Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



За один день вы увидите главные символы нашей страны: озеро Севан, зеленые леса Дилижана, величественные горы и древние монастыри. Вы посетите монастыри Гегард, Севанаванк и Агарцин, языческий храм читать дальше уменьшить Гарни и природный памятник «Симфония камней».



По дороге вас будут сопровождать живописные пейзажи, а в ясную погоду откроется великолепный вид на библейскую гору Арарат. Мы будем рады показать вам красоту, историю и гостеприимство Армении! Армения удивляет своим разнообразием.За один день вы увидите главные символы нашей страны: озеро Севан, зеленые леса Дилижана, величественные горы и древние монастыри. Вы посетите монастыри Гегард, Севанаванк и Агарцин, языческий храм 5 6 отзывов

SunWay Ваш гид в Ереване Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $147 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел. 5 6 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов 1-7 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Об экскурсии Дилижан — уютный курортный город, известный как «маленькая Швейцария Армении». Здесь мы прогуляемся по историческому центру, увидим амфитеатр и памятник героям фильма «Мимино». Недалеко от города расположен монастырь Агарцин — средневековый монастырский комплекс, Точная дата постройки монастыря неизвестна. Согласно историкам, монастырь постепенно строился с 10-13 вв. Именно в это время в исторических источниках он упоминается как один из важнейших и ведущих научно-культурных центров Средневековой Армении. Гарни — бывшая летняя резиденция армянских царей. Здесь находится единственный сохранившийся языческий храм на территории бывшего СССР, возвышающийся над живописным ущельем реки Азат. Гегард — уникальный монастырский комплекс, частично высеченный в скале. Основанный в IV веке, он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одной из главных святынь Армении. «Симфония камней» — удивительное природное образование из высоких базальтовых колонн, напоминающих гигантский орган. Это одно из самых впечатляющих природных чудес страны. Озеро Севан — одно из крупнейших высокогорных пресноводных озёр мира. На его полуострове расположен монастырь Севанаванк, основанный в 874 году и являющийся одним из символов Армении. Важная информация: Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн. Предусмотрено время на обед. Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Языческий храм Гарни

Монастырь Гегард

Ущелье «Симфония камней»

Озеро Севан

Монастырь Севанаванк

Монастырь Агарцин

Старый город Дилижана Что включено Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi

Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура

Вода Что не входит в цену Обед

Входные билеты (посещение Храм Гарни - 1500 драмов с человека, /nСимфония камней - 300 драмов с человека) Где начинаем и завершаем? Начало: Адрес вашего проживания Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн

Предусмотрено время на обед

Рекомендуется удобная одежда и обувь по погоде Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.