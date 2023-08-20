С комфортом доехать от одной кавказской столицы до другой
На современном автомобиле с кондиционером вы доберётесь из любого места Еревана до нужной точки в Тбилиси. Мы обеспечим безопасную и комфортабельную поездку, а вы насладитесь живописными видами по дороге.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш водитель встретит вас в любой точке Еревана. Разместит багаж в автомобиле, а вы устроитесь в комфортном салоне. Для вас будет подготовлена бутилированная вода.
При желании можно включить в маршрут остановки у достопримечательностей за дополнительную плату. По пути водитель будет готов ответить на ваши вопросы.
Организационные детали
- Если вы путешествуете с маленькими детьми, то напишите заранее, чтобы мы подготовили детское кресло
- Наш автопарк можно посмотреть в разделе с фотографиями
- По запросу предоставляем автомобили сегмента комфорт, премиум, элегант. Детали и стоимость уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
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