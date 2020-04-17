Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день

Увидеть самые знаменитые места Армении и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии

4
7 отзывов
Вы насладитесь видами высокогорного озера, увидите высеченную в скале церковь, познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете, как в стране распространялось христианство.

Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, менталитете и помогу полюбить наш дивный край!
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Армении: Гарни и Гегард

Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из тысяч кусочков натуральных камней. А еще подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на живописное ущелье реки Азат! Далее мы отправимся в монастырский комплекс Гегард XIII столетия. Я познакомлю вас с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и покажу один из лучших ее образцов — церковь, высеченную прямо в скале.

Удивительный Севан

Севан — одно из самых больших озер на Кавказе, расположенное в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря. По лестницам вы подниметесь на Севанский полуостров, откуда открывается невероятный панорамный вид. Следом посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в честь покойного мужа в IX веке. А также узнаете, что такое «хачкар», и увидите один из самых красивых хачкаров Армении, посвященный Всеспасителю.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на четырехместных автомобилях Nissan Bluebird и Hyundai Sonata или семиместных минивэнах Nissan Alphard, Honda Elysion и Opel Zafira
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 17) на минивэне Мерседес Спринтер, стоимость увеличивается в два раза
  • Входной билет на территорию храма (1500 драм) не входит в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Андраник
Андраник
Добрый день! Наша компания занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении много лет. Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!
Задать вопрос

7 реальных отзывов от туристов

Ж
17 апр 2020
Замечательная 8-часовая экскурсия с отличной командой- экскурсоводом Арменом и водителем Ваграмом. Знающий, с чувством юмора, отлично владеющий историей своей страны, экскурсовод Армен на протяжении всего увлекательного путешествия по древнейшим местам, помимо интересных исторических сведений и рассказов, постоянно отвечал на наши бесконечные вопросы, нас никуда не торопил, полностью подстраивался под наши интересы и желания. Во время переездов царила настолько дружеская веселая обстановка, что после поездки ещё больше влюбились в эту замечательную, очень приветливую и красивую страну с её гостеприимнейшими жителями.
Спасибо вам большое, Армен и Ваграм. Грамотный и интересный экскурсовод является визитной карточкой данного места, формирующий яркие и интересные впечатления о нем. Мы однозначно рекомендуем эту экскурсию, не пожалеете - останетесь довольны.
Г
28 янв 2020
Комфортабельный минивэн 🚐, wi-fi в салоне. Свободное время на осмотр достопримечательностей не ограничен.
В
8 янв 2020
Очень интересная экскурсия! Гид очень подробно рассказал материал и ответил на все наши вопросы. Спасибо Армену за прекрасно проведенный день!
А
7 янв 2020
Насыщенная однодневная экскурсия из Еревана: можно посмотреть древнюю армянскую архитектуру и природу, попробовать лаваш с пылу с жару. Комфортабельный микроавтобус, аккуратные и вежливые водитель и экскурсовод. Приятно и с пользой провели время
Е
7 янв 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Дух захватывало от горных видов у храма Гарни. Потрясает монастырь в Гегарде, практически выдолбленный в скале. А озеро Севан впечатляет своими размерами и величием. Гид Нана очень дружелюбная, общительная, рассказала много интересного, в том числе и про интересующие нас моменты истории Армении, отвечала на кучу вопросов, которые сыпались из нас, как из рога изобилия))) Водителю отдельный респект за аккуратную езду! Доставил в целости и сохранности) Приятным и неожиданным сюрпризом был презент от фирмы в виде бутылки коньяка Арарат в подарочной коробке))
В общем, рекомендуем этот тур👌👍
Руслан
2 янв 2020
Добрый день,
02.01.2020 на сайте моей семьёй была забронирована экскурсия:
«Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день».
Как указано на сайте, экскурсия индивидуальная.
Утром за нами приехал водитель, без гида. На вопрос где гид организатор сказать нам: "Не переживайте, все будет нормально. ".
В итоге, нас 3 группы на 3 отдельных минивенах, итого 13 человек и всего один гид.
Вся группа 13 человек недовольна (хотя экскурсия индивидуальная. ).
Будьте бдительны, экскурсия групповая, а не индивидуальная.
О
30 дек 2019
Эти места обязательно стоит посетить! Гарни для начала, потом Гегард (конечно, Гегард - самое яркое впечатление экскурсии)) и наконец Севан. Жалко, что не лето, и не залезешь в озеро, правда, но вид там и правда потрясающий. Торопить тебя никто не торопит, ходишь в свое темпе, где-то подольше задержаться можно, хорошо. Машина удобная, водитель аккуратный. Я на подъезде к городу умудрилась даже задремать немного, переполнившись впечатлениями) В общем, можно рекомендовать)
P.S. Гегард - просто обязателен к посещению!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей#Гарни🗽Достопримечательности#Гегард#Озеро Севан#Соборы и храмы

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Индивидуальная экскурсия
5
326
125
за 1-6 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
Языческий Гарни и скальный Гегард
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$90
за 1-3 чел.
Языческий Гарни и скальный Гегард
Мы отправимся по самым красивым местам Армении: в загадочный храм Гарни и скальный монастырь Гегард
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Индивидуальная экскурсия
5
8
$100
за 1-17 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Вы насладитесь видами высокогорного озера, увидите высеченную в скале церковь, познакомитесь с...
Ежедневно в 09:00
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Индивидуальная экскурсия
5
4
170
153
за 1-50 чел.
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Индивидуальная экскурсия
5
13
$135
за 1-4 чел.
Языческий Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
Увлекательная экскурсия по маршруту: Гарни - Скальный Гегард - озеро Севан
По договорённости
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Индивидуальная экскурсия
5
71
125
за 1-4 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
Армянские святыни и холодное озеро Севан
5
39
6ч 30м
$42
за 1 чел.
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Вас ждёт групповая экскурсия на автомобиле по самым красивым местам Армении
В указанные даты в 10:00
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Индивидуальная экскурсия
5
18
6ч 30м
$135
за 1-3 чел.
Армянские святыни и холодное озеро Севан
Вас ждёт групповая экскурсия на автомобиле по самым красивым местам Армении
Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Цахкадзор - Монастырь Кечарис
Индивидуальная экскурсия
$180
за 1-6 чел.
Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Цахкадзор - Монастырь Кечарис
Экскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное...
каждый день
Священные места высокогорного Севана
Индивидуальная экскурсия
5
4
$125
за 1-6 чел.
Священные места высокогорного Севана
Автомобильно-пешеходная экскурсия на весь день по священным местам высокогорного озера Севан
Ежедневно в 10:00
Покоряя Армению: Гарни - Гегард - Цахкадзор - Севан
Индивидуальная экскурсия
5
18
$180
за 1-6 чел.
Покоряя Армению: Гарни - Гегард - Цахкадзор - Севан
Приглашаю вас осмотреть главные достопримечательности Армении в удобном для вас темпе
Ежедневно в 10:00
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Индивидуальная экскурсия
5
16
130
за 1-4 чел.
Возрождённый Гарни, «Монастырь копья» и высокогорный Севан
Прикоснуться к прошлому Армении, побывать в древних храмах и восхититься видом заповедного озера

Андраник проводит ещё 1 экскурсию

Великолепие южной Армении
Индивидуальная экскурсия
5
1
105
за 1-5 чел.
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
🇦🇲