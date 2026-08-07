На современном автомобиле с кондиционером вы доберётесь из любого места Еревана до нужной точки в Тбилиси. Мы обеспечим безопасную и комфортабельную поездку, а вы насладитесь живописными видами по дороге.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Наш водитель встретит вас в любой точке Еревана. Разместит багаж в автомобиле, а вы устроитесь в комфортном салоне. Для вас будет подготовлена бутилированная вода.

При желании можно включить в маршрут остановки у достопримечательностей за дополнительную плату. По пути водитель будет готов ответить на ваши вопросы.

Организационные детали