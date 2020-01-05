46 отзывов оставили туристы

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Открыть красоту природы Армении

Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

60 за человека

У этой экскурсии46 отзывов
4.96
Гагик
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Гагик – Гид в Ереване
Чтобы открыть величие и красоту природы Армении, необходимо отправиться со мной в путешествие по Лорийскому ущелью.

Зрелище Лорийского каньона потрясает каждого, кто здесь оказался.

Рвущиеся к небу отвесные скалы, старинные монастыри в зелени лесов, дивные гроты и колоритные села — вся среда ущелья бережно хранит удивительно чудные места дикой природы и творения человеческого гения.

По ущелью, в низине, с мирным гулом, словно отзвуком древней мелодии, течет река Дебед.

Я познакомлю вас с лучшими историями и творениями этой местности, красочные воспоминания о которых будут долго вас радовать.
Открыть красоту природы Армении
Открыть красоту природы Армении

Программа

  • Пушкинский перевал ( Пушкинские места Армении). Вы отправитесь к перевалу, через который в июне 1829 года А.С. Пушкин верхом на лошади следовал по дороге в Арзрум за победоносной русской армией. Мы проедем по многим местам, даже там, где состоялась одна из легендарных встреч и прощание двух гениев русской литературы. Вы услышите истории о пребывании великого поэта в Армении. А с огромной высоты перевала вам откроются дивные виды, где кажется, что миг длится дольше века…
  • Дзорагетский каньон. Рвущиеся к небу отвесные скалы, дивные гроты, колоритные сёла и река Дзорагет как отзвук древней мелодии. Пешая прогулка к краю и вдоль этого каньона неизменно производит сильное впечатление.
  • Лорийское ущелье. Затем наш путь лежит через армянские и греческие села, окружённые величаво-грациозными горными ландшафтами. Вы полюбуетесь пейзажами ущелья в селе Одзун, а после словно по откосу отвесной скалы спуститесь вниз по дороге, к реке Дебед, чтобы опять подняться ввысь, к Санаину.
  • Монастыри Санаин и Ахпат. Монастыри 10 века в одноимённых сёлах входят в список ЮНЕСКО. Они построены на лоне прекрасной природы, в окружении лесистых гор, и представляют собой уникальные комплексы светских и духовных структур. Здесь вы узнаете о традициях и особенностях армянской архитектуры и почувствуете средневековый дух.
  • Армянские хачкары. В округе очень много хачкаров — традиционных каменных крестов. Вы увидите самый нетривиальный. Я расскажу, что обычно представляют из себя армянские кресты и чем выделяется этот.
  • Обед. Во время обеденного перерыва в одном из колоритных местных заведений вы познакомитесь с блюдами национальной кухни.

Организационные детали

  • Начало и конец экскурсии в городе Ванадзор. Доехать из Еревана можно на маршрутке (около 2 часов в пути).
  • Программа тура может меняться в зависимости от ваших пожеланий.
  • В стоимость экскурсии включены транспортные расходы.
  • По желанию за дополнительную плату я могу забрать вас из Еревана, встретить в аэропорту и помочь с размещением.
Открыть красоту природы Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гагик
Гагик
Мне 55 лет. Я профессиональный лесовод, oкончил русскую школу, учился в Воронежском лесотехническом институте. Работаю инженером по лесовыращиванию, преподаю в Аграрном университете лесные науки. Часто езжу на международные симпозиумы, читаю лекции об экосистемах, изменении климата. В своей профессии я имею устойчивую репутацию эксперта. Я армянин, но очень люблю Россию, русских, их великую историю и культуру.
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46 отзывов оставили туристы

