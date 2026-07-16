Отправляемся в воздушное путешествие! Чтобы не только полетать, но и познакомиться с армянским виноделием и отдохнуть среди впечатляющих пейзажей. Вы пролетите над Араратской долиной, посетите винодельню Armenia Wine, продегустируете местные вина, а завершите день пикником у Арки Чаренца с панорамным видом на Арарат.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €1853 за экскурсию

Описание экскурсии

Сначала — трансфер (40–50 мин) из Еревана на вертолётную базу Armenian Helicopters, где вы пройдёте инструктаж и подготовитесь к полёту (40–50 мин).

Затем — панорамный перелёт (15–20 мин) над Арменией. С высоты вы увидите Ереван, Араратскую долину, гору Арарат, вершины Арагаца и Ары, живописные горные хребты, виноградники и сельские пейзажи.

Винодельня Armenia Wine (1 ч). Здесь вас ждут экскурсия по одному из крупнейших винодельческих комплексов страны, прогулка по территории и дегустация армянских вин.

Обратный полёт (15–20 мин) на вертолётную базу с новыми панорамными видами.

Пикник у Арки Чаренца (1 ч). Небольшой перекус с армянским вином и великолепным видом на Арарат — отличное завершение насыщенного дня.

Продолжительность программы и маршрут могут меняться в зависимости от дорожной ситуации, погодных условий и времени, необходимого для подготовки к полёту.

Организационные детали

За дополнительную плату можно организовать исполнение авторских песен под гитару во время пикника или обед в ресторане по возвращении

Программа проходит в индивидуальном формате. По согласованию возможно объединение двух пар или отдельных участников

Остаток стоимости можно оплатить в армянских драмах или переводом в рублях на банковские карты Visa, Mastercard или «Мир». Подробности обсудим в переписке

О полёте