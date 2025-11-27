46 отзывов оставили туристы

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Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны

Автомобильное путешествие по местам, где история Армении оживает в пейзажах и камне
Лорийское ущелье — это место, где природа и история говорят на одном языке. Моя задача — стать проводником в этом диалоге.

Вы проедете по серпантинам Пушкинского перевала, увидите монастыри Санаин и Ахпат и расшифруете истории, высеченные в камне. Не просто осмотрите достопримечательности — а раскроете Северную Армению, суровую и величественную.
5
82 отзыва
Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны

Описание экскурсии

Программа

_Для экономии времени путешествие начинается из Ванадзора (~2 часа в пути из Еревана на маршрутке).

10:00 — Пушкинский перевал

Мы поднимемся к месту, где в 1829 году проезжал Александр Пушкин, следуя за русской армией в Арзрум. Вы услышите истории о его путешествии по Армении. С высоты перевала открывается панорамный вид на горные хребты.

12:00 — Дзорагетский каньон

Далее вас ждёт пешая прогулка вдоль края Дзорагетского каньона. Вы увидите его главные достопримечательности:

  • бурную реку Дзорагет, несущую свои воды на дне ущелья
  • причудливые скалы и гроты, созданные природой за тысячи лет
  • колоритные сёла, будето прилепившиеся к склонам

13:00 — Лорийское ущелье и село Одзун

Мы проедем мимо армянских и греческих сёл, окружённых величественными горами. В селе Одзун сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой ущелья, после чего нас ждёт захватывающий спуск по серпантину к реке Дебед.

15:30 — монастырь Санаин и Ахпат

Вы посетите монастырский комплекс 10 века, возведённый на высоком плато над ущельем — монастырь Санаин. Увидите уникальные церкви, книгохранилище и изящные галереи, а я расскажу вам об особенностях армянской храмовой архитектуры. И ещё один монастырь 10 века — Ахпат. Расположенный на окружённой ущельями возвышенности, он производит впечатление неприступной крепости. Вы исследуете мощные стены, церкви и узнаете, чем его архитектура отличается от Санаина.

16:00 — Армянский хачкар

В округе множество хачкаров — каменных стел с резным крестом. Я покажу вам один из самых необычных. Вы узнаете, что символизируют эти кресты-камни и в чём уникальность именно этого экземпляра.

17:00 — завершение поездки

Возвращение в Ванадзор.

Организационные детали

  • Программа может меняться в зависимости от ваших пожеланий
  • В стоимость экскурсии включены транспортные расходы (при отправлении из Ванадзора)
  • По желанию за дополнительную плату я могу забрать вас из Еревана, встретить в аэропорту и помочь с размещением
  • Обед не входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€85
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гагик
Гагик — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 199 туристов
Мне 55 лет. Я профессиональный лесовод, oкончил русскую школу, учился в Воронежском лесотехническом институте. Работаю инженером по лесовыращиванию, преподаю в Аграрном университете лесные науки. Часто езжу на международные симпозиумы, читаю лекции об экосистемах, изменении климата. В своей профессии я имею устойчивую репутацию эксперта. Я армянин, но очень люблю Россию, русских, их великую историю и культуру.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
3
3
2
1
Ксения
Большое спасибо гиду Гагику за то, что показал такие красивые места и подробно рассказывал о каждой локации. Было очень интересно не только полюбоваться армянскими пейзажами, но и узнать много новых
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исторических фактов. Если вы готовы в течение экскурсии быть в фокусе на рассказе гида, то формат подходящий. Из дополнительных пожеланий: 1) для водителя - более бережно управлять машиной, во время поездки часто были резкие торможения; 2) для гида - пересмотреть формат обеда. В программе есть пункт обеда, написано, что "в одном из колоритных местных заведений вас ждёт знакомство с блюдами национальной кухни", но при этом во время уточнения (НЕ требовании или претензии) о наличии заведений, где есть ламаджо, был ответ, в котором гид упомянул, что "не обязан организовывать обед". Пообедать в итоге мы все же смогли, был очень вкусный кебаб. И особенно приятно было выпить горячий кофе со сладостями рядом с памятником Пушкина! Все же хотелось бы, чтобы сам обед был более организован.

Большое спасибо гиду Гагику за то, что показал такие красивые места и подробно рассказывал о каждой
Большое спасибо гиду Гагику за то, что показал такие красивые места и подробно рассказывал о каждой
Большое спасибо гиду Гагику за то, что показал такие красивые места и подробно рассказывал о каждой
Большое спасибо гиду Гагику за то, что показал такие красивые места и подробно рассказывал о каждой
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Валентин
Были на экскурсии в мае: горы покрыты прекрасной яркой зеленью, а погода меняется каждые полчаса и показывает нам одни и те же места с разных сторон. Больше всего запомнилось Дзорагетское
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ущелье – такой простор и величие природы, что на какое-то время мы потеряли дар речи. Гагик – потрясающе эрудированный гид, не лишенный притом чувства юмора. Санаин и Ахпат потрясли нас до глубины души, до сих пор пересматриваем фото и восторгаемся. В процессе экскурсии останавливались в разных живописных местах, и куда ни посмотри – везде невероятная красота. Обязательно поедем снова, когда будем в Армении!

Были на экскурсии в мае: горы покрыты прекрасной яркой зеленью, а погода меняется каждые полчаса и
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А
С самого начала нужно сказать, что данная экскурсия не предназначена людям, для которых мясная лепешка ламаджо - предел мечтаний. Эта экскурсия не для тех, у которых гедоническое влечение к еде.

Эта
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экскурсия для тех, у кого высокий уровень культуры и интеллекта.

А теперь о самой экскурсии.

Это была не просто экскурсия, а настоящая поэзия, которая затрагивает душу.

Этo чудесное слияние Красоты и Прекрасного, Поэзии и Пленительных Пейзажей, Великой Истории и Культуры.

Экскурсия Гагика- это то, что называется - “ обязательно надо увидеть в Армении”. Думаю, самая лучшая экскурсия.

С огромной любовью, с душой, Гагик ведет рассказ, хотелось слушать и слушать! Маршрут сказочный, безлюдный, нет туристов, толп людей. Только ты наедине с природой. Виды открываются бесподобные на этой экскурсии. Мощь и энергия этих ландшафтов не оставят никого равнодушными.

Экскурсия начинается с Ванадзора, с Еревана ехать 2 часа, но я попросила гида и он за приемлемую цену приехал в Ереван, взял меня прямо с отеля, а по окончании опять же отвез в Ереван. В чем польза такого предприятия? А в том, что помимо, означененных в программе пунктов, он вас еще везет к памятнику армянскому алфавиту. Очень интересно слышать гида о зарождении армянского письма. Да еще сфотографироваться у своей буквы. Дальше вас по дороге завезут еще и в пекарню. А потом проезжаешь около горы Арагац и начинаешь спускаться по Спитакскому перевалу. Что за виды! И все это входит в одну и ту же цену.

Сама же экскурсия начинается с города Ванадзор. И первый пункт нашей экскурсии про А. С. Пушкина.

Пушкин бывал в Армении!!!

И представляете, я была именно в тех местах, где он путешествовал. А сколько историй вы узнаете от гида о Пушкине. Порой,казалось, что А. С. Пушкин рядом с нами и как он скачет в сторону Карса.

И я уже знаю и я видела то место, где состоялась самая знаменательная и легендарная встреча между Пушкиным и Грибоедовым, двумя гениями русской литературы. Была у памятного обелиска на месте, где Пушкин встретил армянских проводников, сопровождавших тело Грибоедова в 1829 году. Там же стоит величественный памятник А. С. Пушкину.

А какая поэтика в рассказе гида и какие чувства!

Я всю красоту увидела в реале. Умопомрачительные виды каньонов, ущелий, дивных ландшафтов просто поражают.

Архитектура армянских храмов поразительная, величественная, таинственная… ощущения от нахождения внутри передать сложно… Они вписаны в ландшафт так, будто выросли там сами, а не умелый армянский зодчий работали над ними десятилетиями.

Об организационных моментах никаких нареканий, все четко и вовремя. Просто с гидом нужно договориться, а он подстраивается под желание путешественника, чтобы тот не испытывал какое-либо неудобство. Поверьте, это очень важная деталь.

Спасибо так же за комфортный автомобиль с душевным, опытным водителем.

Гагик! Нет слов, чтобы описать, как я благодарна за вашу прекрасную экскурсию, за вашу душевную теплоту и гостеприимство.

Я сама литературовед и было очень приятно быть в литературной орбите гида.

Рекомендую услышать красивую, грамотную речь и увидеть чудо!

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А
Ездили на экскурсию «открыть красоту природы Армении». Все очень понравилось, Гагик очень интересно и подробно все рассказывает. Нас забирали из Еревана, до первой точки добирались около трех часов. Но дорога
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вышла дольше тк, добираясь до первой точки, мы посетили еще некоторые живописные места, не намеченные в программе, в частности Памятник Армянскому Алфавиту.
На экскурсии узнали о встрече русских поэтов на Пушкинском перевале, наблюдали впечатляющие виды на Дзорагетский каньон и Лорийское ущелье, слушали интересные истории происхождения монастырей Санаин и Ахпат, а также сами монастыри очень величественные и красивые. Также познакомились с культурой Армении - традиционные кресты в камне. Еще угощали вкусными местными сладостями.

Ездили на экскурсию «открыть красоту природы Армении». Все очень понравилось, Гагик очень интересно и подробно все
Ездили на экскурсию «открыть красоту природы Армении». Все очень понравилось, Гагик очень интересно и подробно все
Ездили на экскурсию «открыть красоту природы Армении». Все очень понравилось, Гагик очень интересно и подробно все
Ездили на экскурсию «открыть красоту природы Армении». Все очень понравилось, Гагик очень интересно и подробно все
Ездили на экскурсию «открыть красоту природы Армении». Все очень понравилось, Гагик очень интересно и подробно все
Ездили на экскурсию «открыть красоту природы Армении». Все очень понравилось, Гагик очень интересно и подробно все
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Любовь
Потрясающая,незабываемая экскурсия! И все это благодаря Гагику. Опытный гид,прекрасный,внимательный человек. знающий историю Армении и России,и литературный гений. Прекрасный рассказчик. Настолько увлекательные были рассказы и приятно было слушать.. Очень красивая природа,величавые
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горы,каньоны-до головокружения.. Одним словом-МУЗЕЙ под открытым м небом Не устаешь восхищаться таланту армянского народа и трудолюбию Изготовлять из камня восхитительные творения. Ажурный ХАЧКАРЫ. Я в восторге от увиденного. А подъем на Пушкинский перевал,аж дух захватывает от крутизны Но у нас был опытный водитель и уверенно вел автомобиль,чо и успокаивало. А еще был обед на природе,супер. Гагик все предусмотрел. Приготовил армянские вкусняшки,сладости. А главное ароматный,согревающий,горячий кофе. Незабываемый вкус!!! Так не хотелось,чтобы увлекательная экскурсия заканчивалась… Но увы… Рекомендую экскурсию с Гагиком!!! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!

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Ольга
Это было больше, чем экскурсия – это было настоящее приключение, наполненное теплом и гостеприимством! С самого начала мы почувствовали себя желанными гостями. Гагик не просто рассказывал об Армении, он позволил
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нам прочувствовать ее историю, дух, искреннюю доброту. Мы до сих пор под впечатлением от увиденных красот, услышанных историй и невероятного гостеприимства. Гагик - не просто гид, он волшебник, который открывает перед тобой "сундук с сокровищами" знаний! Путешествие по следам Пушкина и Грибоедова оставило неизгладимый след в нашем сердце. Если хотите пережить нечто подобное, не раздумывая, отправляйтесь на экскурсию с Гагиком!
Спасибо вам, Гагик, за чудесный день🤝

Это было больше, чем экскурсия – это было настоящее приключение, наполненное теплом и гостеприимством! С самого
Это было больше, чем экскурсия – это было настоящее приключение, наполненное теплом и гостеприимством! С самого
Это было больше, чем экскурсия – это было настоящее приключение, наполненное теплом и гостеприимством! С самого
Это было больше, чем экскурсия – это было настоящее приключение, наполненное теплом и гостеприимством! С самого
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