Конная прогулка с баней гейзеров Цахкадзора

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию с прогулкой на лошадях в долине Меградзор.

Панорамные живописные ландшафты, наполненные густыми лесами, скалами, впечатляющими водопадами и термальными источниками никого не смогут оставить равнодушным.
5
1 отзыв
Описание трансфер

Меградзор На нашей экскурсии мы отправимся сначала на лошадиную ферму, где вы познакомитесь с её прекрасными созданиями. После чего нас ожидает красочная, живописная прогулка на лошадях в долине Меградзор. Местная дикая природа, почти не тронутая человеком, очарует вас своими густыми лесами, величественными скалами и водопадами в любое время года. Село Анкаван Далее мы отправимся в село Анкаван, который часто называют ещё посёлком-санаторием в Армении, расположившийся в живописной долине реки Мармарик. Здесь путешественники смогут полюбоваться местными просторными видами, которые прекрасны как летом, так и зимой. И, конечно же, мы насладимся тёплыми лечебными водами подземных источников — то, чем, собственно, и славится Анкаван, и пожеланию посетим местную баню. Важная информация:
  • Удобная спортивная обувь и одежда по сезону.
  • Личные средства гигиены для термальной бани.

Расписание экскурсии по согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Меградзор
  • Лошадиная ферма
  • Село Анкаван
  • Термальные источники
Что включено
  • Трансфер
  • Вода
  • Услуги сопровождающего (согласуется)
Что не входит в цену
  • Прогулка на лошади ($25)
  • Посещение бани ($15)
  • Услуги сопровождающего ($35)
Место начала и завершения?
По адресу, указанному путешествеником
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание экскурсии по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Удобная спортивная обувь и одежда по сезону
  • Личные средства гигиены для термальной бани
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
З
Зимина
10 ноя 2025
Гид очень любезно выполнял все наши просьбы. От конной прогулки мы отказались, но вместо этого поднялись на канатке в Цахкадзоре. В источниках тоже удалось погреться, гид похлопотал за нас и не пришлось ждать очереди. Спасибо! Очень приятное впечатление от Армении и гостеприимных жителей!

Входит в следующие категории Еревана

