Когда приходят холода, природа создаёт невероятное. Я организую для вас путешествие к настоящему чуду — водопаду Трчкан в ледяном облачении. Зимой он замерзает и напоминает сказочную декорацию. У вас будет время, чтобы насладиться его красотой, сделать фото и выпить чаю у ледяных струй.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

В путешествие мы отправимся на внедорожнике, которому нипочём грунтовые дороги, снег и лёд. По пути вы полюбуетесь городом Гюмри, увидите реку Чичхан, небольшое озеро, заснеженный лес, великолепные горы. А я расскажу про водопады Армении, природу, историю.

Добравшись до 23-метровой ледяной красавицы, мы восхитимся её масштабом. Вы полюбуетесь красотой водопада, а я организую для вас чаепитие (входит в стоимость).

Организационные детали