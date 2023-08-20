На современном автомобиле с кондиционером вы доберётесь из любого места Еревана до нужной точки в Тбилиси. Мы обеспечим безопасную и комфортабельную поездку, а вы насладитесь живописными видами по дороге.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш водитель встретит вас в любой точке Еревана. Разместит багаж в автомобиле, а вы устроитесь в комфортном салоне. Для вас будет подготовлена бутилированная вода.

При желании можно включить в маршрут остановки у достопримечательностей за дополнительную плату. По пути водитель будет готов ответить на ваши вопросы.

Организационные детали