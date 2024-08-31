Отправляемся в самую западную область Армении! Вы увидите древние религиозные постройки, откроете для себя особенности средневековой армянской архитектуры. Узнаете о местных верованиях и традициях. А ещё — вооружитесь смекалкой и сноровкой и попробуете преодолеть загадочный дырявый камень, чтобы сбылось заветное желание.

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Описание экскурсии

Ереруйкская базилика — шедевр раннехристианской архитектуры Армении. Древняя церковь была построена на месте языческого храма в 4–5 веках. Вы увидите мистические захоронения и узнаете связанные с ними легенды.

Монастырь Мармашен, возведённый в 9–13 веках. Сейчас он не действует, но когда-то был религиозным и культурным центром средневековой Армении. Вы рассмотрите церкви из красного туфа и полюбуетесь окружающими пейзажами.

Тцак кар или дырявый камень. Считается, что если вы сумеете пролезть через отверстие, сбудется ваше сокровенное желание. Попробуете?

А в завершение можем погулять по центральной площади города Гюмри — Вардананк. И пообедать в колоритном ресторане.

Организационные детали