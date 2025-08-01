Мои заказы

Где искать душу Армении? В Гюмри

Откройте для себя Гюмри - город, где история и юмор переплетаются в каждом уголке. Уникальные музеи и кулинарные открытия ждут вас
Экскурсия в Гюмри предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурой Армении.

Путешествие начинается с вида на величественный Арарат, а затем продолжается прогулкой по старинным улицам Кумайри.

Посетители смогут увидеть дом-музей Мгера Мкртчяна, Чёрную крепость и насладиться обедом в традиционном ресторане. Завершает программу визит в творческую мастерскую, где можно ощутить дух местного искусства
5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Вид на Арарат
  • 🏛️ Исторические музеи
  • 🍽️ Гюмрийская кухня
  • 🎨 Творческие мастерские
  • 🏰 Чёрная крепость
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Арарат
  • Площадь Вардананц
  • Квартал Кумайри
  • Дом-музей Мгера Мкртчяна
  • Чёрная крепость
  • Квартал Ширак
  • Храм Юриина Геворка

Описание экскурсии

  • Смотровая остановка с видом на гору Арарат.
  • Прогулка по площади Вардананц и рассказ о былом Александрополе.
  • Атмосфера квартала Кумайри с его дореволюционными фасадами.
  • Визит в дом-музей Мгера Мкртчяна (Фрунзика).
  • Чёрная крепость — Сев Берд.
  • Обед в ресторане с гюмрийской кухней.
  • Посещение мастерской художника или кузнеца.
  • Квартал Ширак и храм Юриина Геворка.

Вы узнаете:

  • почему Гюмри называют столицей армянского юмора.
  • чем особенен гюмрийский диалект — и кто его не понимает.
  • как выглядело армянское дворянство 19 века.
  • почему Чёрная крепость — не просто военный объект.
  • как город восстанавливался после разрушительного землетрясения 1988 года.

Организационные детали

  • Поедем на Tesla Model 3.
  • Дорога из Еревана до Гюмри занимает около 1 ч. 40 мин.
  • На каждой локации — от 30 до 60 мин.
  • Входные билеты в музеи и галерею входят в стоимость.

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Мастер-класс.
  • Обед в ресторане — 5000 драмов с чел.

Аргам
Аргам — ваш гид в Ереване
Меня зовут Аргам, занимаюсь экскурсиями с 2023 года. У меня есть турагентство. Мы постепенно развиваемся с теми, кто доверяет нам и пользуется нашими услугами.
А
Асхад
1 авг 2025
Спасибо большое за поездку. Остались под большим впечатлением.

Поездка в удобной машине

