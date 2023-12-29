Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Всем известно, что главный город Армении — это Ереван. Однако мало кто знает, что у неё есть вторая столица, духовная — Эчмиадзин.
В кафедральном соборе Святого Эчмиадзина вы узнаете о зарождении христианства в стране и увидите значимые реликвии.
А затем отправитесь в путешествие по Еревану и его must-see-местам, без которых нельзя представить посещение Армении.
В кафедральном соборе Святого Эчмиадзина вы узнаете о зарождении христианства в стране и увидите значимые реликвии.
А затем отправитесь в путешествие по Еревану и его must-see-местам, без которых нельзя представить посещение Армении.
Ближайшие даты:
29
дек
дек
5
янв
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Изучим святыни Эчмиадзина
Прежде всего мы отправимся в Эчмиадзинский кафедральный собор. Рассмотрим его архитектурные особенности и поговорим о строительстве духовного оплота Армянской Апостольской Церкви. Вы посетите музейную зону собора, где хранятся частички Ноева ковчега, Копьё Судьбы и другие христианские реликвии.
А после отправимся на встречу с Ереваном
- Вы узнаете, как строился Ереван, когда впервые был упомянут в летописях и сколько всего выпало на долю Армении на протяжении её истории
- Проедете по центральным улицам под разговоры о быте и привычках ереванцев
- Побываете на смотровой площадке, откуда открывается чудесный вид на город, а если повезёт с погодой, то и на гору Арарат
- Рассмотрите достопримечательности в сердце столицы: Музей древних рукописей Матенадаран, Оперный театр и великолепный Каскад — визитную карточку Еревана
- Полюбуетесь современным обликом Северного проспекта
- Прогуляетесь по площади Республики — венце творения архитектора Таманяна
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Сокровищницу собора — 1500 драмов/чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 10:00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 7969 туристов
Меня зовут Зара. В сфере туризма работаю с 2011 года. Мне нравится показывать гостям нашу такую красивую и гостеприимную страну. На Трипстере вместе со своими коллегами проводим экскурсии по всем историческим регионам Армении. Мы любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторические фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению! И она навсегда останется в вашем сердце!
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