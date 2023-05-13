Приглашаем в насыщенное путешествие, посвящённое богатой истории и завораживающей природе Армении! Вы осмотрите единственный языческий храм в Закавказье и окружённый скалами монастырь. Услышите о местных религиях, царе Нероне и жизни паломников. А также покатаетесь на кораблике по озеру Севан, наслаждаясь синевой глади и свежестью высокогорья.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Армении

Вы отправитесь на экскурсию с профессиональным гидом и за 1 день:

Осмотрите языческий храм 1 века и римские бани

Увидите застывшую вулканическую лаву и поймёте, почему её называют «симфонией камней»

Оцените пещерный монастырь Гегард и наберёте воды в святом источнике

Полюбуетесь озером Севан и покатаетесь по нему на кораблике

Узнаете, кого называют «армянским крестным» и где в старину останавливались паломники

И это далеко не всё!

Организационные детали