5 января 2020
Всегда приятно находиться в сопровождении профессионала, каким нам и оказался наш гид Гагик. Экскурсия была отличной – мы успели объехать и осмотреть несколько захватывающих дух мест. Несмотря на морозную погоду, Гагик сделал все, чтобы нам было максимально комфортно. Спасибо за отличный маршрут и увлекательный рассказ!
Лена
1 января 2020
Это была просто потрясающая экскурсия! Одни восклицательные знаки! И я не забуду не никогда! Один только подъем на Пушкинский перевал чего стоит - какие вилы, какие красоты! А вид с высоты 2000 метров чего стоит?!! Ты стоишь, а у тебя под ногами облака, заботливо прикрывающие долину, и проступающие через дымку горные вершины - дух захватывает от красоты! А Лорийское ущелье?!! Это удивительное и даже жутковатое зрелище: громаднейший чёрный пролом, к краю которого даже подойти страшно! Дзоранетский каньон, ещё более глубокий - внизу работали машины по прокладке дороги, так сверху они казались совершенно крошечными, в мм 5! Осматривали мы также два монастырских комплекса - Санаин и Ахлат. Построенные еще в 10 веке, они действуют и поныне, радуя и восхищая своей архитектурой, строгими очертаниями, красотой сводов, камннной резьбой... Отдельное спасибо водителю Роберту, который терпеливо и с улыбкой останавливался по моей просьбе для проведения фотосъемки и огромная благодарность гиду Гагику, который организовывает и обставляет поездку ро стране так, что после ее окончания хочется честно сказать: это была лучшая экскурсия в моей жизни! Не просто рекомендую, горячо рекомендую!
8 сентября 2019
Прекрасная экскурсия с чудесным гидом доставила огромное удовольствие. Гагик очень много знает по истории Армении и России, замечательно рассказывает, готов ответить на любые вопросы, а в общении с ним чувствуется искренняя любовь к своей стране и огромное желание поделиться всем этим со своими экскурсантами. Спасибо, Гагик!
17 августа 2019
Это был прекрасный день, насыщенный живописными пейзажами Армении и ее историей. Гагик - прекрасный рассказчик, увлеченный творческий человек (как выяснилось в процессе знакомства), большой ценитель русской литературы. На экскурсию я ехала одна, в машине был водитель и гид. Машина в хорошем состоянии. Я чувствовала себя в полной безопасности и насмотрелась красоты, которую ни одна фотка не передаст. Места, которые мы смотрели не были перегружены туристами, кое-где кроме нас вообще никого не было и была возможность побыть с красотой наедине. Спасибо за чудесную возможность познакомиться с природой и историей Армении!
19 июля 2019
Доброе время суток!!!Я повторно побывала на экскурсии и насладилась красотами АРМЕНИИ. Гагик подготовил замечательный маршрут. Каменная Симфония, Скальный монастырь, Каменная Симфония-это невероятное образование, созданное природой. Благодаря нашему гиду Гагику-интересному рассказчику, внимательному и заботливому. Интеллигентный и всезнающий. На любой вопрос у него есть исчерпывающий ответ. Храм Гарни расположен просто шикарно, во все стороны от храма открываются невероятно красивые виды(горы, ущелья-это завораживает). День был солнечным и у озера -Севан Гагик организовал небольшой пик ник в честь дня моего рождения.. Искупались в озере. Этот день для меня будет незабываемый. А так же хочется сказать спасибо опытному и душевному водителю. Все прошло по высшему классу. P. S. Всем, кто желает насладиться красотами Армении, скажу, что одного дня не достаточно. Нужно минимум четыре дня.
28 июня 2019
Отличный маршрут, для тех кто хочет полюбоваться окрестностями с высоты гор, прогуляться по цветущему лугу, насладится видами каньонов сверху и погрузится в них, и для тех кому интересна история региона. И все это в сопровождении не просто квалифицированного гида, знающего историю своей страны, специалиста в природных и климатических особенностей региона её флоры, но и поклонника великого русского поэта А. С. Пушкина. Для меня это был дополнительный бонус так как две недели назад я посетил Пушкиногорье, и здесь получил новую, для себя, информацию о путешествии поэта на Кавказ.
11 июня 2019
Хочется проставить везде оценку не просто отлично, а восхитительно! Такой любви к своей Родине мы еще не встречали! Мы влюбились в Армению вместе с нашим гидом Гагик удивительный человек, сумел за несколько часов экскурсии столько рассказать нам о своей стране и показать сказочные красоты Армении Большое человеческое спасибо!
