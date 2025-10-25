В самом сердце Еревана вас ждет уникальная экскурсия на фабрику антикварных ковров, где некоторые экземпляры старше 400 лет.
Вы увидите, как мастера создают шедевры, используя традиционные технологии, передаваемые из поколения в
5 причин купить эту экскурсию
- 🧵 Уникальная коллекция антикварных ковров
- 👨🍳 Ужин от известного шеф-повара
- 🎨 Возможность наблюдать за работой мастеров
- 🍽 Погружение в армянскую кухню
- 🕰 Историческая атмосфера фабрики
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Фабрика антикварных ковров
Описание экскурсии
Экскурсия
Компания «Мегерян Карпет» основана в 1917 году в Нью-Йорке. А в 2002 году она перенесла свои традиции и опыт в Армению и занялась восстановлением производства рукодельных ковров. В фабричном музее вы увидите уникальную коллекцию. И сможете понаблюдать за работой мастеров, которые сохраняют частицы староармянской культуры.
Трапеза от шеф-повара Седрака Мамуляна
В уютном пространстве вам предложат изысканный ужин от известного шеф-повара, который ищет забытые рецепты по всей Армении. Вы погрузитесь в атмосферу традиционной армянской культуры, ощутите великолепные ароматы и вкусы. Гастрономические впечатления останутся с вами навсегда!
Организационные детали
Также доступны следующие варианты:
- Только экскурсия по фабрике
- Экскурсия + мастер-класс по ковроделию или по выпеканию лаваша
- Экскурсия + мастер-класс + ужин
Что включено в указанную на сайте стоимость:
– Экскурсия на русском или английском языке
– Ужин от шеф-повара
– Обслуживание
Напишите нам для уточнения цен, вариантов программы и других деталей.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€63
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мадоян
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариам — ваша команда гидов в Ереване
Привет! Я создаю уникальные маршруты, чтобы вы могли открыть для себя Армению с её самых необычных и вдохновляющих сторон. Уникальные места, интересные истории и незабываемые впечатления ждут вас!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Артамонова
25 окт 2025
Мне жаль, что приходится писать такой отзыв, ожидала многого от этой экскурсии.
1. Организатор попросил перенести время на час раньше, мы согласились, но нас никто не ждал, не встречал, охраннник вообще
Э
Эвелина
15 янв 2025
Это была одна из самых интересных экскурсий, которые я посетила в Ереване! Сначала нас провели по фабрике ковров, и я даже не представляла, насколько это увлекательный процесс. Видеть, как вручную создаются ковры — просто завораживает! После экскурсии был ужин, который превзошёл все ожидания. Всё было невероятно вкусно. Ушла с массой эмоций и впечатлений!
