Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте Армению всего за полдня! Языческий храм Гарни, высеченный в скале монастырь Гегард, фантастический каньон «Симфония камней» и арка Чаренца с захватывающим видом на гору Арарат — идеальный маршрут для любителей истории и красивых фото.

Garik Ваш гид в Ереване Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-7 человек $110 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии История и культура Армении Откройте для себя древнее прошлое и эпические пейзажи Армении в увлекательном туре по знаменитым достопримечательностям недалеко от Еревана. Наш маршрут начнётся с храма Гарни — единственного сохранившегося языческого храма в регионе, построенного в I веке. Вы узнаете, как он пережил века и землетрясения, и почувствуете атмосферу древности, стоя на фоне живописного ущелья реки Азат. Затем мы посетим монастырь Гегард, частично высеченный прямо в скале. Этот уникальный памятник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри вы увидите древние кельи и хачкары, а также узнаете о легендах, связанных с копьём, которым пронзили Иисуса. Потрясающие природные локации Не менее впечатляющим будет каньон «Симфония камней» — природный амфитеатр из идеально ровных базальтовых колонн. Мы сделаем остановку у арки Чаренца, откуда открывается захватывающий вид на библейскую гору Арарат — идеальное место для фото на память. Это тур на полдня, который подарит вам уникальные впечатления, погружение в историю и множество потрясающих кадров для вашей коллекции.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату