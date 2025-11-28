Откройте Армению всего за полдня! Языческий храм Гарни, высеченный в скале монастырь Гегард, фантастический каньон «Симфония камней» и арка Чаренца с захватывающим видом на гору Арарат — идеальный маршрут для любителей истории и красивых фото.
Описание экскурсииИстория и культура Армении Откройте для себя древнее прошлое и эпические пейзажи Армении в увлекательном туре по знаменитым достопримечательностям недалеко от Еревана. Наш маршрут начнётся с храма Гарни — единственного сохранившегося языческого храма в регионе, построенного в I веке. Вы узнаете, как он пережил века и землетрясения, и почувствуете атмосферу древности, стоя на фоне живописного ущелья реки Азат. Затем мы посетим монастырь Гегард, частично высеченный прямо в скале. Этот уникальный памятник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри вы увидите древние кельи и хачкары, а также узнаете о легендах, связанных с копьём, которым пронзили Иисуса. Потрясающие природные локации Не менее впечатляющим будет каньон «Симфония камней» — природный амфитеатр из идеально ровных базальтовых колонн. Мы сделаем остановку у арки Чаренца, откуда открывается захватывающий вид на библейскую гору Арарат — идеальное место для фото на память. Это тур на полдня, который подарит вам уникальные впечатления, погружение в историю и множество потрясающих кадров для вашей коллекции.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гарни
- Ущелье реки Азат
- Монастырь Гегард
- Каньон «Симфония камней»
- Арка Чаренца
- Гора Арарат
Что включено
- Трансфер от точки отправления
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Услуги гида
- Входные билеты в храм Гарни и природный памятник «Симфония камней»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Vardananc 7, Ереван
Завершение: Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
