Что вас ожидает

«Визитные карточки» Армении: Гарни и Гегард

Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из тысяч кусочков натуральных камней. А еще подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на живописное ущелье реки Азат! Далее мы отправимся в монастырский комплекс Гегард XIII столетия. Я познакомлю вас с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и покажу один из лучших ее образцов — церковь, высеченную прямо в скале.

Удивительный Севан

Севан — одно из самых больших озер на Кавказе, расположенное в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря. По лестницам вы подниметесь на Севанский полуостров, откуда открывается невероятный панорамный вид. Следом посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в честь покойного мужа в IX веке. А также узнаете, что такое «хачкар», и увидите один из самых красивых хачкаров Армении, посвященный Всеспасителю.

Организационные детали

Экскурсия проходит на четырехместных автомобилях Nissan Bluebird и Hyundai Sonata или семиместных минивэнах Nissan Alphard, Honda Elysion и Opel Zafira

Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 17) на минивэне Мерседес Спринтер, стоимость увеличивается в два раза

Входной билет на территорию храма (1500 драм) не входит в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.