Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)

Посетить уникальный дом-музей, пройти по местам интеллигенции, за чашкой чая поговорить об искусстве
В Ереване много галерей и прочих локаций, которые не указаны в путеводителях и о которых люди совсем не знают. Как искусствоведу мне они очень интересны. Я изучила все места и для этой экскурсии выбрала наиболее аутентичные, на мой взгляд.

Покажу вам творческий Ереван, за вкусным бранчем научу разбираться в армянском искусстве и расскажу о жизни коренных ереванцев.
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дом-музей двух мэтров армянского искусства — художника Акопа Коджояна и скульптора Ара Саркисяна. Они стояли у истоков формирования советской армянской живописи и скульптуры. Экскурсию вместе со мной будет проводить внучка скульптора и директор музея, поэтому у каждого посетителя есть возможность прикоснуться к личной жизни гениев.

Уютные улицы, на которых проживала ереванская интеллигенция. Я поделюсь интересными фактами о домах и судьбах ереванцев. Покажу, где на улице Спендиаряна находилась первая в городе общественная библиотека, а где на Парпеци обитал Максим Горький.

Арт-бранч и неакадемическая лекция. В душевном и камерном кафе я расскажу про армянскую живопись и отвечу на ваши вопросы. Будем общаться и учиться понимать искусство просто и позитивно.

Кому подойдёт экскурсия

  • Путешественникам, которые впервые приезжают в Армению
  • Ценителям искусства, кому надоели стандартные экскурсии по известным музеям
  • Искушённым местным жителям, которым хочется больше узнать про уникальные галереи и интересные локации

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, билет в дом-музей, чай/кофе и десерт

в субботу и воскресенье в 13:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€68
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мартироса Сарьяна
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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