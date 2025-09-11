Активная водная прогулка на сапбордах с панорамными видами на величественный Арарат подарит незабываемые впечатления. Участники быстро освоят управление доской под руководством опытного инструктора. В процессе путешествия можно узнать много интересного о традициях и кухне Армении. Завершает прогулку пикник с ароматными брдучами, приготовленными по местному рецепту. Отличный способ провести время на природе и зарядиться позитивом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–2 человек или €50 за человека, если вас больше

от €140 за 1–2 человек или €50 за человека, если вас больше

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание водной прогулки

Активная прогулка на сапах — под руководством опытного инструктора вы научитесь держать равновесие, правильно грести и безопасно управлять доской. Даже новички чувствуют себя уверенно уже через несколько минут!

Великолепные виды на Арарат — одно из самых символичных мест для армян.

Знакомство с армянской культурой — во время прогулки вы узнаете интересные факты о местных традициях, кухне и образе жизни.

Пикник в национальном стиле — в завершение вас ждёт уютный перекус на природе: ароматные бутерброды брдуч, приготовленные с любовью по местному рецепту.

Организационные детали