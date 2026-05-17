Приглашаем вас в увлекательное путешествие по знаковым местам Армении, где каждый камень дышит историей.
Ваше приключение начнется с посещения Храма Гарни, где вы сможете ощутить дух древности и узнать о языческих
Ваше приключение начнется с посещения Храма Гарни, где вы сможете ощутить дух древности и узнать о языческих
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Насыщенное путешествие за 1 день
- 🏛 Единственный языческий храм в Закавказье
- ⛪ Пещерный монастырь Гегард
- 🌋 Вулканическая лава «симфония камней»
- 🚤 Прогулка на кораблике по озеру Севан
- 💧 Святой источник в Гегарде
- 🚌 Транспорт включен в стоимость
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - июль и август. В это время вы сможете насладиться комфортной температурой и живописными видами. Прогулка по озеру Севан станет незабываемым опытом. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что позволит вам в полной мере насладиться историческими и природными достопримечательностями Армении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Гарни
- Римские бани
- Вулканическая лава
- Монастырь Гегард
- Озеро Севан
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее Армении
Вы отправитесь на экскурсию с профессиональным гидом и за 1 день:
- Осмотрите языческий храм 1 века и римские бани
- Увидите застывшую вулканическую лаву и поймёте, почему её называют Симфонией камней
- Оцените пещерный монастырь Гегард и наберёте воды в святом источнике
- Полюбуетесь озером Севан и покатаетесь по нему на кораблике
- Узнаете, кого называют «армянским крестным» и где в старину останавливались паломники
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включен в стоимость
- Дополнительно оплачиваются: билеты в храм Гарни — 1500 драм/чел., прогулка на лодке – 25 евро за группу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2495 туристов
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 164 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень повезло с погодой — было прохладно и шел дождь, но это ничуть не испортило
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!
За один день выстраивается цельный маршрут: Гарни, Симфония камней, Гегард, Севан - всё логично связано, без перегруза, но с максимальной
За один день выстраивается цельный маршрут: Гарни, Симфония камней, Гегард, Севан - всё логично связано, без перегруза, но с максимальной
Марта
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой подробный и тёплый отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия оставила у вас именно такие впечатления 🙏
Арсен
Арсен
Вам был полезен этот отзыв?
Первое же впечатление было приятное. Наш гид, Гоар, встретила нас у отеля. Наша путешествие было на машине Toyota Camry - водитель вел очень комфортно, высадка и посадка была в удобных местах.
С Гоар было легко в общении, она интересно рассказывала, подсказывала места для фотографии, тактично оставляла время побыть вдвоём.
С Гоар было легко в общении, она интересно рассказывала, подсказывала места для фотографии, тактично оставляла время побыть вдвоём.
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Зару и сопровождающего нас Артура за экскурсию, за увлекательную беседу в дороге, за рассказ о традициях и истории страны. Зара с радостью отвечает на любой вопрос и рассказывает обо всем что заинтересует. Большое спасибо за такой душевный день который мы провели с вами!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия отличная,было очень интересно и необычно, хотя мы с друзьями объехали почти весь Кавказ. Особенно хотелось бы отметить прекрасную Мэри, нашего гида и водителя Артака, с ним мы были в двух поездках.
Вам был полезен этот отзыв?
Мы в восторге! Нам всё очень понравилось! Комфортная машина, прекрасный водитель. Гид Анаит приятная и милая девушка, очень интересно рассказывала и даже спела для нас в монастыре Гегард. Благодарим!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан»
Групповая
до 19 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан (в группе)
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа на групповой экскурсии
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Завтра в 00:00
11 авг в 00:00
от €180 за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Гарни, Гегард, Севанаванк и озеро Севан - из Еревана
Увидеть четыре символа Армении: языческий храм, скальный монастырь, жемчужное озеро и храм 9 века
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
€28 за человека
-30%
до 1 декабря
от €231 за группу