Откройте для себя магию армянских монастырей Ахтала, Ахпат и Санаин, внесенных в список наследия ЮНЕСКО, где история и архитектура переплетаются с великолепными природными пейзажами.
Этот тур подарит вам уникальную возможность насладиться красотой окружающих ландшафтов и погрузиться в атмосферу духовности и умиротворения.
Описание экскурсииПрирода и история: экскурсия по монастырям Армении Монастыри Ахтала, Ахпат и Санаин представляют собой уникальное путешествие в сердце Армении, где история и природа переплетаются в захватывающем единстве. Эти архитектурные шедевры внесены в список наследия ЮНЕСКО и являются яркими примерами армянской культуры и духовности. Каждый из монастырей имеет свою уникальную историю и архитектурные особенности, которые восхищают и вдохновляют посетителей. Тур включает в себя не только посещение самих монастырей, но и возможность насладиться удивительными природными пейзажами, окружающими эти исторические места. Вы сможете прогуляться по живописным тропам, насладиться свежим воздухом и полюбоваться великолепными видами на горные ландшафты. Этот маршрут стал одним из самых популярных среди наших гостей и туристов, предлагая им уникальную возможность погрузиться в богатое наследие Армении и насладиться атмосферой умиротворения и красоты.
Этот тур обычно начинается рано утром, но мы можем фиксировать любое удобное для вас время начала.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Ахтала
- Монастырь Ахпат
- Монастырский комплекс Санаин
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Этот тур обычно начинается рано утром, но мы можем фиксировать любое удобное для вас время начала.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
