Вы насладитесь видами высокогорного озера, увидите высеченную в скале церковь, познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете, как в стране распространялось христианство. Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, менталитете и помогу полюбить наш дивный край!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Армении: Гарни и Гегард

Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из тысяч кусочков натуральных камней. А еще подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на живописное ущелье реки Азат! Далее мы отправимся в монастырский комплекс Гегард XIII столетия. Я познакомлю вас с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и покажу один из лучших ее образцов — церковь, высеченную прямо в скале.

Удивительный Севан

Севан — одно из самых больших озер на Кавказе, расположенное в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря. По лестницам вы подниметесь на Севанский полуостров, откуда открывается невероятный панорамный вид. Следом посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в честь покойного мужа в IX веке. А также узнаете, что такое «хачкар», и увидите один из самых красивых хачкаров Армении, посвященный Всеспасителю.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях (седаны Ford Fusion, Nissan Sentra, Tesla) и минивэнах (Toyota Alphard, Toyota Welfare, Mercedes Viano, Honda Elysion)

Возможно организовать экскурсию для больших групп на микроавтобусах Mercedes Sprinter и автобусах Iveco и Setra

Трансфер до/из аэропорта оплачивается дополнительно

Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 17) на минивэне Мерседес Спринтер, стоимость увеличивается в два раза

Входной билет на территорию храма (1500 драмов) не входит в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.