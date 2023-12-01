Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи

Индивидуальная экскурсия в Ереване

Познакомиться с историй знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды

Путешествие гармонично сочетает вдохновляющие панорамы, национальную историю и духовную культуру. Вы прикоснётесь к эпохе, когда христианство официально стало государственной религией. Познакомитесь с двумя древними столицами — Арташат и Двин. Побываете почти у подножья библейской горы Арарат. А в конце я удивлю вас необычной фотолокацией.
Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи
Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи
Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи
Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи
Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи
Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи
Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи
Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи
Монастырь Хор Вирап, античные столицы и марсианские пейзажи
Ближайшие даты:
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Легендарный монастырь Хор Вирап

Обитель расположена у подножья горы Арарат и является одним из самых важных духовных символом страны. Вы познакомитесь с прошлым святыни и осознаете её роль в истории принятия христианства в Армении. С лучших ракурсов откроете вдохновляющие виды окрестностей. А также узнаете о древней столице Арташат, которая здесь находилась, и о знаменитых личностях, связанных с местом, — среди них Ганнибал и Георгий Просветитель.

Ещё одна древняя столица — Двин

Мы продолжаем путешествие по Античности. Далее в программе знаковый город, который лежал на Шёлковом пути и играл немалую роль для всего Ближнего Востока. Прогуляемся по открытой археологической зоне и восстановим картины давно ушедших событий и эпох.

Армянский Марс

В завершение мы поднимемся на Арташатский перевал, откуда откроется прекрасный вид на горную реку Азат и водохранилище. Это очень красивое место, которое напоминает инопланетные пейзажи. Полюбуемся им, сделаем фотографии — и отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Вход в археологическую зону Двин бесплатный
  • Позаботьтесь о комфортной одежде по погоде — в зависимости от сезона я подскажу, что лучше взять с собой

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыСвятые местаВыездныеМонастыри, церкви, храмыХор ВирапПопулярные местаГора АраратСамое главное

Похожие туры из Еревана

Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
155 отзывов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Я подеду по адресу
Завтра
2 дек
3 дек
4 дек
180162 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
Предания знаменитых религиозных памятников Армении в живописных горных окрестностях - авто-тур
Завтра
2 дек
3 дек
4 дек
150 за всё до 3 чел.
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Адрес вашего проживания
Завтра
2 дек
3 дек
4 дек
от $110 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