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Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день

Увидеть самые знаменитые места Армении и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Вы насладитесь видами высокогорного озера, увидите высеченную в скале церковь, познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете, как в стране распространялось христианство.

Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, менталитете и помогу полюбить наш дивный край!
5
344 отзыва
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Армении: Гарни и Гегард

Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из тысяч кусочков натуральных камней. А еще подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на живописное ущелье реки Азат! Далее мы отправимся в монастырский комплекс Гегард XIII столетия. Я познакомлю вас с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и покажу один из лучших ее образцов — церковь, высеченную прямо в скале.

Удивительный Севан

Севан — одно из самых больших озер на Кавказе, расположенное в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря. По лестницам вы подниметесь на Севанский полуостров, откуда открывается невероятный панорамный вид. Следом посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в честь покойного мужа в IX веке. А также узнаете, что такое «хачкар», и увидите один из самых красивых хачкаров Армении, посвященный Всеспасителю.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях (седаны Ford Fusion, Nissan Sentra, Tesla) и минивэнах (Toyota Alphard, Toyota Welfare, Mercedes Viano, Honda Elysion)
  • Возможно организовать экскурсию для больших групп на микроавтобусах Mercedes Sprinter и автобусах Iveco и Setra
  • Трансфер до/из аэропорта оплачивается дополнительно
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 17) на минивэне Мерседес Спринтер, стоимость увеличивается в два раза
  • Входной билет на территорию храма (1500 драмов) не входит в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андраник
Андраник — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5069 туристов
Наша компания много лет занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении. Мы создаём экскурсии исходя из трёх ключевых принципов: индивидуальный подход к каждому гостю, высокий уровень комфорта и полное погружение в
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культуру. Нам важно, чтобы вы не просто увидели страну, а почувствовали её атмосферу, тепло и душу. Безопасность и надёжная организация — приоритет на каждом этапе поездки. Наша команда объединяет профессиональных гидов, водителей, фотографов и организаторов мероприятий. Мы предлагаем экскурсии и туры по всей Армении — от древних монастырей и горных каньонов до ремесленных деревень и живописных курортов. Исторические и культурные туры, гастрономические маршруты, этнографические и природные путешествия, а также специальные туры с элементами приключений и отдыха на природе — всё это к нам! Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 344 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
323
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Ольга
Выражаю огромную благодарность организатору незабываемо го тура и при случае поблагодарить водителя Армена и гида Сону за невероятно роскошный, восхитительный день!!! Вы замечательные люди!!! Всё грамотно, чётко, увлекательно 💯. Я до сих пор под впечатлениями 🫠 огромное спасибо Вам🤝
Выражаю огромную благодарность организатору незабываемо го тура и при случае поблагодарить водителя Армена и гида Сону
Выражаю огромную благодарность организатору незабываемо го тура и при случае поблагодарить водителя Армена и гида Сону
Выражаю огромную благодарность организатору незабываемо го тура и при случае поблагодарить водителя Армена и гида Сону
Выражаю огромную благодарность организатору незабываемо го тура и при случае поблагодарить водителя Армена и гида Сону
Выражаю огромную благодарность организатору незабываемо го тура и при случае поблагодарить водителя Армена и гида Сону
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И
Экскурсия понравилась! Гид Наира очень открытая, общительная, старалась подарить группе хорошее настроение и рассказать побольше интересного! Очень любит и гордится своей страной! Мы отлично запомнили, что "Армянский сыр не чета
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швейцарскому, грузинская чурчхелла в подметки не годится армянской, а французский коньяк по сравнению с армянским нервно курит в сторонке"))).
Наира всегда готова была сделать нам красивое фото и уберегала нас от жары как могла. А обед на берегу озера Севан - просто вишенка на торте!
Отдельное спасибо водителю Артуру - большой профессионал, мы чувствали себя уверенно и безопасно.
Ну и автомобиль был очень комфортен.
Спасибо за прогулку!

Экскурсия понравилась! Гид Наира очень открытая, общительная, старалась подарить группе хорошее настроение и рассказать побольше интересного!
Экскурсия понравилась! Гид Наира очень открытая, общительная, старалась подарить группе хорошее настроение и рассказать побольше интересного!
Экскурсия понравилась! Гид Наира очень открытая, общительная, старалась подарить группе хорошее настроение и рассказать побольше интересного!
Экскурсия понравилась! Гид Наира очень открытая, общительная, старалась подарить группе хорошее настроение и рассказать побольше интересного!
Экскурсия понравилась! Гид Наира очень открытая, общительная, старалась подарить группе хорошее настроение и рассказать побольше интересного!
Экскурсия понравилась! Гид Наира очень открытая, общительная, старалась подарить группе хорошее настроение и рассказать побольше интересного!
Экскурсия понравилась! Гид Наира очень открытая, общительная, старалась подарить группе хорошее настроение и рассказать побольше интересного!
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Ира
Мы ездили на экскурсию с мужем и его родителями, поэтому для нас было важно сочетание активности и соразмерного отдыха. Гид Кристина и водитель Артур потрясающе продумали маршрут, показывали нам лучшие
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места для фото, обзоров красот и без толп туристов.
Кристина очень много рассказывала про историю страны, про исторические нюансы, которые просто так не вычитаешь в интернете:) И кульминацией стал обед на озере Севан - такого вкусного сига никто из нас никогда не ел, а есть с чем сравнить!
Мы остались очень довольны, и отдохнули, и нагулялись, и получили много интересных знаний, которые надо будет еще переваривать:)
Спасибо!

