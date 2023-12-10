Наше путешествие затронет памятники Средневековья.
Вы увидите два монастырских комплекса — лучшие образцы расцвета армянской религиозной архитектуры, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После мы отправимся увидеть одну из самых величественных крепостей на территории страны.
Вы увидите два монастырских комплекса — лучшие образцы расцвета армянской религиозной архитектуры, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После мы отправимся увидеть одну из самых величественных крепостей на территории страны.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет до 3 человек (без гида)
|$177
|Билет до 3 человек (с гидом)
|$247
|Билет до 7 человек (без гида)
|$245
|Билет до 6 человек (с гидом)
|$327
Что вас ожидает:
- Монастырь Ахпат
- Монастырь Санаин
- Крепость Ахтала
Описание
Всемирное Наследие ЮНЕСКО Эти средневековые монастыри были возведены в период расцвета Армении при правлении династии Кьюрикян (X-XIII вв.) – тогда монастыри выступали в роли важных центров просвещения. В Санаине находилась знаменитая школа художников-миниатюристов и каллиграфов, располагалось хранилище книг и рукописей. Оба монастырских комплекса представляют собой лучшие образцы эпохи расцвета армянской религиозной архитектуры, уникальный стиль которой сформировался при смешении византийских и местных традиций. Монастырь Ахпат Монастырь Ахпат — один из крупнейших монастырских комплексов в Армении, которому присущи уникальные черты армянской средневековой архитектуры: живописность, гармония с окружающей средой, территориальное равновесие. Монастырь включает:
- церкви св. Ншан и св. Аствацатсин (Богородицы), св. Григирия;
- приход;
- часовню;
- типографию, библиотеку;
- колокольню, трапезную, часовни-могилы;
- хачкары. Монастырь Ахпат находится в юго-восточной части села Ахпат: на высоком плато. Он был основан в 976 году во время правления Ашота II Багратуни. Ахпат был одним из значимых духовных и культурных центров. Монастырь Санаин Санаин был основан Ашотом III Вогормацом (Милосердный) в 966 году. Комплекс стал административным центром династии Кюрикянов и родовым склепом (до половины 12-го века), а также резиденцией лидера епархии династии Кюрикянов (до середины 11-го века). В 10-11 веках монастырь был культурным центром, имел высшую школу и богатую библиотеку. В Санаине преподавали гуманитарные науки, музыку и медицину, писались научные работы (трактаты). Именно здесь творили крупнейшие писатели, художники и миниатюристы. Крепость Ахтала Одна из самых величественных крепостей на территории Армении — Ахтала. Крепость находится на плато в ущелье реки Дебед, в Лорийской области. Крепость Ахтала или, как называют ее местные Птгаванк, была построена в Х веке и являлась центром династии Кюрикидов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида(при выборе опции с гидом)
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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