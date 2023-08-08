Индивидуальный трансфер Ереван - Тбилиси: удобство по вашим предпочтениям
Мы на высоком уровне романизируем комфортабельную и безопасную услугу трансфер «Ереван — Тбилиси», позволяющую вам добраться из одной столицы в другую, предлагая удобный и надежный способ перемещения между двумя великолепными столицами Кавказа.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Удобство и профессионализм для приятного путешествия.
- Ваша поездка начнется с вашего выбранного места в Ереване или с аэропорта, где вас встретит опытный и профессиональный водитель, готовый сделать все возможное, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и безопасным. Вам будет предоставлен комфортабельный транспорт, оснащенный всем необходимым для вашего удобства, чтобы вы могли наслаждаться путешествием.
- Трансфер будет организован с учетом ваших предпочтений и потребностей, будь то дополнительные остановки по пути или конкретные маршруты, которые вы хотите пройти. Водитель будет готов предложить вам советы и рекомендации относительно мест, которые стоит посетить во время вашей поездки, чтобы вы могли получить максимум удовольствия от своего времени в Ереване и его окрестностях.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Сервис бесплатно входит бутилированная вода, зонтики.
- Звонить и писать можно 24/7
- Что не входит
- Услуги гида
- По запросу можем предоставить автомобили сегмента комфорт, элегант и премиум, стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.
- Можно заезд на местные достопримечательности и остановки за дополнительную плату
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес в Ереване / аэропорт ЗвартноцЗавершение: в Тбилиси выбранное вами место размещения или в центр города
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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