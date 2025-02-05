Трансфер из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и Севану

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тура с момента бронирования до момента его окончания. Вардан, очень добродушный и тактичный мужчина, всегда был на связи с момента бронирования и уточнял детали места встречи и в момент уже экскурсии встретил на прекрасно чистой машине плюс сразу с утра поднял настроение отличным вкусным подарком в виде круассанов. Сам трансфер проходит очень легко и безопасно, очень хочу отметить отличные навыки вождения и безопасность езды и умеренную скорость! Но ничего не сравнится конечно с разговорами в пути и обменом жизненными историями и опытом. От всего сердца еще раз огромное спасибо за прекрасно проведенный день! На одном дыхании! Всем очень рекомендую, это отличное предложение и самым лучшим точкам так и по цене. Вардан-СПАСИБО!