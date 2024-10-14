Конд — самобытный и самый древний район Еревана.
Здесь сохранились уникальные постройки 17 века, созданные из подручных материалов без участия архитекторов.
С профессиональным гидом вы исследуете уютные улочки и дворики, понаблюдаете за колоритным бытом армянского народа и сделаете множество ярких фотографий.
Здесь сохранились уникальные постройки 17 века, созданные из подручных материалов без участия архитекторов.
С профессиональным гидом вы исследуете уютные улочки и дворики, понаблюдаете за колоритным бытом армянского народа и сделаете множество ярких фотографий.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом известного армянина Мелик-Агамаляна.
- Церковь Святого Ованеса (Иоанна Крестителя) 17 века.
- Руины бывшей мечети Тапабаши 17 века.
- Дом Симеона Ереванци — бывший дом представителя местной знати.
- Необычные старые домишки.
- Рисунки и граффити на стенах.
Вы узнаете:
- Когда и как появился район Конд.
- Какие известные люди здесь жили и кто живёт сейчас.
- Почему в армянском районе сохранили останки иранской мечети.
- Кто построил церковь Святого Ованеса.
- И многое другое.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
- Отдельно по желанию оплачивается кофе в кафе.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 12:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Конд
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 51 туриста
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
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