21 мая 2019
Я бывала на многих экскурсиях в мире, но такого не было никогда!!!! Это что-то невероятное. Это задыхание от счастья!!!!! Эта экскурсия была первой в Армении. И на всех последующих экскурсиях я все время вспоминала именно эту экскурсию. Это надо увидеть!!! Очень трудно передать чувства. Но я попробую. Красивейшая природа, горы, ущелья, множество уникальных памятников. В разных местах установлены ХАЧКАРЫ, созданные талантливыми скульпторами, невероятное плетение из камня, которые не похожи друг на друга. . Была у памятника Пушкину, где установлен также бронзовый барельеф, где означена сцена его встречи с Грибоедовым. Вот не знала, что Пушкин бывал в Армении. И представляете, я была именно в тех местах, где он путешествовал. А сколько историй вы узнаете от гида о Пушкине. А какая поэтика и какие чувства! Я всю красоту увидела в реале. Умопомрачительные виды каньонов, ущелий, дивных ландшафтов просто поражают. Прежде хочется поблагодарить гида Гагика за уникальную экскурсию, за интересные и познавательные рассказы. Приятный, культурный, а главное умный и образованный. Я была восхищена уникальным творением Природы Армении. Была, и сейчас, в восхищении от красивых церквей и уникальной древней архитектуры Армении. Они самобытны и прекрасны. О своем гиде-Гагике могу сказать, что это неисчерпаемый источник информации. С замиранием в сердце слушаешь его рассказы....., Экскурсия начинается с Ванадзора, с Еревана ехать 2 часа, но я попросила гида и он за приемлемую цену приехал в Ереван, а по окончании опять же отвез в Ереван. В чем польза такого предприятия? А в том, что в сверх того, что означена в программе, он вас еще везет к памятнику армянскому алфавиту. Очень интересно слышать гида о зарождении армянского письма. Да еще сфотографироваться у своей буквы. Дальше вас по дороге завезут еще и в пекарню. А потом проезжаешь около горы Арагац и начинаешь спускаться по Спитакскому перевалу. Что за виды! И все это входит в одну и ту же цену. Об организационных моментах никаких нареканий, все четко и вовремя. Просто с гидом нужно договориться, а он подстраиваеться под желание путешественника, чтобы тот не испытывал какое-либо неудобство. Поверьте, это очень важная деталь. Спасибо так же за комфортный автомобиль с душевным, опытным водителем. Гагик, огромное спасибо Вам!
17 мая 2019
Вот я уже дома, а красота природы Армении, незабываемая экскурсия с Гагиком все время со мной. Не отходит и не отойдет! Я рада, что сайт дал возможность познакомиться с таким профессиональным гидом и прекрасным человеком! Быть на этой волшебной экскурсии! Спасибо Трипстеру! Необыкновенно корректный, прекрасно владеющим мастерством рассказчика, с огромным багажом знаний по литературе, истории, культуре и архитектуре, Гагик раскрыл всю красоту гармонии дикой природы и творения человеческого гения. Рвущиеся к небу отвесные скалы, огромные каньоны, очень старинные и уникальные монастыри всемирного значения в своей аскетичной роскоши, дивные гроты, колоритные села… Это была не экскурсия, а сказка. Такая красота, чистота и умиротворение! Великолепный гид сделал так, чтобы красочные воспоминания от этого дня были во мне всю жизнь. Красота на каждом шагу. Порой, казалось, что А. С. Пушкин рядом с нами и как он скачет в сторону Карса. И я уже знаю и я видела то место, где состоялась самая знаменательная и легендарная встреча между двумя гениями русской литературы. Убедилась, как мало мы знаем Пушкина! А как прекрасны хачкары! Это же какое талантище нужно иметь, чтобы превратить безжизненность в духовное начало. Ничего подобного в мире не видела. Спасибо за рассказ о хачкарах. Гагик! Огромное спасибо за ваш тщательно продуманный маршрут и за видение Красоты. И еще спасибо за ваш прекрасный литературный русский! Я вернусь. И уже не одна. P. S. Отдельное спасибо водителю за хорошую, комфортабельную машину и, самое главное, за профессионализм.
12 мая 2019
За время моей поездки по Армении это была единственная экскурсия, которую я заказала, и очень рада, что выбрала именно её. Прекрасный маршрут, душевный рассказ, очень гостеприимное и теплое отношение! Считаю, что о столь душевной стране именно рассказ с душой - это то, что позволяет действительно узнать и понять настоящую красоту. Большое спасибо!
Ещё 36 отзывов

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