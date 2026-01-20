Групповая
до 18 чел.
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
«Вы полюбуетесь ландшафтами и старинными постройками, попробуете местные угощения и увидите символ Кавказа — самое большое пресноводное озеро в регионе»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер по самым популярным местам Армении из Еревана
Путешествуйте по Армении с комфортом! Посетите языческий храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Водитель расскажет о культуре и истории
Начало: У вашего отеля в малом центре города
Завтра в 00:00
22 янв в 00:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Увидеть самые знаменитые места Армении и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Вы насладитесь видами высокогорного озера, увидите высеченную в скале церковь, познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете, как в стране распространялось христианство»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
Групповая
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
«А ещё полюбуетесь одним из крупнейших пресноводных высокогорных озер Евразии — и всё это за один день»
Расписание: в среду в 09:00, 09:30 и 10:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
Уникальная возможность за один день увидеть средневековую Армению, насладиться горными пейзажами и отдохнуть у озера Севан
Начало: На площади Республики
«На фуникулёре мы поднимемся до вершины, чтобы увидеть Арарат, озеро Севан и горы, которые его окружают»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от €193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Севан, Гарни и Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«На обратном пути вы заедете к Севану — самому известному озеру Армении, расположенному на высоте почти 2000 метров»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайные сокровища Армении: озеро Севан, монастырь Севанаванк, сыроварня и хачкары в Норатусе
Из Еревана - к памятникам армянского средневекового зодчества и заповедным местам
«Это одно из «великих морей» Великой Армении, наряду с озерами Ван и Урмия, которые сейчас находятся на территории Турции и Ирана»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €129 за всё до 6 чел.
Групповая
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Увлекательное путешествие к озеру Севан и древним монастырям Армении. Познакомьтесь с культурой и историей в компании профессионального гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Вы оцените крупнейшее озеро Кавказа и одно из самых больших горных пресноводных озёр в мире»
23 янв в 10:00
26 янв в 10:00
€34 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Армении на Tesla. Посетите древние храмы и насладитесь видами озера Севан в комфортной обстановке
«В конце дня отправимся к крупнейшему озеру в Армении»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Круиз
Жемчужина в горах: к открытиям тайн озера Севан с возможностью круиза
Погрузитесь в атмосферу Армении: круиз по озеру Севан, старинные монастыри и вкуснейший сыр ждут вас в этом путешествии
Начало: По адресу, указанному путешественником
«Если позволит погода, вы прокатитесь по идиллическому горному озеру на яхте и полюбуетесь потрясающими видами»
Завтра в 10:30
22 янв в 10:30
€154 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
«Озеро Севан — синяя сказка Армении»
Завтра в 00:00
22 янв в 00:00
от €159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины северо-востока Армении
Посетите озеро Севан и зелёные долины Дилижана, узнайте секреты пивоварения и откройте для себя монастырь Агарцин в этой индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
«Вы побываете в двух совершенно разных природных местах Армении: вдохновитесь красотой крупнейшего озера на Кавказе и оцените пейзажи зелёных дилижанских долин»
Завтра в 10:30
22 янв в 10:30
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
«Озеро Севан — крупнейшее на Кавказе, окруженное зелеными горами, оно впечатлит вас кристально чистой водой»
Завтра в 00:00
22 янв в 00:00
от €159 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Погрузитесь в атмосферу Армении: вулкан, горнолыжный курорт и высокогорное озеро. Насладитесь видами и историей в одном туре
«Наконец, поедем к голубой жемчужине Армении — пресному озеру Севан»
Завтра в 09:00
1 фев в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
«А после по желанию за доплату попробуете шашлык из рыбы сиг в одном из ресторанов на берегу озера»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы - из Еревана
Отправиться в путешествие по провинциям Котайк, Гехаркуник и Тавуш
Начало: От места вашего проживания в Ереване
«Дегустация блюд из рыбы и раков (по желанию) с красивым видом на озеро Севан»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
от €240 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
Прокатиться по канатной дороге, полюбоваться озером Парз, посетить монастыри Агарцин и Кечарис
