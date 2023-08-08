Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси

Индивидуальный трансфер Ереван - Тбилиси: удобство по вашим предпочтениям

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы на высоком уровне романизируем комфортабельную и безопасную услугу трансфер «Ереван — Тбилиси», позволяющую вам добраться из одной столицы в другую, предлагая удобный и надежный способ перемещения между двумя великолепными столицами Кавказа.
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Удобство и профессионализм для приятного путешествия.
  • Ваша поездка начнется с вашего выбранного места в Ереване или с аэропорта, где вас встретит опытный и профессиональный водитель, готовый сделать все возможное, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и безопасным. Вам будет предоставлен комфортабельный транспорт, оснащенный всем необходимым для вашего удобства, чтобы вы могли наслаждаться путешествием.
  • Трансфер будет организован с учетом ваших предпочтений и потребностей, будь то дополнительные остановки по пути или конкретные маршруты, которые вы хотите пройти. Водитель будет готов предложить вам советы и рекомендации относительно мест, которые стоит посетить во время вашей поездки, чтобы вы могли получить максимум удовольствия от своего времени в Ереване и его окрестностях.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Сервис бесплатно входит бутилированная вода, зонтики.
  • Звонить и писать можно 24/7
Что не входит
  • Услуги гида
  • По запросу можем предоставить автомобили сегмента комфорт, элегант и премиум, стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.
  • Можно заезд на местные достопримечательности и остановки за дополнительную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес в Ереване / аэропорт Звартноц
Завершение: в Тбилиси выбранное вами место размещения или в центр города
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
Выездные
На весь день
Трансфер
Грузия

Похожие туры из Еревана

Трансфер: Ереван - Аэропорт
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Ереван - Аэропорт
Адрес Вашего проживания
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
от $34 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Цахкадзор или Цахкадзор - Ереван
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Ереван - Цахкадзор или Цахкадзор - Ереван
Адрес Вашего проживания
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
от $51 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Дилижан или Дилижан - Ереван
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер: Ереван - Дилижан или Дилижан - Ереван
Адрес Вашего проживания
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
от $76 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