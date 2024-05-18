1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Начало: Площадь Республики
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$45 за человека
Групповая
10 часов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам в 09։45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
$25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
14 часов
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $177 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья18 мая 2024Все прошло отлично! Прекрасные виды, храмы. Отдельная благодарность за обед из шашлыка и других блюд, это лучше всех ресторанов!
- ЮЮлия15 мая 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Мушаг очень интересно по дороге рассказал про Ереван. Грамотно, интересно и познавательно. Жаль, что погода была плохая. Арарат
- ЕЕлена11 мая 2024Это была отличная экскурсия, прекрасным гидом, который рассказывал и показывал, с первой минуты поездки. Роскошный обед, шашлыки из тандыра, много
- SShnurkov24 апреля 2024Водитель забрал нас прямо из отеля. Первым делом мы поехали в Хор-вирап. Прекрасная локация чтобы насладиться прекрасным видом на Арарат
- ЕЕкатерина3 марта 2024Отличная экскурсия! Артак прекрасный водитель. Очень интересно рассказывал разные факты о местах. Очень весело, напивательно, наедательно. Ну а горы выше всяких похвал. Рекомендую! И индивидуальная экскурсии все же намного лучше групповой. Спасибо! 😄
- ММария13 октября 2023Винный тур по АрменииВеликолепный винный тур! Как сомелье получила невероятное удовольствие. Григорий — настоящий профессионал своего дела. Подходит к каждому заказу не как
- OOlga22 августа 2023Григорий организовал отличный тур для нашей семьи с замечательным гидом, профессиональным водителем, который сделал классные фотографии во время поездки. Очень советуем отправиться в Татев с посещением монастырей и винодельни с Григорием. Длительная поездка превратится в увлекательное путешествие.
- ТТатьяна2 июля 2023Все очень понравилось, интересная экскурсия, вкусный обед у гостеприимного хозяина с дегустацией вина. Гид Арсен кроме запланированной информации рассказывает много
- ААнастасия5 мая 2023Прекрасная экскурсия! Отдельно хочется похвалить дегустацию у приветливого хозяина винного завода (превзошла наши ожидания). И персональная благодарность водителю!
- ГГалина21 апреля 2023У нас была гидом Мариам. Она - самый лучший гид, с кем мне довелось общаться! Обаятельная, общительная, эрудированная, с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Мы очень довольны, что взяли этот тур.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Винный завод Арени»
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