Мы ездили на экскурсию с мужем и его родителями, поэтому для нас было важно сочетание активности
Мы ездили на экскурсию с мужем и его родителями, поэтому для нас было важно сочетание активности
Мы ездили на экскурсию с мужем и его родителями, поэтому для нас было важно сочетание активности
Мы ездили на экскурсию с мужем и его родителями, поэтому для нас было важно сочетание активности
Мы ездили на экскурсию с мужем и его родителями, поэтому для нас было важно сочетание активности
Мы ездили на экскурсию с мужем и его родителями, поэтому для нас было важно сочетание активности
Мы ездили на экскурсию с мужем и его родителями, поэтому для нас было важно сочетание активности
Мы ездили на экскурсию с мужем и его родителями, поэтому для нас было важно сочетание активности
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Nastya
Очень понравилась поездка,осталось много положительных эмоций. Посетили самые интересные и впечатляющие локации. Спасибо водителю за замечательную атмосферу в туре и за вкуснейший кофе. Каро,тешу себя надеждой однажды попасть на ваш
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мастер класс по приготовлению кебаба 😉. Армине,вам спасибо за бесконечные рассказы о истории вашей прекрасной страны,за чудесные фото и ваш плейлист-каждая песня в самое сердечко! Большое спасибо за такое радушное и солнечное знакомство с Арменией! ❤️

Очень понравилась поездка,осталось много положительных эмоций. Посетили самые интересные и впечатляющие локации. Спасибо водителю за замечательную
Очень понравилась поездка,осталось много положительных эмоций. Посетили самые интересные и впечатляющие локации. Спасибо водителю за замечательную
Очень понравилась поездка,осталось много положительных эмоций. Посетили самые интересные и впечатляющие локации. Спасибо водителю за замечательную
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М
Утро было холодным и промозглым. Мы тронулись в путь под дождем. Атмосфера в машине была такой теплой, душевной и веселой, что перед нами раздвигались облака и открывалось синее небо. Можете
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проверить прогноз погоды 25 апреля: утром плюс 3, к 15 часам дня - плюс 18. Каро - наш водитель, рассказчик, выдумщик, диджей! А как он танцует! Лианна - наш гид, интеллигентная, мягкая, терпеливая и спокойная. Наша экскурсия была похожа на встречу друзей, которым не важны исторические даты, детали, обширная подача материала. У нас был день рождения и мы его запомним, благодаря Каро и Лианне, их шуткам и житейским историям, благодаря знакомству с замечательной страной, душа которой - люди, щедрые и добрые.
В Гегарде нам удалось услышать пение под каменными сводами, в Гарни открылся изумительный вид на Симфонию камней, Севан подарил нам все оттенки синего, а обед с рыбным шашлыком и овощами на гриле был прекрасным завершением путешествия.
По поводу организации: с нами заранее связались, уточнив место встречи (забрали и привезли туда, куда нам было удобно), маршрут был легким, безопасным, интересным.
Спасибо за праздник!

Утро было холодным и промозглым. Мы тронулись в путь под дождем. Атмосфера в машине была такой
Утро было холодным и промозглым. Мы тронулись в путь под дождем. Атмосфера в машине была такой
Утро было холодным и промозглым. Мы тронулись в путь под дождем. Атмосфера в машине была такой
Утро было холодным и промозглым. Мы тронулись в путь под дождем. Атмосфера в машине была такой
Утро было холодным и промозглым. Мы тронулись в путь под дождем. Атмосфера в машине была такой
Утро было холодным и промозглым. Мы тронулись в путь под дождем. Атмосфера в машине была такой
Утро было холодным и промозглым. Мы тронулись в путь под дождем. Атмосфера в машине была такой
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Ирина
Потрясающее путешествие мне подарили Кристина и Армен. Узнала много нового об Армении, людях, истории и быте. С каждым словом рассказа Кристины я влюблялась в Армению и ее людей. Радовалась успехам
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народа и сопереживала их потерям. Поездка была комфортной благодаря умелому вождению Армена и его вниманию к удобству пассажира. А я пассажир немолодой и проблемный.)) Огромное спасибо 🙏 Удачи и процветания компании.

Потрясающее путешествие мне подарили Кристина и Армен. Узнала много нового об Армении, людях, истории и быте.
Потрясающее путешествие мне подарили Кристина и Армен. Узнала много нового об Армении, людях, истории и быте.
Потрясающее путешествие мне подарили Кристина и Армен. Узнала много нового об Армении, людях, истории и быте.
Потрясающее путешествие мне подарили Кристина и Армен. Узнала много нового об Армении, людях, истории и быте.
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Входит в следующие категории Еревана

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