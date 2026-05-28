Хор Вирап, Нораванк, Джермук и винные традиции Арени (из Еревана)

Почувствовать контрасты юга Армении - от сакральных мест до гастрономических открытий
Мы объединили в одной поездке ключевые символы южного региона: легендарный монастырь Хор Вирап с видом на Арарат, уединённый Нораванк среди скал и целебный курорт Джермук. Вы узнаете о древней истории этого края и винодельческих традициях Арени. И откроете для себя вкус южной Армении на дегустации местного вина.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Еревана

8:45 — монастырь Хор Вирап

Вы полюбуетесь легендарным Араратом. Узнаете, как это место связано с Григорием Просветителем и принятием христианства в Армении.

11:00 — монастырский комплекс Нораванк

Прогуляетесь среди красных скал и познакомитесь с одним из самых красивых средневековых монастырей страны. Поговорим о его архитектуре, истории и символике.

12:15 — обед

14:00 — канатная дорога в Джермуке

Вы подниметесь над горными пейзажами курортного региона и увидите окрестности с высоты.

14:50 — Джермукский водопад

Остановитесь у одного из самых известных водопадов Армении.

15:30 — Арка мечты

Окажетесь на смотровой площадке с панорамными видами на горы.

15:50 — галерея минеральных вод

Познакомитесь с курортной историей Джермука и попробуете знаменитую минеральную воду.

16:40–17:40 — Арени и винодельня

Побываете в одном из главных винодельческих регионов Армении, узнаете о местных традициях виноделия и при желании примете участие в дегустации вин.

18:20-20:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе или минивэне (в зависимости от размера группы) и дегустация вина
  • Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу — 2000 драмов (~€4) за чел. и питание — по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мгер
Мгер — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда местных гидов, которые любят свою страну и умеют показывать её не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, традиции и живые истории. Уже несколько лет мы
проводим экскурсии по Армении и знаем, как сделать путешествие интересным, комфортным и запоминающимся. Нам важно, чтобы вы не просто посетили места, а почувствовали их: поняли историю, увидели детали, попробовали местную кухню и пообщались с людьми. Мы уделяем внимание каждому гостю и стараемся создать тёплую, дружелюбную атмосферу. Будем рады познакомить вас с Арменией и показать её такой, какой мы её любим!

