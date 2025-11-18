Вы отправитесь в древние и живописные уголки восточной части страны. Прикоснётесь к истории языческой Армении в храме Гарни, который напоминает строения Древней Греции.
Узнаете о значении монастыря Гегард для христиан и по желанию насладитесь армянской кухней на берегу озера Севан.
Красивые пейзажи откроются вам также в ущелье Каменных Столбов и у арки Чаренца, откуда виден Арарат.
Узнаете о значении монастыря Гегард для христиан и по желанию насладитесь армянской кухней на берегу озера Севан.
Красивые пейзажи откроются вам также в ущелье Каменных Столбов и у арки Чаренца, откуда виден Арарат.
Описание экскурсии
- Арка Чаренца. Мы отправимся на восток Армении, по дороге остановимся у памятника, построенного в честь великого армянского поэта. Вы услышите его строки, выбитые на арке, на родном языке.
- Храм Гарни. Языческий храм был построен в 65–67 годах н. э. в честь бога солнца Митры. Гид расскажет об армянском пантеоне богов и о том, как Гарни удалось выстоять с приходом христианства.
- Симфония камней. Неподалёку вас ждёт природное чудо Армении — ущелье с базальтовыми столбами по всей длине.
- Монастырь Гегард. Вы полюбуетесь гармонией аскетичного монастыря и природы ущелья реки Гохт, узнаете о первых упоминаниях этого места и поверьях об отшельниках.
- Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк. Вы увидите хачкар «Всеспаситель». А после по желанию за доплату попробуете шашлык из рыбы сиг в одном из ресторанов на берегу озера.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в Гарни — 1500 драмов (€€) за чел.; по желанию спуск в ущелье — 300 драмов; обед — от 4000 до 6000 драмов (€7–11) за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 3284 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
18 ноя 2025
Огромная благодарность Элле! Прекрасная экскурсия. Очень структурированный, интересный рассказ. Элла - настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями по истории Армении и ее искусства. Особенно запомнилось, как она «читала» рельфы древних хачкаров. Потом выяснилось, что она филолог по образованию, и это чувствуется) Еще раз спасибо!
P.S. Еще хочется отметить аккуратного водителя Гено! Единственное пожелание к организаторам - побольше розеток в автобусах)
P.S. Еще хочется отметить аккуратного водителя Гено! Единственное пожелание к организаторам - побольше розеток в автобусах)
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Увидеть самые знаменитые места Армении и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Все за один день: Гарни, Гегард, Симфония, Севан, Дилижан, Агарцин
Индивидуальный тур по Армении: Гарни, Гегард, Севан и Дилижан. Погрузитесь в историю и природу за один день
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$142 за всё до 7 чел.