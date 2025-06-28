В Ереване каждый уголок наполнен светом и историей. Прогулка начнётся с Каскада, где вас ждут потрясающие виды на город и гору Арарат. В парке Мартироса Сарьяна вдохновитесь яркими красками творчества

художника. Театр оперы и балета имени А. Спендиарова погрузит в музыкальную атмосферу. Церковь Святой Анны удивит сочетанием традиций и современности. Улица Абовяна порадует зданиями из вулканического туфа. На площади Республики насладитесь архитектурным ансамблем и поющими фонтанами

Описание экскурсии

«Каскад» — одна из визитных карточек столицы. Архитектурный ансамбль включает лестницы, террасы, фонтаны и не только радует глаз, но и открывает потрясающие виды с вершины на Ереван и гору Арарат.

Парк Мартироса Сарьяна — великого армянского художника. Славится выставками под открытым небом. Вы увидите, что многие работы местных живописцев вдохновлены яркими красками творчества Сарьяна.

Театр оперы и балета им. А. Спендиарова — сердце музыкальной и театральной жизни города.

Церковь Святой Анны — символ духовной связи эпох. Храм гармонично сочетает традиции армянской архитектуры с её современными элементами.

Улица Абовяна. Здесь сохранились здания 19 и начала 20 века с массивными дверями, большими окнами и украшенными фасадами. Дома построены из вулканического туфа тёплых оттенков розового, персикового и красного.

Площадь Республики — не только географический центр города, но и место встреч, праздников и культурных мероприятий. Рассмотрим её архитектурный ансамбль:

здание правительства Армении из розового туфа с величественным фасадом

здания Национальной галереи и Музея истории Армении

бассейн с поющими фонтанами, которые по вечерам превращаются в зрелищное светомузыкальное шоу

здание Центральной почты. Его массивные колонны и строгий фасад подчёркивают значимость постройки

С нами вы узнаете истории и легенды нашего древнего города, откроете тайны его жителей и погрузитесь в атмосферу армянской культуры. Мы расскажем невыдуманные факты и басни, которые вышли из народа — или давно ушли в народ.

Организационные детали