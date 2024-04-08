Всем известно, что главный город Армении — это Ереван. Однако мало кто знает, что у неё есть вторая столица, духовная — Эчмиадзин.
В кафедральном соборе Святого Эчмиадзина вы узнаете о зарождении христианства в стране и увидите значимые реликвии.
В кафедральном соборе Святого Эчмиадзина вы узнаете о зарождении христианства в стране и увидите значимые реликвии.
Описание экскурсии
Мы отправимся в Эчмиадзинский кафедральный собор. Рассмотрим его архитектурные особенности и поговорим о строительстве духовного оплота Армянской Апостольской Церкви. Вы посетите музейную зону собора, где хранятся частички Ноева ковчега, Копьё Судьбы и другие христианские реликвии.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Сокровищницу собора — 2000 драмов за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 16089 туристов
В сфере туризма работаю с 2011 года. Собрала команду гидов, чтобы показывать гостям нашу страну — такую красивую и гостеприимную. На Трипстере мы с коллегами проводим экскурсии по всем историческим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Были в Армении на трех экскурсиях. Одну из них взяли в этом агентстве. И она - лучшая! Красивые места и отличный гид - Стелла! Рассказывает интересно, приводит истории, легенды, даже
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