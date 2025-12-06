Мы побываем в Гюмри, где национальные обычаи уходят корнями в глубокое прошлое, а колорит города проявляется во всём — в исторических памятниках, типично гюмрийских улочках и даже на лицах улыбающихся прохожих.
В программе — монастырь Аричаванк с изысканными барельефами, Чёрная крепость и исторический центр Гюмри, где чувствуется особая атмосфера города.
Описание экскурсии
9:30–9:45 — сбор группы и отправление
9:45–11:30 — переезд к монастырю Аричаванк
11:30–12:00 — осмотр монастыря Аричаванк с древними резными барельефами. В начале 11 века Аричаванк был разрушен сельджуками. Спустя столетие по инициативе вардапета (учёного монаха) Григора храм восстановили
12:00–12:30 — дорога до Гюмри
12:30–13:30 — первая часть обзорной экскурсии по Гюмри. Вы увидите центральную пешеходную улицу, церкви «7 ран» и «Блестящая»
13:30–14:30 — свободное время на обед
14:30–16:45 — посещение Чёрной крепости (Сев-Берд), одной из главных исторических и архитектурных ценностей Гюмри
16:45–18:45 — возвращение в Ереван
Тайминг может меняться, исходя из организационных причин, но мы обязательно посетим все объекты на маршруте.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
- Мы выдадим вам радиогиды для лучшей слышимости
- Обед оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети от 6 до 11 лет
|€18
|Дети от 4 до 5
|€8
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Нова
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наира — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 454 туристов
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива.
