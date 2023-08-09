Уютная экскурсия по главным местам столицы - в мини-группе
В современной столице я помогу отыскать исторические слои одного из древнейших городов мира. Познакомлю вас с архитектурой старых и новых улочек Еревана. Обращу внимание на неочевидные детали, чтобы вы посмотрели на Розовый город глазами местных жителей. И поделюсь рекомендациями по самостоятельному отдыху.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнем прогулку с площади Республики. Я расскажу о её достопримечательностях: правительственных зданиях, Национальной галерее и поющих фонтанах. А также открою секрет здешнего подземелья.
- В одном из двориков я покажу, как выглядели наши дворы 100 лет назад.
- Вы осмотрите театр оперы и балета возле площади Свободы и узнаете, почему мы иногда называем это сооружение Вавилонской башней.
- По пути вам встретится красивое Лебединое озеро и кинотеатр «Москва», самый большой в городе.
- Рассмотрим знаменитый Каскад — музей современного искусства под открытым небом. Я объясню, почему он остался недостроенным.
- Кроме того, по желанию группы можем дойти до Матенадарана — это музей-институт древних рукописей, одно из редких хранилищ манускриптов (только внешний осмотр).
- По пути я буду рада поделиться лайфхаками и подскажу, какие музей, рестораны и другие заведения стоит посетить в Ереване.
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком, одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.
ежедневно в 10:30 и 18:30
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:30 и 18:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 71 туриста
Привет, я Аревик. По профессии библиограф. Работаю в сфере туризма с 2018 года. Я занимаюсь туризмом, поскольку мне нравится эта работа, нравится изучать историю и культуру моей страны. И я рада знакомить гостей с нашими традициями, обычаями и, конечно, с нашими добрыми и гостеприимными людьми.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
9 авг 2023
Экскурсия получилась интересная и насыщенная, спасибо Аревик
Е
Елена
1 авг 2023
Аревик приятная, отвественная, эрудированная. У меня остались очень приятные воспоминания от посещения Еревана.
Е
Елена
27 июля 2023
Мы побывали на обзорной экскурсии по Еревану. Гид Ареник провела экскурсию на высоком профессиональном уровне, очень интересно и увлекательно познакомила с историей Армении, провела по самым интересным местам. Посоветовала, что еще можно посмотреть в Ереване, а также рестораны, где хорошо готовят местные блюда.
А
Алексей
22 июля 2023
Хотим выразить свою благодарность за прекрасный вечер - прогулку по Еревану. Это было очень познавательно и атмосферно. Мы получили большое удовольствие от общения с Аревик, получили ответы на свои вопросы, узнали много нового и душевно провели время.
Ирина
18 июля 2023
Замечательная и очень душевная экскурсия. Аревик рассказала много интересного о Ереване, прогулялись неспешно по центру и прилегающим улочкам, Видно, что экскурсовод любит свой город и хорошо знает его историю. Рассказ не выглядел как заученный текст, а был эмоционален. Большой плюс ещё в том, что экскурсия началась в 19.00: уже прохладно, комфортно. Спасибо Аревик за замечательную прогулку!
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Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Площадь Республики
Популярные места
Площадь Свободы
Каскад
Матенадаран
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