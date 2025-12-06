Мои заказы

Из Еревана - в Гюмри, к Чёрной крепости и Аричаванку

Отправиться в город, пропитанный теплом и древними традициями
Мы побываем в Гюмри, где национальные обычаи уходят корнями в глубокое прошлое, а колорит города проявляется во всём — в исторических памятниках, типично гюмрийских улочках и даже на лицах улыбающихся прохожих.

В программе — монастырь Аричаванк с изысканными барельефами, Чёрная крепость и исторический центр Гюмри, где чувствуется особая атмосфера города.
Описание экскурсии

9:30–9:45 — сбор группы и отправление

9:45–11:30 — переезд к монастырю Аричаванк
11:30–12:00 — осмотр монастыря Аричаванк с древними резными барельефами. В начале 11 века Аричаванк был разрушен сельджуками. Спустя столетие по инициативе вардапета (учёного монаха) Григора храм восстановили

12:00–12:30 — дорога до Гюмри

12:30–13:30 — первая часть обзорной экскурсии по Гюмри. Вы увидите центральную пешеходную улицу, церкви «7 ран» и «Блестящая»

13:30–14:30 — свободное время на обед

14:30–16:45 — посещение Чёрной крепости (Сев-Берд), одной из главных исторических и архитектурных ценностей Гюмри
16:45–18:45 — возвращение в Ереван

Тайминг может меняться, исходя из организационных причин, но мы обязательно посетим все объекты на маршруте.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
  • Мы выдадим вам радиогиды для лучшей слышимости
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети от 6 до 11 лет€18
Дети от 4 до 5€8
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Нова
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наира
Наира — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 454 туристов
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в
читать дальше

страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.

