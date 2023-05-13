Посетить языческий храм, увидеть скальный монастырь и прокатиться по озеру на кораблике
Приглашаем в насыщенное путешествие, посвящённое богатой истории и завораживающей природе Армении! Вы осмотрите единственный языческий храм в Закавказье и окружённый скалами монастырь. Услышите о местных религиях, царе Нероне и жизни паломников. А также покатаетесь на кораблике по озеру Севан, наслаждаясь синевой глади и свежестью высокогорья.
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прошлое и настоящее Армении
Вы отправитесь на экскурсию с профессиональным гидом и за 1 день:
- Осмотрите языческий храм 1 века и римские бани
- Увидите застывшую вулканическую лаву и поймёте, почему её называют «симфонией камней»
- Оцените пещерный монастырь Гегард и наберёте воды в святом источнике
- Полюбуетесь озером Севан и покатаетесь по нему на кораблике
- Узнаете, кого называют «армянским крестным» и где в старину останавливались паломники
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Билеты в храм Гарни оплачиваются дополнительно — 1500 драм
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 406 туристов
Я Марта, и я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасет мир. Наша команда — это люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела. Наша цель — чтобы вы увидели Армению какая она есть, древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. А гостя, по армянским старинным традициям, встречают и провожают так, чтобы он обязательно захотел вернуться.
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