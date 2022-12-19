Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пешеходная прогулка
Я встречу вас на главной площади города — в древности там сходились дороги на Ереван, Ванадзор и Гюмри. Полюбовавшись причудливыми фонтанами, мы нырнем в каменный лабиринт улочек, где каждый поворот скрывает местные легенды. Не обойдется и без исторических фактов — вы узнаете, что такое хачкар и азарашен-тысячестрой. Обязательно насладимся видом на город с крутого берега реки и древнего моста, по которому проходил Великий шелковый путь. По дороге можем заглянуть в дом художника и рассмотреть достопримечательности Аштарака на картинах.
Гастрономическая часть
Уже проголодались? Я расскажу, почему у нас пьют кофе с «любовью», как делают шоколад и почему гата круглая. За вкусными историями мы зайдем на городской рынок и в гостевые дома неподалеку — если захотите, сможете приготовить традиционный хлеб на мастер-классе․ Местные умельцы расскажут о национальной кухне и дадут попробовать настоящий аштаракский суджух-шароц и алани из персиков.
Продолжить можно дегустацией армянского вина или полноценным обедом — в любом случае жители Аштарака гостеприимно распахнут перед вами двери своих домов, чтобы вы прочувствовали неповторимую атмосферу этого старинного города.
Организационные детали
Начало и конец экскурсии в городе Аштарак. Доехать из Еревана можно на маршрутке с городского автовокзала за 25-30 минут (250 драмов/0,6€ за человека).
Продолжительность и программа прогулки могут меняться в зависимости от пожеланий группы
Дополнительные расходы: обед (5000 драмов/чел., примерно 12€), дегустация вина + сырная тарелка и сухофрукты (7000 драмов/чел., примерно 17€), мастер-класс по приготовлению хлеба (3000 драмов/чел., примерно 7€)
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на главной площади Аштарака
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nona — ваш гид в Ереване
Привет, я Нона. Родилась и выросла в Армении и мне дорог каждый ее кусочек. Я музыкант по образованию, но уже 4 года как перешла в сферу туризма. Я хочу поделится с вами своей любовью к Армении и уверена, что каждый путешественник, покидающий нашу страну, заберет с собой частичку Армении и, конечно же, захочет сюда вернуться.