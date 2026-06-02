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Здравствуй, древний и солнечный Ереван

Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Вашему вниманию предлагается эксклюзивная групповая экскурсия по Еревану, где вы сможете проникнуться духом одного из самых старинных городов мира.

Вас ждет знакомство с площадью Республики, где расположены ключевые достопримечательности, включая Национальную
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галерею и знаменитые поющие фонтаны. Узнаете истории, связанные с каждым уголком этого места, и откроете для себя секреты подземелий.

Прогулка по старинным дворикам перенесет вас в прошлое, а рассказы о театре оперы и балета приоткроют завесу тайны Вавилонской башни. Лебединое озеро и кинотеатр «Москва» добавят в ваш маршрут культурного разнообразия.

Не менее интересным будет осмотр Каскада, где каждый камень хранит в себе частицу истории современного искусства. А завершающим аккордом станет внешний осмотр Матенадарана, сокровищницы древних рукописей.

Ваш гид с радостью поделится советами о лучших музеях, ресторанах и культурных заведениях, которые стоит посетить в Ереване, чтобы ваше путешествие было незабываемым

4.8
32 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏛 Исторические здания
  • 🎭 Культурные объекты
  • 🖼 Музеи и галереи
  • 🎤 Поющие фонтаны
  • 📜 Древние рукописи
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
Здравствуй, древний и солнечный Ереван

Что можно увидеть

  • Площадь Республики
  • Национальная галерея
  • Поющие фонтаны
  • Театр оперы и балета
  • Лебединое озеро
  • Кинотеатр «Москва»
  • Каскад
  • Матенадаран

Описание экскурсии

  • Начнем прогулку с площади Республики. Я расскажу о её достопримечательностях: правительственных зданиях, Национальной галерее и поющих фонтанах. А также открою секрет здешнего подземелья.
  • В одном из двориков я покажу, как выглядели наши дворы 100 лет назад.
  • Вы осмотрите театр оперы и балета возле площади Свободы и узнаете, почему мы иногда называем это сооружение Вавилонской башней.
  • По пути вам встретится красивое Лебединое озеро и кинотеатр «Москва», самый большой в городе.
  • Рассмотрим знаменитый «Каскад» — музей современного искусства под открытым небом. Я объясню, почему он остался недостроенным.
  • Кроме того, по желанию группы можем дойти до Матенадарана — это музей-институт древних рукописей, одно из редких хранилищ манускриптов (только внешний осмотр).
  • По пути я буду рада поделиться лайфхаками и подскажу, какие музей, рестораны и другие заведения стоит посетить в Ереване.

Организационные детали

Экскурсия проходит пешком, одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.

в понедельник в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик
Аревик — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2840 туристов
Родилась и проживаю в Армении. По образованию я библиотекарь, училась в педагогическом университете. Много изучала архивные документы и потом захотела исследовать то, о чём писали в летописях. Так я сделала
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первый шаг к туризму. В сфере гостеприимства с 2018 года. Для меня это работа мечты. Провожу классические туры: когда-то я сама открывала город как путешественница, поэтому теперь показываю всё то, что должен увидеть человек, приехавший сюда впервые. Рада знакомить гостей с армянскими традициями, обычаями и, конечно, нашими добрыми и гостеприимными людьми.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
2
2
1
1
Наталья
Нам экскурсию понравилась, спасибо экскурсоводу!
Аревик
Аревик
Ответ организатора:
Спосибо 🌞
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И
Аревик - замечательный рассказчик. Рекомендую.
Аревик
Аревик
Ответ организатора:
Спосибо за отзыв 🥰
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Е
Прекрасная, наинтереснейшая экскурсия! Мы были счастливы, когда нам встретилась такой прекрасный экскурсовод, как Аревик. Совершенно несложная и не нудная историческая справка про Армению и Ереван, увлекательная прогулка, маршрут подобран так,
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что есть время и место посидеть и полюбоваться городом, поглазеть на сувениры, остановиться у фонтанчиков. Мы задавали кучу разнородных вопросов про страну и язык и Аревик очень доходчиво объясняла. В конце ещё и угостила нас вкусностями, но не будем спойлерить какими - пусть для вас это станет сюрпризом. Время пролетело незаметно, и мы остались в восторге от экскурсии.

Прекрасная, наинтереснейшая экскурсия! Мы были счастливы, когда нам встретилась такой прекрасный экскурсовод, как Аревик. Совершенно несложная
Прекрасная, наинтереснейшая экскурсия! Мы были счастливы, когда нам встретилась такой прекрасный экскурсовод, как Аревик. Совершенно несложная
Прекрасная, наинтереснейшая экскурсия! Мы были счастливы, когда нам встретилась такой прекрасный экскурсовод, как Аревик. Совершенно несложная
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В
Великолепная экскурсия, благодаря которой Ереван для нас предстал в новом свете и заиграл новыми красками. Столько интересных фактов и неожиданной информации, плюс интересные и познавательные советы экскурсовода. Потаенный дворик ресторан
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обязательный для посещения. И гид, который сразу видно любит все: свою работу, свою страну, свой город, свой народ, историю, своих слушателей… Очень рекомендую! Однозначно не пожалеете!
PS Очень жаль, что некоторые особы, не способные правильно планировать и сопоставлять риски (мы семья из 3х человек, опаздавшая по независящим от нас обстоятельствам), неблагодарно обрушивают своим необъективным отзывом рейтинг такого хорошего ПРОФЕССИОНАЛА! При этом останавливаться для фото и тормозить группу опоздание ей не мешало…

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А
отзыв моей мамы:

Возвращаясь из отпуска домой мой путь этим летом пролег через знаменитый Ереван. Я была этому очень рада, потому что хотела увидеть собственными глазами ТО, о чем много слышала.
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Мои ожидания оправдались с лихвой. Бесподобные горы Армении и пейзаж, окружающий город. Старинные церкви, поражающие скромностью и святостью. Всё это вызывало восторг. Одно из красивейших мест Еревана -целая улочка с домами XIX века – улица Абовяна. С великолепной архитектурой. При этом передо мной предстал и супер-современный Ереван. С уникальными высотками и различными дизайнерскими задумками. Северный проспект. Но САМОЕ потрясающее впечатление на меня произвела мой гид Аревик Каряан. Которая мне все это показала. Причём, её любовь к своему городу, к своим знаменитым землякам восхищает. Аревик - очень глубокий человек, тонко чувствующая девушка, увлеченная своим делом. Её грамотная речь, приятный голос, доброжелательность завораживают. С ней не хочется расставаться. Аревик буквально излучает свет. Благодаря ей, мне захотелось ещё неоднократно приехать в чудесный Ереван! Спасибо ОГРОМНОЕ! Всем советую провести время в компании с этой прелестной девушкой! Насладитесь её энциклопедическими знаниями!

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И
Экскурсовод Аревик - профессионал высокого уровня. Большой объем интереснейшей информации очень грамотно подан. Экскурсовод учитывала наш возраст и чутко реагировала на малейшую усталость, предлагая отдохнуть. В рассказ входили темы по истории Армении, традициям, искусству, образованию, наукам, армянскому языку. Рассказ составлен очень правильно, охвачено много материала, без излишнего углубления. Нам девушка понравилась в общении, обонятельная, внимательная. Хочется вновь вернуться в Армению.
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Входит в следующие категории Еревана

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