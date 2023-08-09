Замечательная и очень душевная экскурсия. Аревик рассказала много интересного о Ереване, прогулялись неспешно по центру и прилегающим улочкам, Видно, что экскурсовод любит свой город и хорошо знает его историю. Рассказ не выглядел как заученный текст, а был эмоционален. Большой плюс ещё в том, что экскурсия началась в 19.00: уже прохладно, комфортно. Спасибо Аревик за замечательную прогулку!