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Армянские святыни и холодное озеро Севан

5
11 отзывов
Зара О.
Зара О. – Гид из Еревана
Вас ждёт групповая экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 по самым красивым местам Армении.

Вы увидите храм Гарни, скальный монастырь Гегард и прекрасное озеро Севан.

Чтобы глубже понять Армению, мы познакомимся с её национальной кухней.

А по пути будем любоваться живописными пейзажами.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $39 за человека

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Армянские святыни и холодное озеро Севан
Армянские святыни и холодное озеро Севан

Что вы увидите

  • Арка Чаренца
  • Языческий храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан
  • Храм Севанаванк
Арка Чаренца
Первой остановкой будет Арка Чаренца. Сооружение, названное в честь армянского поэта и писателя Е. Чаренца. Здесь, открывается потрясающий вид и гору Арарат.
Храм Гарни
Гарни — загадочное место, тут находится храм посвященный Богу Солнца, в основе постройки которого лежали исключительно математические расчеты и каноны сакральной геометрии. Храм построен в греческом стиле с ионическими колоннами и упоминание о нем было уже в I веке н. э. Вы узнаете, почему он не был разрушен с приходом христианства в Армению.
Гарнийская вода считается самой вкусной в Армении, тут обязательно надо попробовать её из фонтанчиков. Вдоволь насмотревшись пейзажами Гарни, мы продолжим наш путь.
Скальный монастырь Гегард
Следующей остановкой станет монастырь Гегард, окруженный утесами. Некоторые помещения этого монастырского комплекса целиком выдолблены в скале. Сколько было вложено веры и труда... Находясь здесь, вы ощущаете историю 📖 и дух того времени. Очень атмосферно. Невольно задумываешься о том, как здесь безмятежно и умиротворенно.
В Гегарде бабушки пекут гату — национальную армянскую выпечку по форме большого круглого пирога. Никто не останется равнодушными при виде сухофруктов, фруктового лаваша и сладкого запаха чурчхелы. А крики зазывающих продавцов.... Все по дружески стараются переманить покупателя, угощают и всячески привлекают гостей.
Озеро Севан
Далее мы поедем в сторону Севана. Высокогорное озеро находится на высоте около 1900 метров над уровня моря 🌊. Поднимемся на Севанский полуостров, зайдем в монастырь Севанаванк, построенный в 8-9 веках. Отсюда открывается великолепный вид на озеро, а чайки летают прямо над нашими головами.
Важно: Во время экскурсии 🧭 предполагается время на обед в рыбном ресторане на берегу Севана или в местном фуд-корте с разнообразием еды на разный вкус.
Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя на транспорте с учетом расхода топлива
Что не входит
  • Входной билет в храм Гарни (1500 драм/чел)
  • Обед, по желанию (3000-5000 драм/чел)
  • Спуск на внедорожнике в ущелье Гарни по желанию (5000 драм/авто)
Начало и место завершения
🚩 Площадь Республики
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Армянские святыни и холодное озеро Севан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зара О.
Зара О.
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11 отзывов оставили туристы

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