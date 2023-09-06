Уникальная экскурсия в мини-группе: Симфония камней и озеро Севан
В рамках индивидуального тура вы сможете за один день посетить несколько самых примечательных локаций столицы Армении: языческий храм Гарни, монастырский комплекс Гегард, ущелье Симфония камней, озеро Севан, монастырь Севанаванк и Дилижан. Также мы прогуляемся по старому городу, посетим монастырь Агарцин и посмотрим на озеро Парз.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Симфония камней
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Дилижан
- Монастырь Агарцин
- Озеро Парз
- Памятник Мимино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Симфония камней и старинные храмыНашей первой локацией на пути будет арка Егише Чаренца, затем храм Бога Солнца Митры — Гарни. Это — единственный языческий храм в Армении. На следующей остановке Вас удивит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.
Перед возвращением в Ереван мы посетим ущелье «Симфония камней». Это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100 м. Они образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.
Прекрасное озеро и маленькая Швейцария Во время пребывания в Армении вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан. Здесь расположен монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
Затем мы отправимся в Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении» за фантастические природные леса. Город является частью Дилижанского национального парка. У Вас будет остановка около монастыря Агарцин 10 века, недавно отремонтированного на пожертвование шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя Шарджи, который был впечатлен монастырем во время посещения. Особенно привлекает внимание трапезная Агарцина. Она была абсолютным новаторством своего времени. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Входные билеты
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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