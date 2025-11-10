Приглашаем вас на незабываемую экскурсию с прогулкой на лошадях в долине Меградзор.
Панорамные живописные ландшафты, наполненные густыми лесами, скалами, впечатляющими водопадами и термальными источниками никого не смогут оставить равнодушным.
Описание трансферМеградзор На нашей экскурсии мы отправимся сначала на лошадиную ферму, где вы познакомитесь с её прекрасными созданиями. После чего нас ожидает красочная, живописная прогулка на лошадях в долине Меградзор. Местная дикая природа, почти не тронутая человеком, очарует вас своими густыми лесами, величественными скалами и водопадами в любое время года. Село Анкаван Далее мы отправимся в село Анкаван, который часто называют ещё посёлком-санаторием в Армении, расположившийся в живописной долине реки Мармарик. Здесь путешественники смогут полюбоваться местными просторными видами, которые прекрасны как летом, так и зимой. И, конечно же, мы насладимся тёплыми лечебными водами подземных источников — то, чем, собственно, и славится Анкаван, и пожеланию посетим местную баню. Важная информация:
- Удобная спортивная обувь и одежда по сезону.
- Личные средства гигиены для термальной бани.
Расписание экскурсии по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Меградзор
- Лошадиная ферма
- Село Анкаван
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Вода
- Услуги сопровождающего (согласуется)
Что не входит в цену
- Прогулка на лошади ($25)
- Посещение бани ($15)
- Услуги сопровождающего ($35)
Место начала и завершения?
По адресу, указанному путешествеником
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание экскурсии по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Удобная спортивная обувь и одежда по сезону
- Личные средства гигиены для термальной бани
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зимина
10 ноя 2025
Гид очень любезно выполнял все наши просьбы. От конной прогулки мы отказались, но вместо этого поднялись на канатке в Цахкадзоре. В источниках тоже удалось погреться, гид похлопотал за нас и не пришлось ждать очереди. Спасибо! Очень приятное впечатление от Армении и гостеприимных жителей!
Входит в следующие категории Еревана
