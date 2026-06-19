Обитель расположена у подножья горы Арарат и является одним из самых важных духовных символов страны. Вы познакомитесь с прошлым святыни и осознаете её роль в истории принятия христианства в Армении. С лучших ракурсов откроете вдохновляющие виды окрестностей. А также узнаете о древней столице Арташат, которая здесь находилась, и о знаменитых личностях, связанных с местом, — среди них Ганнибал и Григорий Просветитель.
Ещё одна древняя столица — Двин
Мы продолжаем путешествие по Античности. Далее в программе знаковый город, который лежал на Шёлковом пути и играл немалую роль для всего Ближнего Востока. Прогуляемся по открытой археологической зоне и восстановим картины давно ушедших событий и эпох.
Армянский Марс
В завершение мы поднимемся на Арташатский перевал, откуда откроется прекрасный вид на горную реку Азат и водохранилище. Это очень красивое место, которое напоминает инопланетные пейзажи. Полюбуемся им, сделаем фотографии — и отправимся в обратный путь.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером (Mercedes/Honda/Fiat)
Вход в археологическую зону Двин бесплатный
Позаботьтесь о комфортной одежде по погоде — в зависимости от сезона я подскажу, что лучше взять с собой
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
На экскурсии будет гид и водитель
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1644 туристов
Барев! Я Роланд — гид и организатор экскурсий и туров по Армении. Я собрал команду гидов, чтобы сделать ваше посещение этой страны незабываемым, а уезжая отсюда вы захотели вернутся назад. читать дальшеуменьшить
Все они — Гарник, Армина, Ваге, Ната, Гайя — лучшие в своих сферах и готовы делиться своими знаниями об Армении.
Я историк, влюбленный в свою страну, для которого каждая экскурсия — это не просто прогулка по городам или другим историческим местам, а проникновение во всю мистику города и каждой эпохи, в котором проходили те или иные действия. Я могу провести вас по времени от самого начала до момента, когда вы со мной встретились. Покажу вам Армению, которую сам узнал и сам открыл, пройдя каждый клочок и каждый метр страны своими силами и узнавая его по-своему.
Добро пожаловать в мою Армению!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
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3
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2
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1
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Екатерина
Наше мини путешествие с Роландом прошло просто идеально. Столько красивых видов, новых знаний, интересных историй уложились в эти 4,5 часа, просто голова кругом! Спасибо вам огромное за ваш труд! рекомендую всем с удовольствием! Дорога былы легкой на комфортабельном автомобиле, вкусный перекус национальными лепешками на красивой локации ну и конечно море красивых фото и впечатлений!
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Александра
Когда вы едете в другую страну, вы едете за новыми впечатлениями. Экскурсия Роланда - это и рассказ, и приключение. Она не оставит вас равнодушными, новых впечатлений у вас будет множество. Эта не сухая академическая подача, от которой можно заскучать. Это увлекательный рассказ гида, который с любовью и уважением относится к истории своей страны. 10 из 10!
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Артур
Мы в восторге, не описать словами. Спасибо Роланду за незабываемые эмоции!!!
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К
Кочина
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Очень интересно и увлекательно рассказывали об истории Еревана — чувствуется глубокое знание и любовь к городу. Маршрут был прекрасно продуман: удалось увидеть не только главные читать дальшеуменьшить
достопримечательности, но и множество красивых мест с потрясающими видами. Время пролетело незаметно, а после экскурсии осталось ощущение, что действительно познакомились с душой Еревана. Большое спасибо за такую атмосферную и познавательную прогулку!
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Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Арминэ интересно и увлекательно рассказывала историю мест. Несмотря на то, что экскурсия длится больше 5 часов, все было динамично, познавательно. С приятными остановками для кофе-брейка, фотографирования и покупки сувениров. Большое спасибо Арминэ за теплоту, внимание и заботу! Отдельное спасибо водителю ☺️🌹⚘️
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А
Алевтина
Роланд, спасибо вам за ваши невероятные познания в области географии, геологии и истории! Мы оценили работу с картами, которые помогли лучше понять регион и ваши объяснения. Вы очень интересный и интеллектуальный собеседник! Будем рекомендовать друзьям.
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