читать дальше уменьшить

на обратном пути не давала скучать. Две другие экскурсии, на которых мы были, были как пересказ учебника истории - даты и цифры, это мы можем и в интернете посмотреть. А здесь - действительно живой рассказ - и про историю, и про то, как в Армении живут сейчас. Было очень интересно! Поэтому всем рекомендую именно это агентство и конкретно гида Стеллу.