Вашему вниманию предлагается эксклюзивная групповая экскурсия по Еревану, где вы сможете проникнуться духом одного из самых старинных городов мира.
Вас ждет знакомство с площадью Республики, где расположены ключевые достопримечательности, включая Национальную
Вас ждет знакомство с площадью Республики, где расположены ключевые достопримечательности, включая Национальную
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🏛 Исторические здания
- 🎭 Культурные объекты
- 🖼 Музеи и галереи
- 🎤 Поющие фонтаны
- 📜 Древние рукописи
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Национальная галерея
- Поющие фонтаны
- Театр оперы и балета
- Лебединое озеро
- Кинотеатр «Москва»
- Каскад
- Матенадаран
Описание экскурсии
- Начнем прогулку с площади Республики. Я расскажу о её достопримечательностях: правительственных зданиях, Национальной галерее и поющих фонтанах. А также открою секрет здешнего подземелья.
- В одном из двориков я покажу, как выглядели наши дворы 100 лет назад.
- Вы осмотрите театр оперы и балета возле площади Свободы и узнаете, почему мы иногда называем это сооружение Вавилонской башней.
- По пути вам встретится красивое Лебединое озеро и кинотеатр «Москва», самый большой в городе.
- Рассмотрим знаменитый «Каскад» — музей современного искусства под открытым небом. Я объясню, почему он остался недостроенным.
- Кроме того, по желанию группы можем дойти до Матенадарана — это музей-институт древних рукописей, одно из редких хранилищ манускриптов (только внешний осмотр).
- По пути я буду рада поделиться лайфхаками и подскажу, какие музей, рестораны и другие заведения стоит посетить в Ереване.
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком, одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.
в понедельник в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2840 туристов
Родилась и проживаю в Армении. По образованию я библиотекарь, училась в педагогическом университете. Много изучала архивные документы и потом захотела исследовать то, о чём писали в летописях. Так я сделала
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам экскурсию понравилась, спасибо экскурсоводу!
Аревик
Ответ организатора:
Спосибо 🌞
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И
Аревик - замечательный рассказчик. Рекомендую.
Аревик
Ответ организатора:
Спосибо за отзыв 🥰
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Е
Прекрасная, наинтереснейшая экскурсия! Мы были счастливы, когда нам встретилась такой прекрасный экскурсовод, как Аревик. Совершенно несложная и не нудная историческая справка про Армению и Ереван, увлекательная прогулка, маршрут подобран так,
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В
Великолепная экскурсия, благодаря которой Ереван для нас предстал в новом свете и заиграл новыми красками. Столько интересных фактов и неожиданной информации, плюс интересные и познавательные советы экскурсовода. Потаенный дворик ресторан
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А
отзыв моей мамы:
Возвращаясь из отпуска домой мой путь этим летом пролег через знаменитый Ереван. Я была этому очень рада, потому что хотела увидеть собственными глазами ТО, о чем много слышала.
Возвращаясь из отпуска домой мой путь этим летом пролег через знаменитый Ереван. Я была этому очень рада, потому что хотела увидеть собственными глазами ТО, о чем много слышала.
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И
Экскурсовод Аревик - профессионал высокого уровня. Большой объем интереснейшей информации очень грамотно подан. Экскурсовод учитывала наш возраст и чутко реагировала на малейшую усталость, предлагая отдохнуть. В рассказ входили темы по истории Армении, традициям, искусству, образованию, наукам, армянскому языку. Рассказ составлен очень правильно, охвачено много материала, без излишнего углубления. Нам девушка понравилась в общении, обонятельная, внимательная. Хочется вновь вернуться в Армению.
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