ежедневно в 11:00

Групповая экскурсия по старинному Аштараку

Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных

Всего полчаса езды от столицы Армении — и вы окажетесь в Аштараке, где каждый гость почувствует себя как дома.

Я живу здесь уже 20 лет и помогу увидеть город глазами местных жителей — через картины художников, вино и блюда традиционной кухни.

Шедевры старинного зодчества помогут прикоснуться к истории, а гостеприимные люди окружат вас вниманием и заботой.
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пешеходная прогулка

Я встречу вас на главной площади города — в древности там сходились дороги на Ереван, Ванадзор и Гюмри. Полюбовавшись причудливыми фонтанами, мы нырнем в каменный лабиринт улочек, где каждый поворот скрывает местные легенды. Не обойдется и без исторических фактов — вы узнаете, что такое хачкар и азарашен-тысячестрой. Обязательно насладимся видом на город с крутого берега реки и древнего моста, по которому проходил Великий шелковый путь. По дороге можем заглянуть в дом художника и рассмотреть достопримечательности Аштарака на картинах.

Гастрономическая часть

Уже проголодались? Я расскажу, почему у нас пьют кофе с «любовью», как делают шоколад и почему гата круглая. За вкусными историями мы зайдем на городской рынок и в гостевые дома неподалеку — если захотите, сможете приготовить традиционный хлеб на мастер-классе․ Местные умельцы расскажут о национальной кухне и дадут попробовать настоящий аштаракский суджух-шароц и алани из персиков.

Продолжить можно дегустацией армянского вина или полноценным обедом — в любом случае жители Аштарака гостеприимно распахнут перед вами двери своих домов, чтобы вы прочувствовали неповторимую атмосферу этого старинного города.

Организационные детали

  • Начало и конец экскурсии в городе Аштарак. Доехать из Еревана можно на маршрутке с городского автовокзала за 25-30 минут (250 драмов/0,6€ за человека).
  • Продолжительность и программа прогулки могут меняться в зависимости от пожеланий группы
  • Дополнительные расходы: обед (5000 драмов/чел., примерно 12€), дегустация вина + сырная тарелка и сухофрукты (7000 драмов/чел., примерно 17€), мастер-класс по приготовлению хлеба (3000 драмов/чел., примерно 7€)

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на главной площади Аштарака
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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