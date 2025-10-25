В самом сердце Еревана вас ждет уникальная экскурсия на фабрику антикварных ковров, где некоторые экземпляры старше 400 лет.Вы увидите, как мастера создают шедевры, используя традиционные технологии, передаваемые из поколения в

поколение. После экскурсии вас ждет ужин от шеф-повара Седрака Мамуляна, который удивит вас забытыми рецептами армянской кухни. Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в культуру и традиции Армении, которые оставят незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Экскурсия

Компания «Мегерян Карпет» основана в 1917 году в Нью-Йорке. А в 2002 году она перенесла свои традиции и опыт в Армению и занялась восстановлением производства рукодельных ковров. В фабричном музее вы увидите уникальную коллекцию. И сможете понаблюдать за работой мастеров, которые сохраняют частицы староармянской культуры.

Трапеза от шеф-повара Седрака Мамуляна

В уютном пространстве вам предложат изысканный ужин от известного шеф-повара, который ищет забытые рецепты по всей Армении. Вы погрузитесь в атмосферу традиционной армянской культуры, ощутите великолепные ароматы и вкусы. Гастрономические впечатления останутся с вами навсегда!

Организационные детали

Также доступны следующие варианты:

Только экскурсия по фабрике

Экскурсия + мастер-класс по ковроделию или по выпеканию лаваша

Экскурсия + мастер-класс + ужин

Что включено в указанную на сайте стоимость:

– Экскурсия на русском или английском языке

– Ужин от шеф-повара

– Обслуживание

Напишите нам для уточнения цен, вариантов программы и других деталей.