Армения удивляет в любое время года.В рамках экскурсии из Еревана можно увидеть потухший вулкан Гутанасар, полюбоваться Араратом с высоты 3000 метров, посетить монастырский комплекс в Цахкадзоре и прогуляться у озера

Севан. Тур подходит для всех, кто хочет совместить активный отдых с культурным обогащением. Поездка на Subaru Forester гарантирует комфорт даже на сложных маршрутах. Не упустите шанс увидеть Армению с необычного ракурса

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вулкан Гутанасар

Выезжаем из Еревана и уже через 20 минут оказываемся у первой точки нашего маленького путешествия — потухшего вулкана Гутанасар. С высоты 2200 метров заметен глубокий разлом в горе, словно след от гигантского плуга. Туда мы и отправимся! Увидим в разрезе слой застывшей лавы, а при подъезде к горе в качестве сувенира наберем горстку обсидиана: черное вулканическое стекло россыпью покрывает местные склоны.

Курорт чемпионов

Дальше держим путь в курортный горнолыжный город Цахкадзор. Благодаря уникальному климату, место стало тренировочной площадкой для многих поколений олимпийских спортсменов. На канатной дороге (если захочется) мы заберемся на высоту 3000 метров, чтобы полюбоваться величественным Араратом и озером Севан.

Там же посетим монастырский комплекс 11-13 веков. Он был построен влиятельной княжеской династией Пахлавуни, выходцами которой впоследствии стали знаменитые полководцы, учёные, поэты и политические деятели — внутри комплекса посетим фамильный склеп династии.

Озеро Севан

Наконец, поедем к голубой жемчужине Армении — пресному озеру Севан. Оно находится на высоте 1902 метра в окружении точеных горных хребтов — виды здесь великолепные. Я расскажу о загадочном происхождении водоема и неудачных попытках вмешательства человека в водный баланс. Затем устроим небольшую тренировку: преодолев 200 ступенек вверх, доберемся до еще одного монастырского комплекса Севанаванк. Посетим две замечательные купольные церкви 9 века, откроем неоднозначную историю перевоплощения третьей и насладимся видом на озеро с высоты 1950 метров.

А на обратном пути воспользуемся преимуществами внедорожника и проедем по заброшенной старой дороге на склоне Памбакского хребта, любуясь озером с необычного ракурса.

Организационные детали