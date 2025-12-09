Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальная экскурсия по Армении: проедем по Еревану, остановимся у Арки Чаренца с видом на Арарат, посетим языческий храм Гарни (I век н. э.), пещерный монастырь Гегард и озеро Севан.



Увидим базальтовые столбы, хачкар «Всеспаситель», пообедаем на берегу Севана и попробуем рыбный шашлык. Начало и конец — у вашего жилья.

Описание экскурсии Увлекательная экскурсия Сначала мы проедем по центру города, мимо Ереванского университета и дома шахмат, и по спальным районам 70-80 годов. А после отправимся на восток Армении, остановившись по дороге у Арки Чаренца, построенной в честь великого армянского поэта. Вы вслед за ним вдохновитесь, созерцая гору Арарат и долину, а я с радостью прочитаю на армянском языке его строки, выбитые на арке. Гарни — наследие языческой Армении На плато над пропастью откроется незабываемый вид Гарнийского ущелья, где протекают реки Гохт и Азат. Здесь вы посетите языческий храм Гарни, построенный в 65-67 годах н. э. в честь бога солнца Митры. Я расскажу об армянском пантеоне богов и о том, как Гарни удалось выстоять с приходом христианства. Неподалёку вас ждёт ещё одно природное чудо Армении — базальтовые столбы, поднимающиеся вверх по всей длине ущелья. История и энергетика монастыря Гегард Римский легионер пронзил копьём распятого Христа — по легенде, наконечник этого копья до XVII века хранился в пещерном монастыре Гегард. Вы полюбуетесь гармонией аскетичного монастыря с природой ущелья реки Гохт, узнаете о первых упоминаниях этого места и поверьях об отшельниках. Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк На красивейшем озере-символе Армении вы побываете в монастыре Севанаванк, где увидите хачкар «Всеспаситель». А после отдохнёте, пообедаете в одном из ресторанов на берегу озера и попробуете шашлык из рыбы сиг. Организационные детали: Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания.

