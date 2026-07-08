Погрузитесь в атмосферу Армении: вулкан, горнолыжный курорт и высокогорное озеро. Насладитесь видами и историей в одном туре
Армения удивляет в любое время года.
В рамках экскурсии из Еревана можно увидеть потухший вулкан Гутанасар, полюбоваться Араратом с высоты 3000 метров, посетить монастырский комплекс в Цахкадзоре и прогуляться у озера читать дальшеуменьшить
Севан. Тур подходит для всех, кто хочет совместить активный отдых с культурным обогащением. Поездка на Subaru Forester гарантирует комфорт даже на сложных маршрутах. Не упустите шанс увидеть Армению с необычного ракурса
Выезжаем из Еревана и уже через 20 минут оказываемся у первой точки нашего маленького путешествия — потухшего вулкана Гутанасар. С высоты 2200 метров заметен глубокий разлом в горе, словно след от гигантского плуга. Туда мы и отправимся! Увидим в разрезе слой застывшей лавы, а при подъезде к горе в качестве сувенира наберем горстку обсидиана: черное вулканическое стекло россыпью покрывает местные склоны.
Курорт чемпионов
Дальше держим путь в курортный горнолыжный город Цахкадзор. Благодаря уникальному климату, место стало тренировочной площадкой для многих поколений олимпийских спортсменов. На канатной дороге (если захочется) мы заберемся на высоту 3000 метров, чтобы полюбоваться величественным Араратом и озером Севан. Там же посетим монастырский комплекс 11-13 веков. Он был построен влиятельной княжеской династией Пахлавуни, выходцами которой впоследствии стали знаменитые полководцы, учёные, поэты и политические деятели — внутри комплекса посетим фамильный склеп династии.
Озеро Севан
Наконец, поедем к голубой жемчужине Армении — пресному озеру Севан. Оно находится на высоте 1902 метра в окружении точеных горных хребтов — виды здесь великолепные. Я расскажу о загадочном происхождении водоема и неудачных попытках вмешательства человека в водный баланс. Затем устроим небольшую тренировку: преодолев 200 ступенек вверх, доберемся до еще одного монастырского комплекса Севанаванк. Посетим две замечательные купольные церкви 9 века, откроем неоднозначную историю перевоплощения третьей и насладимся видом на озеро с высоты 1950 метров. А на обратном пути воспользуемся преимуществами внедорожника и проедем по заброшенной старой дороге на склоне Памбакского хребта, любуясь озером с необычного ракурса.
Организационные детали
Поездка пройдет на подготовленной к бездорожью Subaru Forester
На озере иногда бывает ветрено, советую вам утеплиться
Подъем на канатной дороге — 7 евро/чел.
По желанию можно отобедать рыбой на озере — 5-10 евро/чел.
При обильном снеге, если невозможно будет доехать до Гутанасара, локация будет заменена на крепость, монастырь и минеральный источник Бжни
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 309 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Алина
У нас оставался заключительный день перед отъездом из Армении и один незакрытый гештальт – увидеть озеро Севан. Этот день в компании Левона получился прекрасным! Без спешки, в комфортном для нас читать дальшеуменьшить
темпе. Маршрут подобран так, что переезды не долгие: дорога не утомляет, но при этом за день успеваешь посетить несколько разноплановых локаций. Левон интересно рассказывает, его приятно слушать, с удовольствием отвечает на вопросы. А его свежесвареный кофе с потрясающим видом вспоминаю до сих пор:) и спасибо за наличие большого зонта! Севан встретил нас дождем, но в этом тоже своя атмосфера. Виды на маршруте в любую погоду дух захватывают. Выбрать Левона в качестве гида было лучшим решением. Благодаря ему мы уезжали из Армении с приятным послевкусием и желанием вернуться снова!
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А
Александр
Дата посещения: 2 фев 2026
Levon прекрасный гид, экскурсия была очень насыщенная и интересная, прекрасные виды, много интересной информации. Levon доброжелательный и очень интересный собеседник. Я очень рекомендую его туры.
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С
Савелий
Хорошая экскурсия на пол дня. Левон очень интересно рассказал про особенности армянских храмов и про озеро Севан. Нам понравилось что мы не были в спешке, могли побольше насладиться горными видами, и в конце остановились поесть. В итоге наша экскурсия заняла примерно 7 часов.
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Е
Екатерина
Я впервые в жизни поехала за границу, я очень боялась и переживала. Но эта экскурсия буквально дала мне уверенности и сил. Все было очень спокойно, красиво, интересно. Левон замечательный гид, однозначно поеду с ним еще куда угодно!
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A
Andrey
Левон - настоящий профессиональный гид. Мы во второй раз отправились с ним на экскурсию к озеру Севан (но уже в другое время года) и снова получили массу ярких эмоций и читать дальшеуменьшить
новых впечатлений. Отдельно хочется отметить, что Левон прислушался к нашим пожеланиям и изменил некоторые детали экскурсии, сделав её ещё комфортнее и интереснее. Несмотря на то что часть нашей группы уже бывала на этой экскурсии, слушать было так же интересно: Левон поделился новыми фактами и деталями, о которых мы не знали раньше. Экскурсия прекрасная - однозначно рекомендую!
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Яна
Были на экскурсии с Левоном 4 сентября, получили массу удовольствия! Левон отличный рассказчик и приятный в общении человек. Благодаря тому, что мы выехали в 9 утра, везде успели до толп читать дальшеуменьшить
туристов. Черные, почти космические пейзажи карьера в потухшем вулкане Гутанасар действительно впечатляют и стоят посещения, древние храмы прекрасны каждый по своему, Величественный Севан действительно практически море, даже запахом напомнил родные пляжи) Всю дорогу Левон поддерживал беседу, рассказывал об истории Армении, приятно и без напряжения. За обед на фудкорте вместо ресторана отдельное спасибо) Нагулялись, насмотрелись красот, надышались свежим воздухом, всё отлично!
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