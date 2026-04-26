Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем вас в уникальное путешествие по Армении, где за один день вы увидите античный храм Гарни, средневековый монастырь Гегард и высокогорное озеро Севан. Это путешествие оставит вам яркие воспоминания и глубокое понимание армянской культуры и природы.

Вардан Ваш гид в Ереване

Описание экскурсии Армения в одном дне: культура, природа и история Приглашаем вас в самое популярное и контрастное путешествие по Армении! За один день мы проедем путь от античных колонн I века до суровой красоты средневековых скальных храмов и безмятежной глади высокогорного озера Севан. Эта экскурсия — идеальный способ познакомиться с душой Армении, её верой, архитектурой и природой. Храм Гарни — античное величие Первая остановка перенесет вас в эпоху великих царей и богов. Гарни — единственный сохранившийся языческий храм на территории СНГ, построенный в греко-римском стиле. Вы увидите 24 стройные базальтовые колонны, символизирующие часы в сутках, руины древнего царского дворца и уникальную римскую баню с мозаикой, созданной из тысяч натуральных камней. С края плато вам откроется захватывающий вид на ущелье реки Азат. Монастырь Гегард — чудо в скалах Далее мы отправимся в монастырский комплекс XIII века, внесённый в список ЮНЕСКО. Гегард (в переводе «Копьё») поражает воображение: часть его церквей полностью высечена внутри монолитной скалы. Мы зайдём в прохладные залы, где из-под камня бьёт святой источник, и оценим невероятную акустику, благодаря которой церковные песнопения здесь звучат божественно. Вы узнаете о «золотом веке» армянского зодчества и увидите сложнейшие орнаменты древних хачкаров. Озеро Севан — «голубая жемчужина» Завершим наше путешествие на высоте 1900 метров над уровнем моря. Вы подниметесь на смотровую площадку Севанского полуострова, чтобы увидеть монастырь Севанаванк, основанный в IX веке. Это место силы, где чёрные стены древних храмов контрастируют с бирюзовой водой озера. Мы расскажем вам легенды о княгине Мариам, покажем уникальный хачкар «Всеспаситель» и дадим время, чтобы просто подышать чистейшим горным воздухом и насладиться панорамой самого большого озера Кавказа. Это путешествие подарит вам не только яркие фотографии, но и глубокое понимание того, как в Армении переплелись эпохи, культуры и невероятная природа.

Выезд из отеля: Встреча с гидом и водителем по вашему адресу в Ереване. Арка Чаренца: Остановка на смотровой площадке с лучшим видом на гору Арарат. Храм Гарни: Экскурсия по античному языческому храму I века и территории царской крепости. Монастырь Гегард: Посещение уникального скального комплекса из списка ЮНЕСКО. Озеро Севан: Переезд к «голубой жемчужине» и обед в ресторане на берегу. Севанаванк: Прогулка к монастырю IX века на вершине полуострова. Возвращение: Трансфер обратно в отель.