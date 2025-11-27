46 отзывов оставили туристы

Вы проедете по серпантинам Пушкинского перевала, увидите монастыри Санаин и Ахпат и расшифруете истории, высеченные в камне. Не просто осмотрите достопримечательности — а раскроете Северную Армению, суровую и величественную.
Описание экскурсии
Программа
_Для экономии времени путешествие начинается из Ванадзора (~2 часа в пути из Еревана на маршрутке).
10:00 — Пушкинский перевал
Мы поднимемся к месту, где в 1829 году проезжал Александр Пушкин, следуя за русской армией в Арзрум. Вы услышите истории о его путешествии по Армении. С высоты перевала открывается панорамный вид на горные хребты.
12:00 — Дзорагетский каньон
Далее вас ждёт пешая прогулка вдоль края Дзорагетского каньона. Вы увидите его главные достопримечательности:
- бурную реку Дзорагет, несущую свои воды на дне ущелья
- причудливые скалы и гроты, созданные природой за тысячи лет
- колоритные сёла, будето прилепившиеся к склонам
13:00 — Лорийское ущелье и село Одзун
Мы проедем мимо армянских и греческих сёл, окружённых величественными горами. В селе Одзун сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой ущелья, после чего нас ждёт захватывающий спуск по серпантину к реке Дебед.
15:30 — монастырь Санаин и Ахпат
Вы посетите монастырский комплекс 10 века, возведённый на высоком плато над ущельем — монастырь Санаин. Увидите уникальные церкви, книгохранилище и изящные галереи, а я расскажу вам об особенностях армянской храмовой архитектуры. И ещё один монастырь 10 века — Ахпат. Расположенный на окружённой ущельями возвышенности, он производит впечатление неприступной крепости. Вы исследуете мощные стены, церкви и узнаете, чем его архитектура отличается от Санаина.
16:00 — Армянский хачкар
В округе множество хачкаров — каменных стел с резным крестом. Я покажу вам один из самых необычных. Вы узнаете, что символизируют эти кресты-камни и в чём уникальность именно этого экземпляра.
17:00 — завершение поездки
Возвращение в Ванадзор.
Организационные детали
- Программа может меняться в зависимости от ваших пожеланий
- В стоимость экскурсии включены транспортные расходы (при отправлении из Ванадзора)
- По желанию за дополнительную плату я могу забрать вас из Еревана, встретить в аэропорту и помочь с размещением
- Обед не входит в стоимость
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€85
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