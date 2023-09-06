Симфония камней и старинные храмыНашей первой локацией на пути будет арка Егише Чаренца, затем храм Бога Солнца Митры — Гарни. Это — единственный языческий храм в Армении. На следующей остановке Вас удивит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Перед возвращением в Ереван мы посетим ущелье «Симфония камней». Это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100 м. Они образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.

Прекрасное озеро и маленькая Швейцария Во время пребывания в Армении вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан. Здесь расположен монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.

Затем мы отправимся в Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении» за фантастические природные леса. Город является частью Дилижанского национального парка. У Вас будет остановка около монастыря Агарцин 10 века, недавно отремонтированного на пожертвование шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя Шарджи, который был впечатлен монастырем во время посещения. Особенно привлекает внимание трапезная Агарцина. Она была абсолютным новаторством своего времени. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.