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Мои ожидания оправдались с лихвой. Бесподобные горы Армении и пейзаж, окружающий город. Старинные церкви, поражающие скромностью и святостью. Всё это вызывало восторг. Одно из красивейших мест Еревана -целая улочка с домами XIX века – улица Абовяна. С великолепной архитектурой. При этом передо мной предстал и супер-современный Ереван. С уникальными высотками и различными дизайнерскими задумками. Северный проспект. Но САМОЕ потрясающее впечатление на меня произвела мой гид Аревик Каряан. Которая мне все это показала. Причём, её любовь к своему городу, к своим знаменитым землякам восхищает. Аревик - очень глубокий человек, тонко чувствующая девушка, увлеченная своим делом. Её грамотная речь, приятный голос, доброжелательность завораживают. С ней не хочется расставаться. Аревик буквально излучает свет. Благодаря ей, мне захотелось ещё неоднократно приехать в чудесный Ереван! Спасибо ОГРОМНОЕ! Всем советую провести время в компании с этой прелестной девушкой! Насладитесь её энциклопедическими знаниями!