Путешествие гармонично сочетает вдохновляющие панорамы, национальную историю и духовную культуру. Вы прикоснётесь к эпохе, когда христианство официально стало государственной религией. Познакомитесь с двумя древними столицами — Арташат и Двин. Побываете почти у подножья библейской горы Арарат. А в конце я удивлю вас необычной фотолокацией.

Описание

Что вас ожидает

Легендарный монастырь Хор Вирап

Обитель расположена у подножья горы Арарат и является одним из самых важных духовных символом страны. Вы познакомитесь с прошлым святыни и осознаете её роль в истории принятия христианства в Армении. С лучших ракурсов откроете вдохновляющие виды окрестностей. А также узнаете о древней столице Арташат, которая здесь находилась, и о знаменитых личностях, связанных с местом, — среди них Ганнибал и Георгий Просветитель.

Ещё одна древняя столица — Двин

Мы продолжаем путешествие по Античности. Далее в программе знаковый город, который лежал на Шёлковом пути и играл немалую роль для всего Ближнего Востока. Прогуляемся по открытой археологической зоне и восстановим картины давно ушедших событий и эпох.

Армянский Марс

В завершение мы поднимемся на Арташатский перевал, откуда откроется прекрасный вид на горную реку Азат и водохранилище. Это очень красивое место, которое напоминает инопланетные пейзажи. Полюбуемся им, сделаем фотографии — и отправимся в обратный путь.

Организационные детали