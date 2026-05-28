Мы объединили в одной поездке ключевые символы южного региона: легендарный монастырь Хор Вирап с видом на Арарат, уединённый Нораванк среди скал и целебный курорт Джермук. Вы узнаете о древней истории этого края и винодельческих традициях Арени. И откроете для себя вкус южной Армении на дегустации местного вина.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Еревана
8:45 — монастырь Хор Вирап
Вы полюбуетесь легендарным Араратом. Узнаете, как это место связано с Григорием Просветителем и принятием христианства в Армении.
11:00 — монастырский комплекс Нораванк
Прогуляетесь среди красных скал и познакомитесь с одним из самых красивых средневековых монастырей страны. Поговорим о его архитектуре, истории и символике.
12:15 — обед
14:00 — канатная дорога в Джермуке
Вы подниметесь над горными пейзажами курортного региона и увидите окрестности с высоты.
14:50 — Джермукский водопад
Остановитесь у одного из самых известных водопадов Армении.
15:30 — Арка мечты
Окажетесь на смотровой площадке с панорамными видами на горы.
15:50 — галерея минеральных вод
Познакомитесь с курортной историей Джермука и попробуете знаменитую минеральную воду.
16:40–17:40 — Арени и винодельня
Побываете в одном из главных винодельческих регионов Армении, узнаете о местных традициях виноделия и при желании примете участие в дегустации вин.
18:20-20:00 — возвращение в Ереван
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе или минивэне (в зависимости от размера группы) и дегустация вина
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу — 2000 драмов (~€4) за чел. и питание — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мгер — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда местных гидов, которые любят свою страну и умеют показывать её не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, традиции и живые истории. Уже несколько лет мы
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Хор Вирап, Нораванк, Джермук и винные традиции Арени (из Еревана)»
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Открой настоящую Армению: Хор Вирап, Нораванк, Джермук и Арени
Начало: Ереванская государственная консерватория имени Ком...
Расписание: Ежедневно в 8:00
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$36
$40 за человека
Групповая
Тайны Армении: Хор Вирап, Нораванк, Арени, Джермук
Увидеть старинные монастыри, попробовать вино и минеральную воду и погрузиться в историю
Начало: У главного входа в консерваторию
Расписание: ежедневно в 08:00
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
30 мая в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
Путешествие в южные земли Армении: откройте тайны Хор Вирапа, древности Нораванка и насладитесь вином из села Арени
Начало: Возле информационно-туристического центра Еревана
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
€50 за человека
€29 за человека