Погрузитесь в богатую историю Армении с нашим культурным туром, который включает посещение главной церкви — Первопрестольного Св. Эчмиадзина, а также удивительных церквей Св. Рипсиме и Св. Гаяне и храма Звартноц.
Эти уникальные памятники под охраной ЮНЕСКО откроют вам двери в средневековую архитектуру и искусство, оставив незабываемые впечатления.
Описание экскурсии
Культурный тур по историческим святыням Армении
Приглашаем вас в увлекательное культурно-познавательное путешествие по историческим святыням Армении. В рамках этого тура вы сможете посетить несколько знаковых мест, обладающих богатой историей и духовным значением.
Планы путешествия
- Святый Эчмиадзин: Духовный центр армянской церкви и главная церковь страны.
- Церковь Святой Рипсиме: Древний храм 7-го века, известный своей архитектурной красотой.
- Церковь Святой Гаяне: Ещё одна жемчужина армянской архитектуры, запоминающаяся своим уникальным стилем.
- Храм Звартноц: Уникальный объект, создающий удивительную атмосферу древности.
Духовное наследие
Каждый из упомянутых объектов по праву считается важной частью мирового наследия и находится под охраной ЮНЕСКО. Эти исторические памятники не только радуют глаз своей архитектурой, но и позволяют окунуться в атмосферу древности, почувствовать дух времени.
Такое путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и культурой. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя богатство армянской духовности и истории!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Первопрестольный Св. Эчмиадзин
- Церковь Св. Рипсиме
- Церковь Св. Гаяне
- Храм Звартноц
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
