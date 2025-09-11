Мои заказы

Прогулка на сапбордах с видом на Арарат - из Еревана

Активный отдых на воде с видами на Арарат. Узнайте о культуре Армении и насладитесь вкусным брдучем. Подходит для всех возрастов
Активная водная прогулка на сапбордах с панорамными видами на величественный Арарат подарит незабываемые впечатления. Участники быстро освоят управление доской под руководством опытного инструктора. В процессе путешествия можно узнать много интересного о традициях и кухне Армении. Завершает прогулку пикник с ароматными брдучами, приготовленными по местному рецепту. Отличный способ провести время на природе и зарядиться позитивом
5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌄 Виды на Арарат
  • 🏄‍♂️ Обучение сапбордингу
  • 🥪 Вкусный армянский брдуч
  • 🌿 Погружение в природу
  • 🎓 Интересные факты о культуре
Прогулка на сапбордах с видом на Арарат - из Еревана© Гоар
Прогулка на сапбордах с видом на Арарат - из Еревана© Гоар
Прогулка на сапбордах с видом на Арарат - из Еревана© Гоар
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Арарат

Описание водной прогулки

Активная прогулка на сапах — под руководством опытного инструктора вы научитесь держать равновесие, правильно грести и безопасно управлять доской. Даже новички чувствуют себя уверенно уже через несколько минут!

Великолепные виды на Арарат — одно из самых символичных мест для армян.

Знакомство с армянской культурой — во время прогулки вы узнаете интересные факты о местных традициях, кухне и образе жизни.

Пикник в национальном стиле — в завершение вас ждёт уютный перекус на природе: ароматные бутерброды брдуч, приготовленные с любовью по местному рецепту.

Организационные детали

  • Прогулки на сапах проходят в часе езды от Еревана
  • Поедем на автомобиле Toyota Alphard, Mitsubishi Grandis или Mazda mpv
  • Программа 8+
  • Прогулка на сапах длится 2,5 часа (около 16 км), пикник — 30–40 минут
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ханджяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гоар
Гоар — ваша команда гидов в Ереване
Привет! Меня зовут Гоар, и я — ваш гид в удивительной и многогранной Армении. Знаете, Армения — она правда разная. Хочешь — гуляй по древним монастырям, хочешь — мчись на сапе
читать дальше

с видом на Арарат, а хочешь — просто сиди в тени виноградника и пей вино. Здесь можно и неспешно смотреть закаты, и лезть в горы, и танцевать с местными. Армения влюбляет с первой горы, с первого глотка воздуха и с первого «джан» от прохожего — здесь ты сразу чувствуешь себя как дома, даже если впервые. И мне безумно нравится, что я могу это всё показать — настоящую, живую, тёплую Армению. Будет красиво, весело и точно не скучно!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Виталина
11 сен 2025
Лучшая экскурсия за наши несколько дней в Ереване, гид просто супер!!! Уехали с массой впечатлений, прогулка на сапах – это что-то нереальное, само водохранилище не особо популярное, поэтому людей там
читать дальше

крайне мало, что сыграло нам на руку, насладились катанием с видом на горы буквально вдвоем на всем водоеме. В общем, советую!!! В экскурсию входит пикник с вкуснейшими армянскими персиками, виноградом, арбузом и выпечкой, после сапов самое то)))
100/10, ожидания превзошли сами себя

Лучшая экскурсия за наши несколько дней в Ереване, гид просто супер!!! Уехали с массой впечатлений, прогулкаЛучшая экскурсия за наши несколько дней в Ереване, гид просто супер!!! Уехали с массой впечатлений, прогулкаЛучшая экскурсия за наши несколько дней в Ереване, гид просто супер!!! Уехали с массой впечатлений, прогулка
Е
Екатерина
4 июл 2025
Очень понравилась гид Гоар,интересная подача материала,красивая экскурсия,время пролетело незаметно,уехали с массой впечатлений.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Завораживающий вид на Арарат
На автобусе
9 часов
318 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
€30 за человека
Свидание с горой Арарат: пещера Арени, Нораванк и обед в семье виноделов
На машине
8 часов
79 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Свидание с горой Арарат: пещера Арени, Нораванк и обед в семье виноделов
Увидеть древние монастыри и научиться готовить армянские блюда - из Еревана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€230 за всё до 2 чел.
Гора Арарат, Хор Вирап, армянский Марс и раскопки Двина
На машине
4.5 часа
-
10%
28 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Монастырь Хор Вирап и Двин
Путешествие к истокам христианства в Армении с посещением древних столиц и уникальных пейзажей, напоминающих марсианские
Начало: На площади Республики
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €151€167 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване