Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала

Индивидуальная экскурсия в Ереване
Наше путешествие затронет памятники Средневековья.

Вы увидите два монастырских комплекса — лучшие образцы расцвета армянской религиозной архитектуры, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После мы отправимся увидеть одну из самых величественных крепостей на территории страны.
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Монастырь Ахпат, монастырь Санаин, крепость Ахтала
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет до 3 человек (без гида)$177
Билет до 3 человек (с гидом)$247
Билет до 7 человек (без гида)$245
Билет до 6 человек (с гидом)$327

Что вас ожидает:

  • Монастырь Ахпат
  • Монастырь Санаин
  • Крепость Ахтала

Описание

Всемирное Наследие ЮНЕСКО Эти средневековые монастыри были возведены в период расцвета Армении при правлении династии Кьюрикян (X-XIII вв.) – тогда монастыри выступали в роли важных центров просвещения. В Санаине находилась знаменитая школа художников-миниатюристов и каллиграфов, располагалось хранилище книг и рукописей. Оба монастырских комплекса представляют собой лучшие образцы эпохи расцвета армянской религиозной архитектуры, уникальный стиль которой сформировался при смешении византийских и местных традиций. Монастырь Ахпат Монастырь Ахпат — один из крупнейших монастырских комплексов в Армении, которому присущи уникальные черты армянской средневековой архитектуры: живописность, гармония с окружающей средой, территориальное равновесие. Монастырь включает:
  • церкви св. Ншан и св. Аствацатсин (Богородицы), св. Григирия;
  • приход;
  • часовню;
  • типографию, библиотеку;
  • колокольню, трапезную, часовни-могилы;
  • хачкары. Монастырь Ахпат находится в юго-восточной части села Ахпат: на высоком плато. Он был основан в 976 году во время правления Ашота II Багратуни. Ахпат был одним из значимых духовных и культурных центров. Монастырь Санаин Санаин был основан Ашотом III Вогормацом (Милосердный) в 966 году. Комплекс стал административным центром династии Кюрикянов и родовым склепом (до половины 12-го века), а также резиденцией лидера епархии династии Кюрикянов (до середины 11-го века). В 10-11 веках монастырь был культурным центром, имел высшую школу и богатую библиотеку. В Санаине преподавали гуманитарные науки, музыку и медицину, писались научные работы (трактаты). Именно здесь творили крупнейшие писатели, художники и миниатюристы. Крепость Ахтала Одна из самых величественных крепостей на территории Армении — Ахтала. Крепость находится на плато в ущелье реки Дебед, в Лорийской области. Крепость Ахтала или, как называют ее местные Птгаванк, была построена в Х веке и являлась центром династии Кюрикидов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида(при выборе опции с гидом)
  • Вода
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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