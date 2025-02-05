Трансфер из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и Севану

С комфортом доехать до must-see мест Армении и вернуться обратно в столицу
Мы рады предложить вам круглосуточный трансфер для путешествия по стране.

Наши автомобили оснащены всеми необходимыми удобствами, а профессиональные водители предоставят первоклассный сервис.

Вы увидите древний храм и монастырь, полюбуетесь озером Севан и базальтовыми колоннами Симфонии камней. В каждой локации у вас будет время для самостоятельного изучения места.
5
5 отзывов
Трансфер из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и Севану
Трансфер из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и Севану
Трансфер из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и Севану
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание трансфер

Приглашаем вас в путешествие по Армении! Мы отправимся по маршруту:
Ереван — Гарни — Симфония камней — монастырь Гегард — озеро Севан — Ереван

Вы увидите:

  • Храм Гарни (45 мин.). На краю ущелья среди гор Армении стоит величественный храм. Вы разглядите его стройные колонны и гармоничные линии, которые напоминают о цивилизации, исчезнувшей тысячи лет назад. Почувствуете дыхание истории и силу природы, объединённые в этом месте
  • Симфонию камней (45 мин.). Природное чудо, где скалы, словно гигантские органные трубы, выстроились в гармоничном ритме
  • Монастырь Гегард (45 мин.). Здесь кажется, будто время остановилось. Вы погуляете среди каменных стен монастыря и полюбуетесь зелёными холмами, окружающими его
  • Озеро Севан (1 час). Вы пройдёте по берегу и насладитесь пейзажами: кристально чистой водой и величественными горами, которые отражаются в спокойной глади

Мы предлагаем:

  • Комфортабельные автомобили, оснащённые всеми необходимыми удобствами
  • Профессиональных водителей, которые прошли обучение в сфере туризма и знают местные маршруты
  • Круглосуточную доступность — поездка возможна рано утром или поздно ночью
  • Индивидуальные маршруты по запросу — адаптируем поездку в зависимости от ваших потребностей

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном седане, минивэне, микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
  • Поездка не предполагает экскурсионного сопровождения

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
5 фев 2025
Добрый день! От всего сердца, хочу выразить благодарность и только теплые слова за организацию трансфера по самым красивым местам Армении. Хочу безумно отметить первоклассную и безумно профессиональную работу по организации
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тура с момента бронирования до момента его окончания. Вардан, очень добродушный и тактичный мужчина, всегда был на связи с момента бронирования и уточнял детали места встречи и в момент уже экскурсии встретил на прекрасно чистой машине плюс сразу с утра поднял настроение отличным вкусным подарком в виде круассанов. Сам трансфер проходит очень легко и безопасно, очень хочу отметить отличные навыки вождения и безопасность езды и умеренную скорость! Но ничего не сравнится конечно с разговорами в пути и обменом жизненными историями и опытом. От всего сердца еще раз огромное спасибо за прекрасно проведенный день! На одном дыхании! Всем очень рекомендую, это отличное предложение и самым лучшим точкам так и по цене. Вардан-СПАСИБО!

Добрый день! От всего сердца, хочу выразить благодарность и только теплые слова за организацию трансфера поДобрый день! От всего сердца, хочу выразить благодарность и только теплые слова за организацию трансфера поДобрый день! От всего сердца, хочу выразить благодарность и только теплые слова за организацию трансфера поДобрый день! От всего сердца, хочу выразить благодарность и только теплые слова за организацию трансфера поДобрый день! От всего сердца, хочу выразить благодарность и только теплые слова за организацию трансфера поДобрый день! От всего сердца, хочу выразить благодарность и только теплые слова за организацию трансфера по
Елизавета
6 янв 2025
Очень приятный автомобиль, аккуратное вождение. Вардан рассказал все самое интересное об современной Армении, поболтали как с давним приятелем:) если вы не любите групповые экскурсии с непонятными локациями (как я) - рекомендую эту индивидуальную, подошла под запрос на 100%
Очень приятный автомобиль, аккуратное вождение. Вардан рассказал все самое интересное об современной Армении, поболтали как сОчень приятный автомобиль, аккуратное вождение. Вардан рассказал все самое интересное об современной Армении, поболтали как сОчень приятный автомобиль, аккуратное вождение. Вардан рассказал все самое интересное об современной Армении, поболтали как с
С
26 дек 2024
Это была чудесная поездка! При том, что у нас не было экскурсовода, водитель Грегор оказался прекрасным расказчиком. Мы путешествовали по красивым местам, получали удовольствие от природы, памятников истории и культуры Армении и от комфорта в дороге. Спасибо.
В
29 ноя 2024
Парни молодцы! Маршрут продуман отлично. Машина была комфортабельная, чистая и водитель был доброжелательный. Все было вовремя, красиво, и главное недорого)))). Рекомендую!
Алексей
6 ноя 2024
Спасибо большое организаторам тура!
Всё прошло прекрасно, хорошая машина, добрый и вежливый водитель, удобный маршрут, действительно красивые места. Очень удобно, что есть выбор времени экскурсии! На каждой локации провели от 30
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до 45 минут, этого времени хватает, чтобы узнать о достопримечательности, насладиться красотами и сделать памятные фото. Также было предусмотрено время для обеда на берегу озера Севан. Однозначно рекомендуем данную экскурсию 🙂

Спасибо большое организаторам тура!Спасибо большое организаторам тура!Спасибо большое организаторам тура!Спасибо большое организаторам тура!Спасибо большое организаторам тура!Спасибо большое организаторам тура!

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