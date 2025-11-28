Мои заказы

История, древние храмы и восхитительные пейзажи Армении

Откройте Армению всего за полдня! Языческий храм Гарни, высеченный в скале монастырь Гегард, фантастический каньон «Симфония камней» и арка Чаренца с захватывающим видом на гору Арарат — идеальный маршрут для любителей истории и красивых фото.
Описание экскурсии

История и культура Армении Откройте для себя древнее прошлое и эпические пейзажи Армении в увлекательном туре по знаменитым достопримечательностям недалеко от Еревана. Наш маршрут начнётся с храма Гарни — единственного сохранившегося языческого храма в регионе, построенного в I веке. Вы узнаете, как он пережил века и землетрясения, и почувствуете атмосферу древности, стоя на фоне живописного ущелья реки Азат. Затем мы посетим монастырь Гегард, частично высеченный прямо в скале. Этот уникальный памятник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри вы увидите древние кельи и хачкары, а также узнаете о легендах, связанных с копьём, которым пронзили Иисуса. Потрясающие природные локации Не менее впечатляющим будет каньон «Симфония камней» — природный амфитеатр из идеально ровных базальтовых колонн. Мы сделаем остановку у арки Чаренца, откуда открывается захватывающий вид на библейскую гору Арарат — идеальное место для фото на память. Это тур на полдня, который подарит вам уникальные впечатления, погружение в историю и множество потрясающих кадров для вашей коллекции.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Гарни
  • Ущелье реки Азат
  • Монастырь Гегард
  • Каньон «Симфония камней»
  • Арка Чаренца
  • Гора Арарат
Что включено
  • Трансфер от точки отправления
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Услуги гида
  • Входные билеты в храм Гарни и природный памятник «Симфония камней»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Vardananc 7, Ереван
Завершение: Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

