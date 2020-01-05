46 отзывов оставили туристы

Я бывала на многих экскурсиях в мире, но такого не было никогда!!!! Это что-то невероятное. Это задыхание от счастья!!!!! Эта экскурсия была первой в Армении. И на всех последующих экскурсиях я все время вспоминала именно эту экскурсию. Это надо увидеть!!! Очень трудно передать чувства. Но я попробую. Красивейшая природа, горы, ущелья, множество уникальных памятников. В разных местах установлены ХАЧКАРЫ, созданные талантливыми скульпторами, невероятное плетение из камня, которые не похожи друг на друга. . Была у памятника Пушкину, где установлен также бронзовый барельеф, где означена сцена его встречи с Грибоедовым. Вот не знала, что Пушкин бывал в Армении. И представляете, я была именно в тех местах, где он путешествовал. А сколько историй вы узнаете от гида о Пушкине. А какая поэтика и какие чувства! Я всю красоту увидела в реале. Умопомрачительные виды каньонов, ущелий, дивных ландшафтов просто поражают. Прежде хочется поблагодарить гида Гагика за уникальную экскурсию, за интересные и познавательные рассказы. Приятный, культурный, а главное умный и образованный. Я была восхищена уникальным творением Природы Армении. Была, и сейчас, в восхищении от красивых церквей и уникальной древней архитектуры Армении. Они самобытны и прекрасны. О своем гиде-Гагике могу сказать, что это неисчерпаемый источник информации. С замиранием в сердце слушаешь его рассказы....., Экскурсия начинается с Ванадзора, с Еревана ехать 2 часа, но я попросила гида и он за приемлемую цену приехал в Ереван, а по окончании опять же отвез в Ереван. В чем польза такого предприятия? А в том, что в сверх того, что означена в программе, он вас еще везет к памятнику армянскому алфавиту. Очень интересно слышать гида о зарождении армянского письма. Да еще сфотографироваться у своей буквы. Дальше вас по дороге завезут еще и в пекарню. А потом проезжаешь около горы Арагац и начинаешь спускаться по Спитакскому перевалу. Что за виды! И все это входит в одну и ту же цену. Об организационных моментах никаких нареканий, все четко и вовремя. Просто с гидом нужно договориться, а он подстраиваеться под желание путешественника, чтобы тот не испытывал какое-либо неудобство. Поверьте, это очень важная деталь. Спасибо так же за комфортный автомобиль с душевным, опытным водителем. Гагик, огромное спасибо Вам!