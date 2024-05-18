Винный завод Арени – экскурсии в Ереване

Найдено 8 экскурсий в категории «Винный завод Арени» в Ереване, цены от $25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Групповая
9 часов
100 отзывов
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Начало: Площадь Республики
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$45 за человека
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам в 09։45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
$25 за человека
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Фотопрогулка
14 часов
4 отзыва
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Индивидуальная
13 часов
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $177 за всё до 3 чел.
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    18 мая 2024
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    Все прошло отлично! Прекрасные виды, храмы. Отдельная благодарность за обед из шашлыка и других блюд, это лучше всех ресторанов!
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Мушаг очень интересно по дороге рассказал про Ереван. Грамотно, интересно и познавательно. Жаль, что погода была плохая. Арарат
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    не увидели. Нарованк очаровал даже под грозой) Обед был замечательный. Хорошая подача. Всё приготовлено вкусно и с душой. Посещение частного вин. завода и дегустация несколько сортов вин и абрикосового коньяка оказалось интересным и полезным. Спасибо за эту экскурсию.

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    Это была отличная экскурсия, прекрасным гидом, который рассказывал и показывал, с первой минуты поездки. Роскошный обед, шашлыки из тандыра, много
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    вкусных салатов, ассортимент еды и напитков был шикарный. Спасибо огромное всем за организацию данной экскурсии и гиду с водителем отдельная благодарность.

  • S
    Shnurkov
    24 апреля 2024
    По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
    Водитель забрал нас прямо из отеля. Первым делом мы поехали в Хор-вирап. Прекрасная локация чтобы насладиться прекрасным видом на Арарат
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    и посмотреть сам монастырь. После этого мы отправились на винодельню, где послушали про процесс изготовления вин и продегустировали их. Следующим пунктом был горный монастырь Нораванк, дорога к которому лежит через горный серпантин с отличными видами на ущелье. В конце дня нас ждал прекрасный и очень вкусный ужин с вином, шашлыком из разных видов мяса, рыбы, соленьями, овощами и конечно же вином. Вся экскурсия вместе с дорогой заняла 8 часов. Мы ни разу не пожалели и получили массу впечатлений.

  • Е
    Екатерина
    3 марта 2024
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
    Отличная экскурсия! Артак прекрасный водитель. Очень интересно рассказывал разные факты о местах. Очень весело, напивательно, наедательно. Ну а горы выше всяких похвал. Рекомендую! И индивидуальная экскурсии все же намного лучше групповой. Спасибо! 😄
  • М
    Мария
    13 октября 2023
    Винный тур по Армении
    Великолепный винный тур! Как сомелье получила невероятное удовольствие. Григорий — настоящий профессионал своего дела. Подходит к каждому заказу не как
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    к очередному туристическому запросу, а персонально. Еще до тура мы списались, всегда оставались на связи и получали максимум информации. 4 винодельни — все очень разные, но отлично презентующие отрасль. Разумеется, везде радушный прием, интересные дегустационные образцы и такие закуски, что ресторан вам не понадобится! Горячо рекомендую! ❤️

  • O
    Olga
    22 августа 2023
    Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
    Григорий организовал отличный тур для нашей семьи с замечательным гидом, профессиональным водителем, который сделал классные фотографии во время поездки. Очень советуем отправиться в Татев с посещением монастырей и винодельни с Григорием. Длительная поездка превратится в увлекательное путешествие.
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2023
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
    Все очень понравилось, интересная экскурсия, вкусный обед у гостеприимного хозяина с дегустацией вина. Гид Арсен кроме запланированной информации рассказывает много
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    ещё интересных историй. Теперь мы более подробнее узнали об Армении и её население. Артак прекрасный водитель. Рекомендуем данную команду для путешествий.

  • А
    Анастасия
    5 мая 2023
    По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
    Прекрасная экскурсия! Отдельно хочется похвалить дегустацию у приветливого хозяина винного завода (превзошла наши ожидания). И персональная благодарность водителю!
  • Г
    Галина
    21 апреля 2023
    Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
    У нас была гидом Мариам. Она - самый лучший гид, с кем мне довелось общаться! Обаятельная, общительная, эрудированная, с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Мы очень довольны, что взяли этот тур.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Винный завод Арени»

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  1. Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
  2. От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
  3. Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
  4. По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
  5. Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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