Трансфер из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и Севану

Мы рады предложить вам круглосуточный трансфер для путешествия по стране.
Наши автомобили оснащены всеми необходимыми удобствами, а профессиональные водители предоставят первоклассный сервис.
Вы увидите древний храм и монастырь, полюбуетесь озером Севан и базальтовыми колоннами Симфонии камней. В каждой локации у вас будет время для самостоятельного изучения места.
Наши автомобили оснащены всеми необходимыми удобствами, а профессиональные водители предоставят первоклассный сервис.
Вы увидите древний храм и монастырь, полюбуетесь озером Севан и базальтовыми колоннами Симфонии камней. В каждой локации у вас будет время для самостоятельного изучения места.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание трансфер
Приглашаем вас в путешествие по Армении! Мы отправимся по маршруту:
Ереван — Гарни — Симфония камней — монастырь Гегард — озеро Севан — Ереван
Вы увидите:
- Храм Гарни (45 мин.). На краю ущелья среди гор Армении стоит величественный храм. Вы разглядите его стройные колонны и гармоничные линии, которые напоминают о цивилизации, исчезнувшей тысячи лет назад. Почувствуете дыхание истории и силу природы, объединённые в этом месте
- Симфонию камней (45 мин.). Природное чудо, где скалы, словно гигантские органные трубы, выстроились в гармоничном ритме
- Монастырь Гегард (45 мин.). Здесь кажется, будто время остановилось. Вы погуляете среди каменных стен монастыря и полюбуетесь зелёными холмами, окружающими его
- Озеро Севан (1 час). Вы пройдёте по берегу и насладитесь пейзажами: кристально чистой водой и величественными горами, которые отражаются в спокойной глади
Мы предлагаем:
- Комфортабельные автомобили, оснащённые всеми необходимыми удобствами
- Профессиональных водителей, которые прошли обучение в сфере туризма и знают местные маршруты
- Круглосуточную доступность — поездка возможна рано утром или поздно ночью
- Индивидуальные маршруты по запросу — адаптируем поездку в зависимости от ваших потребностей
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном седане, минивэне, микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
- Поездка не предполагает экскурсионного сопровождения
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вардан — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 33 туристов
Приветствую Вас, дорогие путешественники! Я Вардан, коренной житель Еревана. По профессии я гид и профессиональный фотограф. Мы с друзьями много лет изучаем историю страны и с радостью познакомим вас с Арменией. Покажем самые интересные, колоритные и красочные места. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
5 фев 2025
Добрый день! От всего сердца, хочу выразить благодарность и только теплые слова за организацию трансфера по самым красивым местам Армении. Хочу безумно отметить первоклассную и безумно профессиональную работу по организации
Елизавета
6 янв 2025
Очень приятный автомобиль, аккуратное вождение. Вардан рассказал все самое интересное об современной Армении, поболтали как с давним приятелем:) если вы не любите групповые экскурсии с непонятными локациями (как я) - рекомендую эту индивидуальную, подошла под запрос на 100%
С
София
26 дек 2024
Это была чудесная поездка! При том, что у нас не было экскурсовода, водитель Грегор оказался прекрасным расказчиком. Мы путешествовали по красивым местам, получали удовольствие от природы, памятников истории и культуры Армении и от комфорта в дороге. Спасибо.
В
Владимир
29 ноя 2024
Парни молодцы! Маршрут продуман отлично. Машина была комфортабельная, чистая и водитель был доброжелательный. Все было вовремя, красиво, и главное недорого)))). Рекомендую!
Алексей
6 ноя 2024
Спасибо большое организаторам тура!
Всё прошло прекрасно, хорошая машина, добрый и вежливый водитель, удобный маршрут, действительно красивые места. Очень удобно, что есть выбор времени экскурсии! На каждой локации провели от 30
Всё прошло прекрасно, хорошая машина, добрый и вежливый водитель, удобный маршрут, действительно красивые места. Очень удобно, что есть выбор времени экскурсии! На каждой локации провели от 30
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