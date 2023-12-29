Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Групповая экскурсия в Ереване

Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям

Всем известно, что главный город Армении — это Ереван. Однако мало кто знает, что у неё есть вторая столица, духовная — Эчмиадзин.

В кафедральном соборе Святого Эчмиадзина вы узнаете о зарождении христианства в стране и увидите значимые реликвии.

А затем отправитесь в путешествие по Еревану и его must-see-местам, без которых нельзя представить посещение Армении.
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Ближайшие даты:
29
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янв
12
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19
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€26
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Изучим святыни Эчмиадзина

Прежде всего мы отправимся в Эчмиадзинский кафедральный собор. Рассмотрим его архитектурные особенности и поговорим о строительстве духовного оплота Армянской Апостольской Церкви. Вы посетите музейную зону собора, где хранятся частички Ноева ковчега, Копьё Судьбы и другие христианские реликвии.

А после отправимся на встречу с Ереваном

  • Вы узнаете, как строился Ереван, когда впервые был упомянут в летописях и сколько всего выпало на долю Армении на протяжении её истории
  • Проедете по центральным улицам под разговоры о быте и привычках ереванцев
  • Побываете на смотровой площадке, откуда открывается чудесный вид на город, а если повезёт с погодой, то и на гору Арарат
  • Рассмотрите достопримечательности в сердце столицы: Музей древних рукописей Матенадаран, Оперный театр и великолепный Каскад — визитную карточку Еревана
  • Полюбуетесь современным обликом Северного проспекта
  • Прогуляетесь по площади Республики — венце творения архитектора Таманяна

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Сокровищницу собора — 1500 драмов/чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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