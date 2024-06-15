В Ереване много галерей и прочих локаций, которые не указаны в путеводителях и о которых люди совсем не знают. Как искусствоведу мне они очень интересны. Я изучила все места и для этой экскурсии выбрала наиболее аутентичные, на мой взгляд. Покажу вам творческий Ереван, за вкусным бранчем научу разбираться в армянском искусстве и расскажу о жизни коренных ереванцев.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дом-музей двух мэтров армянского искусства — художника Акопа Коджояна и скульптора Ара Саркисяна. Они стояли у истоков формирования советской армянской живописи и скульптуры. Экскурсию вместе со мной будет проводить внучка скульптора и директор музея, поэтому у каждого посетителя есть возможность прикоснуться к личной жизни гениев.

Уютные улицы, на которых проживала ереванская интеллигенция. Я поделюсь интересными фактами о домах и судьбах ереванцев. Покажу, где на улице Спендиаряна находилась первая в городе общественная библиотека, а где на Парпеци обитал Максим Горький.

Арт-бранч и неакадемическая лекция. В душевном и камерном кафе я расскажу про армянскую живопись и отвечу на ваши вопросы. Будем общаться и учиться понимать искусство просто и позитивно.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые приезжают в Армению

Ценителям искусства, кому надоели стандартные экскурсии по известным музеям

Искушённым местным жителям, которым хочется больше узнать про уникальные галереи и интересные локации

Организационные детали