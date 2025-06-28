Погрузитесь в атмосферу Еревана, открывая его архитектурные шедевры и культурные сокровища. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
В Ереване каждый уголок наполнен светом и историей. Прогулка начнётся с Каскада, где вас ждут потрясающие виды на город и гору Арарат. В парке Мартироса Сарьяна вдохновитесь яркими красками творчества читать дальше
художника. Театр оперы и балета имени А. Спендиарова погрузит в музыкальную атмосферу. Церковь Святой Анны удивит сочетанием традиций и современности. Улица Абовяна порадует зданиями из вулканического туфа. На площади Республики насладитесь архитектурным ансамблем и поющими фонтанами
«Каскад» — одна из визитных карточек столицы. Архитектурный ансамбль включает лестницы, террасы, фонтаны и не только радует глаз, но и открывает потрясающие виды с вершины на Ереван и гору Арарат.
Парк Мартироса Сарьяна — великого армянского художника. Славится выставками под открытым небом. Вы увидите, что многие работы местных живописцев вдохновлены яркими красками творчества Сарьяна.
Театр оперы и балета им. А. Спендиарова — сердце музыкальной и театральной жизни города.
Церковь Святой Анны — символ духовной связи эпох. Храм гармонично сочетает традиции армянской архитектуры с её современными элементами.
Улица Абовяна. Здесь сохранились здания 19 и начала 20 века с массивными дверями, большими окнами и украшенными фасадами. Дома построены из вулканического туфа тёплых оттенков розового, персикового и красного.
Площадь Республики — не только географический центр города, но и место встреч, праздников и культурных мероприятий. Рассмотрим её архитектурный ансамбль:
здание правительства Армении из розового туфа с величественным фасадом
здания Национальной галереи и Музея истории Армении
бассейн с поющими фонтанами, которые по вечерам превращаются в зрелищное светомузыкальное шоу
здание Центральной почты. Его массивные колонны и строгий фасад подчёркивают значимость постройки
С нами вы узнаете истории и легенды нашего древнего города, откроете тайны его жителей и погрузитесь в атмосферу армянской культуры. Мы расскажем невыдуманные факты и басни, которые вышли из народа — или давно ушли в народ.
Организационные детали
Поющие фонтаны работают с мая по октябрь
Зимой, чтобы согреться, перед прогулкой можно взять с собой стаканчик с горячим напитком в кофейне
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Арташ — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 132 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Арташ. Работаю в сфере туризма с 2010 года. У меня собственная туристическая фирма, которая занимается организацией фототуров, городских экскурсий и туров с восхождением в горы. Пишите и обращайтесь! Я и моя команда сделаем ваш визит в Армению незабываемым.
Melanie
28 июн 2025
Абсолютно потрясающий гид и невероятная программа! Я в полном восторге от того, насколько структурированно, живо и с какой харизмой Арташ преподносит знания об этом удивительном городе. Я так счастлива, что выбрала читать дальше
именно его потому что не уверена, что кто-то другой смог бы так глубоко и интересно раскрыть для меня этот город, о котором я почти ничего не знала до поездки. Благодаря Арташу Ереван стал настоящим открытием и воспоминанием, к которому хочется возвращаться снова и снова. Моё сердце осталось в Армении, в Ереване и, конечно, у Арташа Вернусь! Рекомендую!