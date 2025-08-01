Экскурсия в Гюмри предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурой Армении.
Путешествие начинается с вида на величественный Арарат, а затем продолжается прогулкой по старинным улицам Кумайри.
Посетители смогут увидеть дом-музей Мгера Мкртчяна, Чёрную крепость и насладиться обедом в традиционном ресторане. Завершает программу визит в творческую мастерскую, где можно ощутить дух местного искусства
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Вид на Арарат
- 🏛️ Исторические музеи
- 🍽️ Гюмрийская кухня
- 🎨 Творческие мастерские
- 🏰 Чёрная крепость
Что можно увидеть
- Арарат
- Площадь Вардананц
- Квартал Кумайри
- Дом-музей Мгера Мкртчяна
- Чёрная крепость
- Квартал Ширак
- Храм Юриина Геворка
Описание экскурсии
- Смотровая остановка с видом на гору Арарат.
- Прогулка по площади Вардананц и рассказ о былом Александрополе.
- Атмосфера квартала Кумайри с его дореволюционными фасадами.
- Визит в дом-музей Мгера Мкртчяна (Фрунзика).
- Чёрная крепость — Сев Берд.
- Обед в ресторане с гюмрийской кухней.
- Посещение мастерской художника или кузнеца.
- Квартал Ширак и храм Юриина Геворка.
Вы узнаете:
- почему Гюмри называют столицей армянского юмора.
- чем особенен гюмрийский диалект — и кто его не понимает.
- как выглядело армянское дворянство 19 века.
- почему Чёрная крепость — не просто военный объект.
- как город восстанавливался после разрушительного землетрясения 1988 года.
Организационные детали
- Поедем на Tesla Model 3.
- Дорога из Еревана до Гюмри занимает около 1 ч. 40 мин.
- На каждой локации — от 30 до 60 мин.
- Входные билеты в музеи и галерею входят в стоимость.
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Мастер-класс.
- Обед в ресторане — 5000 драмов с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аргам — ваш гид в Ереване
Меня зовут Аргам, занимаюсь экскурсиями с 2023 года. У меня есть турагентство. Мы постепенно развиваемся с теми, кто доверяет нам и пользуется нашими услугами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Асхад
1 авг 2025
Спасибо большое за поездку. Остались под большим впечатлением.
Поездка в удобной машине
Поездка в удобной машине
