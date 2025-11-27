Исследуйте знаменитую винную деревню Арени.
Вас ждёт дегустация вин в лучших винодельнях: Hin Areni, Old Bridge, Trinity и посещение потрясающего монастыря Нораванк.
Описание экскурсииЖемчужина армянского виноделия Откройте для себя настоящую жемчужину армянского виноделия — живописную деревню Арени! Вас ждёт увлекательная экскурсия с дегустацией изысканных вин в легендарных винодельнях: Hin Areni, Old Bridge и Trinity, где вы познакомитесь с традициями местного виноделия и отведаете лучшие сорта. Дополнит путешествие визит в величественный монастырь Нораванк, уютно расположившийся среди впечатляющих красных скал. Архитектурный шедевр в окружении фантастических пейзажей подарит незабываемые впечатления и потрясающие фото.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Арени
- Винодельни Hin Areni, Old Bridge и Trinity
- Монастырь Нораванк
Что включено
- Трансфер от точки отправления
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход по маршруту и дегустация вин
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Ереван, Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
