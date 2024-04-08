Мои заказы

Святопрестольный Эчмиадзин - из Еревана

Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Всем известно, что главный город Армении — это Ереван. Однако мало кто знает, что у неё есть вторая столица, духовная — Эчмиадзин.

В кафедральном соборе Святого Эчмиадзина вы узнаете о зарождении христианства в стране и увидите значимые реликвии.
5
1 отзыв
Святопрестольный Эчмиадзин - из Еревана
Святопрестольный Эчмиадзин - из Еревана
Святопрестольный Эчмиадзин - из Еревана

Описание экскурсии

Мы отправимся в Эчмиадзинский кафедральный собор. Рассмотрим его архитектурные особенности и поговорим о строительстве духовного оплота Армянской Апостольской Церкви. Вы посетите музейную зону собора, где хранятся частички Ноева ковчега, Копьё Судьбы и другие христианские реликвии.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Сокровищницу собора — 2000 драмов за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 16089 туристов
В сфере туризма работаю с 2011 года. Собрала команду гидов, чтобы показывать гостям нашу страну — такую красивую и гостеприимную. На Трипстере мы с коллегами проводим экскурсии по всем историческим
читать дальшеуменьшить

регионам Армении. Очень любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторических фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению. И она навсегда останется в вашем сердце!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Были в Армении на трех экскурсиях. Одну из них взяли в этом агентстве. И она - лучшая! Красивые места и отличный гид - Стелла! Рассказывает интересно, приводит истории, легенды, даже
читать дальшеуменьшить

на обратном пути не давала скучать. Две другие экскурсии, на которых мы были, были как пересказ учебника истории - даты и цифры, это мы можем и в интернете посмотреть. А здесь - действительно живой рассказ - и про историю, и про то, как в Армении живут сейчас. Было очень интересно! Поэтому всем рекомендую именно это агентство и конкретно гида Стеллу.

Были в Армении на трех экскурсиях. Одну из них взяли в этом агентстве. И она -
Были в Армении на трех экскурсиях. Одну из них взяли в этом агентстве. И она -
Были в Армении на трех экскурсиях. Одну из них взяли в этом агентстве. И она -
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Святопрестольный Эчмиадзин - из Еревана»

Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
На машине
5 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сердце и душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Познакомиться с символами города, окунуться в мир духовный жизни и прогуляться по Красному мосту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
9 авг в 00:00
от €150 за всё до 3 чел.
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
На автобусе
4 часа
33 отзыва
Групповая
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: в воскресенье в 09:45
9 авг в 09:45
16 авг в 09:45
€23 за человека
Трансфер «аэропорт-Ереван» (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер «аэропорт-Ереван» (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
А также посещение храма Звартноц или церкви Святой Рипсимэ - на ваш выбор
11 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от €150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
€30 за человека