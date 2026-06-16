Конд — уникальный район старого Еревана, который сохранил самобытность, несмотря на многочисленные планы сноса и перестройки.
Мы прогуляемся по его узким улочкам, поговорим о прошлом и настоящем района и познакомимся с местными жителями. Вы увидите работы ремесленников и услышите истории семей, живущих здесь поколениями. В финале — сырный мастер-класс, чтобы вы ещё глубже погрузились в атмосферу этого места.
Мы прогуляемся по его узким улочкам, поговорим о прошлом и настоящем района и познакомимся с местными жителями. Вы увидите работы ремесленников и услышите истории семей, живущих здесь поколениями. В финале — сырный мастер-класс, чтобы вы ещё глубже погрузились в атмосферу этого места.
Описание экскурсии
- Церковь Святого Ованнеса Крестителя — храм, основанный в VII веке и восстановленный в 1710 году.
- Конд — старый, колоритный и очень гостеприимный район с узкими улочками и историческими постройками XVII века.
- Мечеть Конда — полуразрушенная мечеть XVII века, историю которой мы узнаем из рассказов местных жителей.
- Дом-мастерская художников — возможность посетить творческое пространство семейной пары художников и познакомиться с их работами.
С удовольствием покажу гостям столицы старый Конд и расскажу о его истории, развитии, архитектуре и жителях. Мы поговорим о местной бытовой культуре и удивительной сплочённости жителей, сохранившейся до наших дней.
Организационные детали
Экскурсия заканчивается в уютном сырном кафе-бутике, где проводится сырный мастер-класс и дегустация.
в понедельник, четверг и воскресенье в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ованнес — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 313 туристов
Приветствую, дорогие гости моей античной родины. Я и моя страна Армения с открытыми объятиями рады приветствовать вас и делиться нашими красотами и богатой, многотысячной историей. По образованию я теолог-историк. После
Входит в следующие категории Еревана
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