Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность прикоснуться к историческим корням Армении.Участники посетят монастырь Хор Вирап, расположенный у подножья горы Арарат, и узнают о его значении в принятии христианства.Древняя столица Двин,

важный центр на Шёлковом пути, раскроет свои тайны через археологические находки. Завершится путешествие на Арташатском перевале, где открываются виды, напоминающие инопланетные ландшафты. Это идеальный выбор для тех, кто хочет соединить историю и природу в одном маршруте

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Легендарный монастырь Хор Вирап

Обитель расположена у подножья горы Арарат и является одним из самых важных духовных символов страны. Вы познакомитесь с прошлым святыни и осознаете её роль в истории принятия христианства в Армении. С лучших ракурсов откроете вдохновляющие виды окрестностей. А также узнаете о древней столице Арташат, которая здесь находилась, и о знаменитых личностях, связанных с местом, — среди них Ганнибал и Григорий Просветитель.

Ещё одна древняя столица — Двин

Мы продолжаем путешествие по Античности. Далее в программе знаковый город, который лежал на Шёлковом пути и играл немалую роль для всего Ближнего Востока. Прогуляемся по открытой археологической зоне и восстановим картины давно ушедших событий и эпох.

Армянский Марс

В завершение мы поднимемся на Арташатский перевал, откуда откроется прекрасный вид на горную реку Азат и водохранилище. Это очень красивое место, которое напоминает инопланетные пейзажи. Полюбуемся им, сделаем фотографии — и отправимся в обратный путь.

Организационные детали