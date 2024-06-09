Отправляемся на джипах на самую живописную вершину Армении! По дороге обязательно остановимся у озера Севан и прогуляемся по улочкам старого Дилижана. Поговорим о географии Армении и местных традициях.
А по прибытии насладимся видами национального парка и устроим пикник: пожарим настоящий армянский хоровац и выпьем кофе.
А по прибытии насладимся видами национального парка и устроим пикник: пожарим настоящий армянский хоровац и выпьем кофе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Озеро Севан — жемчужина Армении. Здесь же находится монастырь Севанаванк и открываются лучшие виды на окрестности. Вы узнаете легенды монастыря 9 века и секреты национального армянского искусства резьбы по камню.
- Водопат Шахот — природная достопримечательность,спрятанная среди горных изгибов. Заедем туда по пути и сделаем эффектные фото.
- Дилижан — уютный городок, расположенный среди гор, со своим особенным климатом. Мы прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в лавочки ремесленников.
- Вершина Димац притягивает к себе взгляд ещё издалека. В деревеньке у подножия горы мы пересядем на внедорожник и поднимемся на высоту птичьего полёта. Если повезёт, можно будет даже потрогать руками облака. Здесь же мы устроим пикник с шашлыками.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Пикник включён в стоимость. Предупредите нас заранее, если у вас есть аллергия или вы, например, не едите мясо.
- Вместо джипа на гору Димац можно подняться на квадроциклах (стоимость обсуждается дополнительно). Также в поездку можно добавить часовую конную прогулку (оплачивается дополнительно).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 5239 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.Задать вопрос
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