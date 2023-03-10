Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора

Собрать горстку обсидиана на склоне вулкана и полюбоваться озером Севан

4.7
3 отзыва
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Вне туристического сезона Армения по-прежнему остается прекрасной: а устроить настоящее приключение здесь можно, даже не отъезжая далеко от столицы.

Подняться к потухшему вулкану, посмотреть на Арарат с высоты 3000 метров, увидеть сооружения, которым больше 1000 лет, а под конец пообедать на берегу высокогорного озера. Поехали?
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
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Описание

Что вас ожидает

Вулкан Гутанасар

Выезжаем из Еревана и уже через 20 минут оказываемся у первой точки нашего маленького путешествия — потухшего вулкана Гутанасар. С высоты 2200 метров заметен глубокий разлом в горе, словно след от гигантского плуга. Туда мы и отправимся! Увидим в разрезе слой застывшей лавы, а при подъезде к горе в качестве сувенира наберем горстку обсидиана: черное вулканическое стекло россыпью покрывает местные склоны.

Курорт чемпионов

Дальше держим путь в курортный горнолыжный город Цахкадзор. Благодаря уникальному климату, место стало тренировочной площадкой для многих поколений олимпийских спортсменов. На канатной дороге (если захочется) мы заберемся на высоту 3000 метров, чтобы полюбоваться величественным Араратом и озером Севан.
Там же посетим монастырский комплекс 11-13 веков. Он был построен влиятельной княжеской династией Пахлавуни, выходцами которой впоследствии стали знаменитые полководцы, учёные, поэты и политические деятели — внутри комплекса посетим фамильный склеп династии.

Озеро Севан

Наконец, поедем к голубой жемчужине Армении — пресному озеру Севан. Оно находится на высоте 1902 метра в окружении точеных горных хребтов — виды здесь великолепные. Я расскажу о загадочном происхождении водоема и неудачных попытках вмешательства человека в водный баланс. Затем устроим небольшую тренировку: преодолев 200 ступенек вверх, доберемся до еще одного монастырского комплекса Севанаванк. Посетим две замечательные купольные церкви 9 века, откроем неоднозначную историю перевоплощения третьей и насладимся видом на озеро с высоты 1950 метров.
А на обратном пути воспользуемся преимуществами внедорожника и проедем по заброшенной старой дороге на склоне Памбакского хребта, любуясь озером с необычного ракурса.

Организационные детали

  • Поездка пройдет на подготовленной к бездорожью Subaru Forester
  • На озере иногда бывает ветрено, советую вам утеплиться
  • Подъем на канатной дороге — 7 евро/чел.
  • По желанию можно отобедать рыбой на озере — 5-10 евро/чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
10 мар 2023
Спасибо большое за интересный маршрут. Мы остались особенно восхищены видом на Севан со старой советской дороги. Левон отличный рассказчик, очень советуем этот авторский тур!
M
23 фев 2023
Левон прекрасный гид. Маршрут - просто замечательный, виды - захватывает дух. Архитектура,история, экология Армении и многие другие темы были прекрасно раскрыты Левоном, скучно не было ни секунду. Рекомендую данную экскурсию всем!
Левон прекрасный гид. Маршрут - просто замечательный, виды - захватывает дух. Архитектура,история, экология Армении и многиеЛевон прекрасный гид. Маршрут - просто замечательный, виды - захватывает дух. Архитектура,история, экология Армении и многие
Л
12 фев 2023
Левон грамотный гид. Много знает и интересно рассказывает, подробно отвечает на все вопросы, подстраивается под туристов. Путешествие проходило на комфортабельной машине Нам просто не повезло с погодой и озеро Севан мы не увидели за метелью. Будет повод вернуться.)

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Можно с детьми
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Озеро Севан
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Природа и пейзажи

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