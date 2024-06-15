Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
Посетить уникальный дом-музей, пройти по местам интеллигенции, за чашкой чая поговорить об искусстве
В Ереване много галерей и прочих локаций, которые не указаны в путеводителях и о которых люди совсем не знают. Как искусствоведу мне они очень интересны. Я изучила все места и для этой экскурсии выбрала наиболее аутентичные, на мой взгляд.
Покажу вам творческий Ереван, за вкусным бранчем научу разбираться в армянском искусстве и расскажу о жизни коренных ереванцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дом-музей двух мэтров армянского искусства — художника Акопа Коджояна и скульптора Ара Саркисяна. Они стояли у истоков формирования советской армянской живописи и скульптуры. Экскурсию вместе со мной будет проводить внучка скульптора и директор музея, поэтому у каждого посетителя есть возможность прикоснуться к личной жизни гениев.
Уютные улицы, на которых проживала ереванская интеллигенция. Я поделюсь интересными фактами о домах и судьбах ереванцев. Покажу, где на улице Спендиаряна находилась первая в городе общественная библиотека, а где на Парпеци обитал Максим Горький.
Арт-бранч и неакадемическая лекция. В душевном и камерном кафе я расскажу про армянскую живопись и отвечу на ваши вопросы. Будем общаться и учиться понимать искусство просто и позитивно.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые впервые приезжают в Армению
Ценителям искусства, кому надоели стандартные экскурсии по известным музеям
Искушённым местным жителям, которым хочется больше узнать про уникальные галереи и интересные локации
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида, билет в дом-музей, чай/кофе и десерт
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мартироса Сарьяна
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сара — ваш гид в Ереване
Приветствую всех! Меня зовут Сара, я искусствовед родом из Санкт-Петербурга. Армения стала для меня домом. Я хочу показать вам настоящий творческий и гедонистический Ереван, во время арт-бранчей рассказать про искусство и культуру Армении, чтобы вы просто и легко научились понимать искусство не только этой страны, но и мировое. Мой девиз: «Искусство — базовая потребность человека».