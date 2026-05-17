Приглашаем вас в увлекательное путешествие по знаковым местам Армении, где каждый камень дышит историей.Ваше приключение начнется с посещения Храма Гарни, где вы сможете ощутить дух древности и узнать о языческих

традициях региона. Затем вы отправитесь к монастырю Гегард, высеченному в скале, где услышите истории о средневековых паломниках и сможете наполнить свои фляги водой из святого источника. Завершит ваш маршрут плавание по озеру Севан, этому горному жемчужине Армении, где вы сможете насладиться неповторимыми пейзажами и свежим горным воздухом. Все это в сопровождении опытного гида, который сделает вашу экскурсию не только познавательной, но и незабываемой. Транспорт предоставляется, а билеты и прогулка на лодке доступны за дополнительную плату, что позволяет вам полностью настроить свой опыт

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - июль и август. В это время вы сможете насладиться комфортной температурой и живописными видами. Прогулка по озеру Севан станет незабываемым опытом. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что позволит вам в полной мере насладиться историческими и природными достопримечательностями Армении.

Сейчас август — это идеальное время.