Познакомиться с историй знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды
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даты
Описание
Что вас ожидает
Легендарный монастырь Хор Вирап
Обитель расположена у подножья горы Арарат и является одним из самых важных духовных символом страны. Вы познакомитесь с прошлым святыни и осознаете её роль в истории принятия христианства в Армении. С лучших ракурсов откроете вдохновляющие виды окрестностей. А также узнаете о древней столице Арташат, которая здесь находилась, и о знаменитых личностях, связанных с местом, — среди них Ганнибал и Георгий Просветитель.
Ещё одна древняя столица — Двин
Мы продолжаем путешествие по Античности. Далее в программе знаковый город, который лежал на Шёлковом пути и играл немалую роль для всего Ближнего Востока. Прогуляемся по открытой археологической зоне и восстановим картины давно ушедших событий и эпох.
Армянский Марс
В завершение мы поднимемся на Арташатский перевал, откуда откроется прекрасный вид на горную реку Азат и водохранилище. Это очень красивое место, которое напоминает инопланетные пейзажи. Полюбуемся им, сделаем фотографии — и отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Вход в археологическую зону Двин бесплатный
- Позаботьтесь о комфортной одежде по погоде — в зависимости от сезона я подскажу, что лучше взять с собой
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.