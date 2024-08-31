Отправляемся в самую западную область Армении! Вы увидите древние религиозные постройки, откроете для себя особенности средневековой армянской архитектуры. Узнаете о местных верованиях и традициях.
А ещё — вооружитесь смекалкой и сноровкой и попробуете преодолеть загадочный дырявый камень, чтобы сбылось заветное желание.
А ещё — вооружитесь смекалкой и сноровкой и попробуете преодолеть загадочный дырявый камень, чтобы сбылось заветное желание.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Ереруйкская базилика — шедевр раннехристианской архитектуры Армении. Древняя церковь была построена на месте языческого храма в 4–5 веках. Вы увидите мистические захоронения и узнаете связанные с ними легенды.
Монастырь Мармашен, возведённый в 9–13 веках. Сейчас он не действует, но когда-то был религиозным и культурным центром средневековой Армении. Вы рассмотрите церкви из красного туфа и полюбуетесь окружающими пейзажами.
Тцак кар или дырявый камень. Считается, что если вы сумеете пролезть через отверстие, сбудется ваше сокровенное желание. Попробуете?
А в завершение можем погулять по центральной площади города Гюмри — Вардананк. И пообедать в колоритном ресторане.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автомобиле и сопровождение гида
- Время в пути из Еревана — около 2 часов
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 57 туристов
Меня зовут Баграт, я представляю дружную команду гидов в Армении. Нас объединяет огромное желание показать гостям современную жизнь и многовековую историю страны. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
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