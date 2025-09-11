Активная водная прогулка на сапбордах с панорамными видами на величественный Арарат подарит незабываемые впечатления. Участники быстро освоят управление доской под руководством опытного инструктора. В процессе путешествия можно узнать много интересного о традициях и кухне Армении. Завершает прогулку пикник с ароматными брдучами, приготовленными по местному рецепту. Отличный способ провести время на природе и зарядиться позитивом
5 причин купить эту прогулку
- 🌄 Виды на Арарат
- 🏄♂️ Обучение сапбордингу
- 🥪 Вкусный армянский брдуч
- 🌿 Погружение в природу
- 🎓 Интересные факты о культуре
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Арарат
Описание водной прогулки
Активная прогулка на сапах — под руководством опытного инструктора вы научитесь держать равновесие, правильно грести и безопасно управлять доской. Даже новички чувствуют себя уверенно уже через несколько минут!
Великолепные виды на Арарат — одно из самых символичных мест для армян.
Знакомство с армянской культурой — во время прогулки вы узнаете интересные факты о местных традициях, кухне и образе жизни.
Пикник в национальном стиле — в завершение вас ждёт уютный перекус на природе: ароматные бутерброды брдуч, приготовленные с любовью по местному рецепту.
Организационные детали
- Прогулки на сапах проходят в часе езды от Еревана
- Поедем на автомобиле Toyota Alphard, Mitsubishi Grandis или Mazda mpv
- Программа 8+
- Прогулка на сапах длится 2,5 часа (около 16 км), пикник — 30–40 минут
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ханджяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гоар — ваша команда гидов в Ереване
Привет! Меня зовут Гоар, и я — ваш гид в удивительной и многогранной Армении. Знаете, Армения — она правда разная. Хочешь — гуляй по древним монастырям, хочешь — мчись на сапе
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталина
11 сен 2025
Лучшая экскурсия за наши несколько дней в Ереване, гид просто супер!!! Уехали с массой впечатлений, прогулка на сапах – это что-то нереальное, само водохранилище не особо популярное, поэтому людей там
Е
Екатерина
4 июл 2025
Очень понравилась гид Гоар,интересная подача материала,красивая экскурсия,время пролетело незаметно,уехали с массой впечатлений.
