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и посмотреть сам монастырь. После этого мы отправились на винодельню, где послушали про процесс изготовления вин и продегустировали их. Следующим пунктом был горный монастырь Нораванк, дорога к которому лежит через горный серпантин с отличными видами на ущелье. В конце дня нас ждал прекрасный и очень вкусный ужин с вином, шашлыком из разных видов мяса, рыбы, соленьями, овощами и конечно же вином. Вся экскурсия вместе с дорогой заняла 8 часов. Мы ни разу не пожалели и получили массу впечатлений.