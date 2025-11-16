Погрузитесь в богатую историю Армении с нашим культурным туром, который включает посещение главной церкви — Первопрестольного Св. Эчмиадзина, а также удивительных церквей Св. Рипсиме и Св. Гаяне и храма Звартноц. Эти уникальные памятники под охраной ЮНЕСКО откроют вам двери в средневековую архитектуру и искусство, оставив незабываемые впечатления.

Описание экскурсии

Культурный тур по историческим святыням Армении

Приглашаем вас в увлекательное культурно-познавательное путешествие по историческим святыням Армении. В рамках этого тура вы сможете посетить несколько знаковых мест, обладающих богатой историей и духовным значением.

Планы путешествия

Духовное наследие

Каждый из упомянутых объектов по праву считается важной частью мирового наследия и находится под охраной ЮНЕСКО. Эти исторические памятники не только радуют глаз своей архитектурой, но и позволяют окунуться в атмосферу древности, почувствовать дух времени.

Такое путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и культурой. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя богатство армянской духовности и истории!