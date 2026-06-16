Конд — уникальный район старого Еревана, который сохранил самобытность, несмотря на многочисленные планы сноса и перестройки. Мы прогуляемся по его узким улочкам, поговорим о прошлом и настоящем района и познакомимся с местными жителями. Вы увидите работы ремесленников и услышите истории семей, живущих здесь поколениями. В финале — сырный мастер-класс, чтобы вы ещё глубже погрузились в атмосферу этого места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Ереване

Описание экскурсии

Церковь Святого Ованнеса Крестителя — храм, основанный в VII веке и восстановленный в 1710 году.

— храм, основанный в VII веке и восстановленный в 1710 году. Конд — старый, колоритный и очень гостеприимный район с узкими улочками и историческими постройками XVII века.

— старый, колоритный и очень гостеприимный район с узкими улочками и историческими постройками XVII века. Мечеть Конда — полуразрушенная мечеть XVII века, историю которой мы узнаем из рассказов местных жителей.

— полуразрушенная мечеть XVII века, историю которой мы узнаем из рассказов местных жителей. Дом-мастерская художников — возможность посетить творческое пространство семейной пары художников и познакомиться с их работами.

С удовольствием покажу гостям столицы старый Конд и расскажу о его истории, развитии, архитектуре и жителях. Мы поговорим о местной бытовой культуре и удивительной сплочённости жителей, сохранившейся до наших дней.

Организационные детали

Экскурсия заканчивается в уютном сырном кафе-бутике, где проводится сырный мастер-класс и дегустация.