесная профессиональная команда гидов, работающих не только на родном, но и на русском и других иностранных языках. Постоянно работаю над собой, поэтому, окончив Винную академию и получив сертификат винного гида, решила кроме историко-культурных экскурсий, также проводить эно- и гастротуры.
Девиз нашей команды — туротерапия. И не важно, какую экскурсию выберут наши гости, — это будет замечательный сеанс туристической терапии по Армении.
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