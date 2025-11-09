Когда приходят холода, природа создаёт невероятное. Я организую для вас путешествие к настоящему чуду — водопаду Трчкан в ледяном облачении. Зимой он замерзает и напоминает сказочную декорацию. У вас будет время, чтобы насладиться его красотой, сделать фото и выпить чаю у ледяных струй.
Описание экскурсии
В путешествие мы отправимся на внедорожнике, которому нипочём грунтовые дороги, снег и лёд. По пути вы полюбуетесь городом Гюмри, увидите реку Чичхан, небольшое озеро, заснеженный лес, великолепные горы. А я расскажу про водопады Армении, природу, историю.
Добравшись до 23-метровой ледяной красавицы, мы восхитимся её масштабом. Вы полюбуетесь красотой водопада, а я организую для вас чаепитие (входит в стоимость).
Организационные детали
- Поедем на подготовленном внедорожнике Toyota 4Runner. Есть детское кресло. Дорога в одну сторону — 170 км (3 часа), последние 30 из которых — по грунтовке
- Пешеходная часть маршрута несложная — всего 200 метров
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, чаепитие. Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе
- Экскурсия проходит с конца декабря по середину февраля
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 61 туриста
Привет всем! В сфере экстремального туризма я уже более 11 лет. Организую пешие походы, джип-туры, кемпинг, фрирайд, сноукайтинг, велотуры, сталкеринг. Свои туры я провожу на удобном внедорожнике, также предоставляю клиентам необходимое снаряжение. С помощью дрона создаю высококлассный цифровой контент: видео и фотографии, которыми делюсь со своими клиентами, чтобы навсегда запечатлеть эти незабываемые кадры в их памяти.
