Говорит и показывает Ереван

Погрузитесь в атмосферу Еревана, открывая его архитектурные шедевры и культурные сокровища. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
В Ереване каждый уголок наполнен светом и историей. Прогулка начнётся с Каскада, где вас ждут потрясающие виды на город и гору Арарат. В парке Мартироса Сарьяна вдохновитесь яркими красками творчества
художника. Театр оперы и балета имени А. Спендиарова погрузит в музыкальную атмосферу. Церковь Святой Анны удивит сочетанием традиций и современности. Улица Абовяна порадует зданиями из вулканического туфа. На площади Республики насладитесь архитектурным ансамблем и поющими фонтанами

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды на Ереван и Арарат
  • 🎨 Вдохновение от творчества Сарьяна
  • 🎭 Погружение в музыкальную атмосферу
  • ⛪ Уникальная архитектура церкви Святой Анны
  • 🏛️ Исторические здания улицы Абовяна
  • 💦 Зрелищное шоу поющих фонтанов
Говорит и показывает Ереван© Арташ
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Каскад
  • Парк Мартироса Сарьяна
  • Театр оперы и балета ИМ.А. Спендиарова
  • Церковь Святой Анны
  • Улица Абовяна
  • Площадь Республики

Описание экскурсии

«Каскад» — одна из визитных карточек столицы. Архитектурный ансамбль включает лестницы, террасы, фонтаны и не только радует глаз, но и открывает потрясающие виды с вершины на Ереван и гору Арарат.

Парк Мартироса Сарьяна — великого армянского художника. Славится выставками под открытым небом. Вы увидите, что многие работы местных живописцев вдохновлены яркими красками творчества Сарьяна.

Театр оперы и балета им. А. Спендиарова — сердце музыкальной и театральной жизни города.

Церковь Святой Анны — символ духовной связи эпох. Храм гармонично сочетает традиции армянской архитектуры с её современными элементами.

Улица Абовяна. Здесь сохранились здания 19 и начала 20 века с массивными дверями, большими окнами и украшенными фасадами. Дома построены из вулканического туфа тёплых оттенков розового, персикового и красного.

Площадь Республики — не только географический центр города, но и место встреч, праздников и культурных мероприятий. Рассмотрим её архитектурный ансамбль:

  • здание правительства Армении из розового туфа с величественным фасадом
  • здания Национальной галереи и Музея истории Армении
  • бассейн с поющими фонтанами, которые по вечерам превращаются в зрелищное светомузыкальное шоу
  • здание Центральной почты. Его массивные колонны и строгий фасад подчёркивают значимость постройки

С нами вы узнаете истории и легенды нашего древнего города, откроете тайны его жителей и погрузитесь в атмосферу армянской культуры. Мы расскажем невыдуманные факты и басни, которые вышли из народа — или давно ушли в народ.

Организационные детали

  • Поющие фонтаны работают с мая по октябрь
  • Зимой, чтобы согреться, перед прогулкой можно взять с собой стаканчик с горячим напитком в кофейне
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арташ
Арташ — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 132 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Арташ. Работаю в сфере туризма с 2010 года. У меня собственная туристическая фирма, которая занимается организацией фототуров, городских экскурсий и туров с восхождением в горы. Пишите и обращайтесь! Я и моя команда сделаем ваш визит в Армению незабываемым.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
M
Melanie
28 июн 2025
Абсолютно потрясающий гид и невероятная программа! Я в полном восторге от того, насколько структурированно, живо и с какой харизмой Арташ преподносит знания об этом удивительном городе.
Я так счастлива, что выбрала
именно его потому что не уверена, что кто-то другой смог бы так глубоко и интересно раскрыть для меня этот город, о котором я почти ничего не знала до поездки. Благодаря Арташу Ереван стал настоящим открытием и воспоминанием, к которому хочется возвращаться снова и снова.
Моё сердце осталось в Армении, в Ереване и, конечно, у Арташа
Вернусь!
Рекомендую!

Абсолютно потрясающий гид и невероятная программа! Я в полном восторге от того, насколько структурированно, живо и

