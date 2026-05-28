Мы объединили в одной поездке ключевые символы южного региона: легендарный монастырь Хор Вирап с видом на Арарат, уединённый Нораванк среди скал и целебный курорт Джермук. Вы узнаете о древней истории этого края и винодельческих традициях Арени. И откроете для себя вкус южной Армении на дегустации местного вина.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

8:00 — выезд из Еревана

8:45 — монастырь Хор Вирап

Вы полюбуетесь легендарным Араратом. Узнаете, как это место связано с Григорием Просветителем и принятием христианства в Армении.

11:00 — монастырский комплекс Нораванк

Прогуляетесь среди красных скал и познакомитесь с одним из самых красивых средневековых монастырей страны. Поговорим о его архитектуре, истории и символике.

12:15 — обед

14:00 — канатная дорога в Джермуке

Вы подниметесь над горными пейзажами курортного региона и увидите окрестности с высоты.

14:50 — Джермукский водопад

Остановитесь у одного из самых известных водопадов Армении.

15:30 — Арка мечты

Окажетесь на смотровой площадке с панорамными видами на горы.

15:50 — галерея минеральных вод

Познакомитесь с курортной историей Джермука и попробуете знаменитую минеральную воду.

16:40–17:40 — Арени и винодельня

Побываете в одном из главных винодельческих регионов Армении, узнаете о местных традициях виноделия и при желании примете участие в дегустации вин.

18:20-20:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали