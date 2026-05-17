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Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан

Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по знаковым местам Армении, где каждый камень дышит историей.

Ваше приключение начнется с посещения Храма Гарни, где вы сможете ощутить дух древности и узнать о языческих
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традициях региона.

Затем вы отправитесь к монастырю Гегард, высеченному в скале, где услышите истории о средневековых паломниках и сможете наполнить свои фляги водой из святого источника.

Завершит ваш маршрут плавание по озеру Севан, этому горному жемчужине Армении, где вы сможете насладиться неповторимыми пейзажами и свежим горным воздухом.

Все это в сопровождении опытного гида, который сделает вашу экскурсию не только познавательной, но и незабываемой.

Транспорт предоставляется, а билеты и прогулка на лодке доступны за дополнительную плату, что позволяет вам полностью настроить свой опыт

5
164 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Насыщенное путешествие за 1 день
  • 🏛 Единственный языческий храм в Закавказье
  • ⛪ Пещерный монастырь Гегард
  • 🌋 Вулканическая лава «симфония камней»
  • 🚤 Прогулка на кораблике по озеру Севан
  • 💧 Святой источник в Гегарде
  • 🚌 Транспорт включен в стоимость

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - июль и август. В это время вы сможете насладиться комфортной температурой и живописными видами. Прогулка по озеру Севан станет незабываемым опытом. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что позволит вам в полной мере насладиться историческими и природными достопримечательностями Армении.
Сейчас август — это идеальное время.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан

Что можно увидеть

  • Храм Гарни
  • Римские бани
  • Вулканическая лава
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Армении

Вы отправитесь на экскурсию с профессиональным гидом и за 1 день:

  • Осмотрите языческий храм 1 века и римские бани
  • Увидите застывшую вулканическую лаву и поймёте, почему её называют Симфонией камней
  • Оцените пещерный монастырь Гегард и наберёте воды в святом источнике
  • Полюбуетесь озером Севан и покатаетесь по нему на кораблике
  • Узнаете, кого называют «армянским крестным» и где в старину останавливались паломники

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в храм Гарни — 1500 драм/чел., прогулка на лодке – 25 евро за группу

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2495 туристов
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
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люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела: проводим однодневные программы по главным городам страны, насыщенные информацией и впечатлениями. Наша задача — сделать всё, чтобы Армения открылась перед вами такой, какая она есть: древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. Каждого гостя, согласно старинным армянским традициям, мы встречаем и провожаем так, чтобы он обязательно захотел вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 164 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
163
4
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3
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Н
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень повезло с погодой — было прохладно и шел дождь, но это ничуть не испортило
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впечатления от встречи с прекрасными архитектурными и природными достопримечательностями Армении. Огромная заслуга в этом нашего экскурсовода Мэри. Она прекрасный, умный и невероятно милый гид! Мы получили очень содержательный, глубокий и увлекательный комментарий на протяжении всего маршрута. Время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за безупречную организацию: комфортное авто, надежного водителя и полное выполнение всей намеченной программы, несмотря на капризы погоды. Нам было тепло, уютно и очень интересно. Рекомендую Мэри и эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему влюбиться в Армению!»

«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень+2
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень
«Экскурсия "Армения за один день: Гарни, Гегард и озеро Севан" превзошла все ожидания! Нам не очень
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Денис
Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!

За один день выстраивается цельный маршрут: Гарни, Симфония камней, Гегард, Севан - всё логично связано, без перегруза, но с максимальной
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ценностью на каждой точке. Чувствуется продуманная программа!

Отдельно стоит отметить подачу: Арсен не просто даёт факты, а погружает в контекст, объясняет смысл и вовлекает в процесс. Много живого общения и юмора! Благодаря этому экскурсия воспринимается как живой диалог, а не стандартная программа.

По уровню организации - тоже высший класс: комфортный темп, чёткость, внимание к деталям. Видно, что всё отлажено и сделано с фокусом на качество опыта! Спасибо большое!

Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!
Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!
Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!
Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!
Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!
Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!
Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!
Огромное спасибо Арсену за экскурсию! Это лучший гид которого я встречал!
Марта
Марта
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой подробный и тёплый отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия оставила у вас именно такие впечатления 🙏

Арсен
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действительно вкладывает душу в каждую поездку, и для нас важно не просто показать места, а создать цельный, живой опыт — чтобы маршрут был логичным, интересным и запоминающимся. Особенно радует, что вы отметили подачу и атмосферу — это то, на что мы делаем особый акцент

Будем очень рады видеть вас снова в Армении и открыть для вас новые маршруты! 🇦🇲

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Валентин
Первое же впечатление было приятное. Наш гид, Гоар, встретила нас у отеля. Наша путешествие было на машине Toyota Camry - водитель вел очень комфортно, высадка и посадка была в удобных местах.
С Гоар было легко в общении, она интересно рассказывала, подсказывала места для фотографии, тактично оставляла время побыть вдвоём.
Первое же впечатление было приятное. Наш гид, Гоар, встретила нас у отеля. Наша путешествие было на
Первое же впечатление было приятное. Наш гид, Гоар, встретила нас у отеля. Наша путешествие было на
Первое же впечатление было приятное. Наш гид, Гоар, встретила нас у отеля. Наша путешествие было на
Первое же впечатление было приятное. Наш гид, Гоар, встретила нас у отеля. Наша путешествие было на
Первое же впечатление было приятное. Наш гид, Гоар, встретила нас у отеля. Наша путешествие было на
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Наталья
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Зару и сопровождающего нас Артура за экскурсию, за увлекательную беседу в дороге, за рассказ о традициях и истории страны. Зара с радостью отвечает на любой вопрос и рассказывает обо всем что заинтересует. Большое спасибо за такой душевный день который мы провели с вами!
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Зару и сопровождающего нас Артура за экскурсию, за увлекательную беседу в дороге,
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Зару и сопровождающего нас Артура за экскурсию, за увлекательную беседу в дороге,
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Зару и сопровождающего нас Артура за экскурсию, за увлекательную беседу в дороге,
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Зару и сопровождающего нас Артура за экскурсию, за увлекательную беседу в дороге,
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Зару и сопровождающего нас Артура за экскурсию, за увлекательную беседу в дороге,
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Зару и сопровождающего нас Артура за экскурсию, за увлекательную беседу в дороге,
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Зару и сопровождающего нас Артура за экскурсию, за увлекательную беседу в дороге,
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Наталья
Экскурсия отличная,было очень интересно и необычно, хотя мы с друзьями объехали почти весь Кавказ. Особенно хотелось бы отметить прекрасную Мэри, нашего гида и водителя Артака, с ним мы были в двух поездках.
Экскурсия отличная,было очень интересно и необычно, хотя мы с друзьями объехали почти весь Кавказ. Особенно хотелось
Экскурсия отличная,было очень интересно и необычно, хотя мы с друзьями объехали почти весь Кавказ. Особенно хотелось
Экскурсия отличная,было очень интересно и необычно, хотя мы с друзьями объехали почти весь Кавказ. Особенно хотелось
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Ольга
Мы в восторге! Нам всё очень понравилось! Комфортная машина, прекрасный водитель. Гид Анаит приятная и милая девушка, очень интересно рассказывала и даже спела для нас в монастыре Гегард. Благодарим!
Мы в восторге! Нам всё очень понравилось! Комфортная машина, прекрасный водитель. Гид Анаит приятная и милая
Мы в восторге! Нам всё очень понравилось! Комфортная машина, прекрасный водитель. Гид Анаит приятная и милая
Мы в восторге! Нам всё очень понравилось! Комфортная машина, прекрасный водитель. Гид Анаит приятная и милая
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Входит в следующие категории Еревана

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