Начало: Из вашего отеля
«Дилижан, монастырь Агарцин и озеро Парз»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Откройте для себя природные сокровища Армении: от величественного озера Севан до зелёных просторов Дилижана. Путешествие обещает быть незабываемым
«Полюбуетесь красотами озера и получите удовольствие от водной прогулки»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€249 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Западный берег Севана удивит живописными видами и историей. Лошадиная ферма, монастырь Айраванк и сыроварня ждут вас на этом маршруте
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€219 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На двух вершинах: Ара и Арагац
Покорите величественные вершины Армении: Ара и Арагац. Уникальные виды, исторические тайны и природные чудеса ждут вас в этом путешествии
Начало: У вашего отеля
«Финальной точкой путешествия станет высота 3200 м, где находится горное озеро»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€175 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Пляжный отдых на озере Севан + экскурсия в монастырь Севанаванк
Отдохните на чистейшем озере Севан, позагорайте и посетите монастырь Севанаванк. Уникальная возможность насладиться природой и историей Армении
Начало: По договорённости с гидом
«В Армении нет моря, но есть Севан — красивейшее озеро и местная гордость»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
€139 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к чёрным пескам Гутанасара и к озеру Севан - из Еревана
Уникальная экскурсия к чёрным пескам Гутанасара: природные контрасты, живописные виды и увлекательные истории ждут вас в этом туре
Начало: На Республиканской площади
«По желанию можем сделать остановку в одном из ресторанов на берегу Севана, где вам предложат попробовать местные деликатесы — знаменитые рыбки ишхан или сиг из озера»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 10:00, в четверг и воскресенье в 12:00
Завтра в 10:00
22 янв в 12:00
€89 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 18 чел.
Трансфер из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и озеру Севан
С комфортом доехать до must-see мест Армении и вернуться обратно в столицу
«Мы отправимся по маршруту:Ереван — Арка Чаренца — монастырь Гегард — Симфония камней — Гарни — озеро Севан — Ереван»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €147
€195 за всё до 18 чел.
Водная прогулка
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Откройте для себя Армению через волшебные ландшафты Ластивера, величественное озеро Севан и уютный Дилиджан. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции
Начало: Гостиница
«По пути к национальному парку мы проедем через озеро Севан, остановимся в Дилиджане на чашечку армянского кофе, а затем по Хачахпюрскому ущелью доберемся до волшебных ландшафтов Ластивера»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 50 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 3 чел.
Всё лучшее в Армении
Погрузитесь в историю и природу Армении, посетив Хор Вирап, Севан и Азатское водохранилище. Идеально для семей и любителей приключений
Начало: У вашего отеля
«Это горное озеро находится на высоте 1890 метров над уровнем моря»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€260
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения: увидеть главное
Из Еревана - к Гарни, монастырю Гегард, озеру Севан, Симфонии камней и горе Арарат во всей её мощи
«15:30 — озеро Севан и монастырь Севанаванк»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€240 за всё до 6 чел.
Групповая
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Путешествие к озеру Севан и монастырям Армении. Откройте для себя историю и архитектуру в компании опытного гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Вы оцените крупнейшее озеро Кавказа и одно из самых больших горных пресноводных озёр в мире»
22 янв в 10:00
24 янв в 10:00
€30 за человека
Групповая
до 19 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа на групповой экскурсии
Начало: Площадь Республики
«А после по желанию за доплату попробуете шашлык из рыбы сиг в одном из ресторанов на берегу озера»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
€36 за человека
Водная прогулка
Озеро Севан и Дилижан: прогулка на кораблике
Путешествие по озеру Севан и курортному Дилижану подарит вам уникальные виды и незабываемые впечатления. Насладитесь природой и историей
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Ваше путешествие начнется с озера Севан — самого большого озера в Армении и одного из самых высокогорных озер в мире»
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$220 за всё до 7 чел.
Групповая
На вершину Цахкадзора и к берегам Севана
Из Еревана - к величественному озеру, древним монастырям и живописным горам
Начало: У главного входа в консерваторию
«Путешествие начнётся у высокогорного озера Севан — жемчужины Армении»
Расписание: в воскресенье в 09:00
25 янв в 09:00
1 фев в 09:00
€26 за человека
