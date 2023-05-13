Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день

Посетить языческий храм, увидеть скальный монастырь и прокатиться по озеру на кораблике

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Приглашаем в насыщенное путешествие, посвящённое богатой истории и завораживающей природе Армении! Вы осмотрите единственный языческий храм в Закавказье и окружённый скалами монастырь. Услышите о местных религиях, царе Нероне и жизни паломников. А также покатаетесь на кораблике по озеру Севан, наслаждаясь синевой глади и свежестью высокогорья.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Армении

Вы отправитесь на экскурсию с профессиональным гидом и за 1 день:

  • Осмотрите языческий храм 1 века и римские бани
  • Увидите застывшую вулканическую лаву и поймёте, почему её называют «симфонией камней»
  • Оцените пещерный монастырь Гегард и наберёте воды в святом источнике
  • Полюбуетесь озером Севан и покатаетесь по нему на кораблике
  • Узнаете, кого называют «армянским крестным» и где в старину останавливались паломники

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Билеты в храм Гарни оплачиваются дополнительно — 1500 драм

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Гарни
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Гегард
Озеро Севан
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Водные развлечения
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы

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