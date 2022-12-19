ежедневно в 11:00

Всего полчаса езды от столицы Армении — и вы окажетесь в Аштараке, где каждый гость почувствует себя как дома. Я живу здесь уже 20 лет и помогу увидеть город глазами местных жителей — через картины художников, вино и блюда традиционной кухни. Шедевры старинного зодчества помогут прикоснуться к истории, а гостеприимные люди окружат вас вниманием и заботой.

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Описание

Что вас ожидает

Пешеходная прогулка

Я встречу вас на главной площади города — в древности там сходились дороги на Ереван, Ванадзор и Гюмри. Полюбовавшись причудливыми фонтанами, мы нырнем в каменный лабиринт улочек, где каждый поворот скрывает местные легенды. Не обойдется и без исторических фактов — вы узнаете, что такое хачкар и азарашен-тысячестрой. Обязательно насладимся видом на город с крутого берега реки и древнего моста, по которому проходил Великий шелковый путь. По дороге можем заглянуть в дом художника и рассмотреть достопримечательности Аштарака на картинах.

Гастрономическая часть

Уже проголодались? Я расскажу, почему у нас пьют кофе с «любовью», как делают шоколад и почему гата круглая. За вкусными историями мы зайдем на городской рынок и в гостевые дома неподалеку — если захотите, сможете приготовить традиционный хлеб на мастер-классе․ Местные умельцы расскажут о национальной кухне и дадут попробовать настоящий аштаракский суджух-шароц и алани из персиков.

Продолжить можно дегустацией армянского вина или полноценным обедом — в любом случае жители Аштарака гостеприимно распахнут перед вами двери своих домов, чтобы вы прочувствовали неповторимую атмосферу этого старинного города.

Организационные детали

Начало и конец экскурсии в городе Аштарак. Доехать из Еревана можно на маршрутке с городского автовокзала за 25-30 минут (250 драмов/0,6€ за человека).

Продолжительность и программа прогулки могут меняться в зависимости от пожеланий группы