На современном автомобиле с кондиционером вы доберётесь из любого места Еревана до нужной точки в Тбилиси. Мы обеспечим безопасную и комфортабельную поездку, а вы насладитесь живописными видами по дороге.
Описание трансфер
Наш водитель встретит вас в любой точке Еревана. Разместит багаж в автомобиле, а вы устроитесь в комфортном салоне. Для вас будет подготовлена бутилированная вода.
При желании можно включить в маршрут остановки у достопримечательностей за дополнительную плату. По пути водитель будет готов ответить на ваши вопросы.
Организационные детали
- Если вы путешествуете с маленькими детьми, то напишите заранее, чтобы мы подготовили детское кресло
- Наш автопарк можно посмотреть в разделе с фотографиями
- По запросу предоставляем автомобили сегмента комфорт, премиум, элегант. Детали и стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Входит в следующие категории Еревана
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