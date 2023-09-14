Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир езды верхом! Вы научитесь уверенно держаться в седле и получать удовольствие от каждой секунды, проведённой на верном коне. Насладитесь живописными горными пейзажами, подышите свежим воздухом и сделаете эффектные фотографии на память.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Насыщенная дорога

На комфортабельном автомобиле мы доедем до города Дилижан, по дороге наслаждаясь видами озера Севан. Также на нашем маршруте будет монастырь Севанаванк. В селе Агарцин пересядем на внедорожники и отправимся в конный клуб «Dilijan horseriding». По пути вы полюбуетесь пейзажами и получите заряд адреналина, ведь нам предстоит преодолеть экстремальный подъём по горной дороге!

Знакомство с лошадьми

В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего путешествия. Перед началом экскурсии опытный инструктор проведёт обучение и даст практические советы по верховой езде, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в седле. Во время прогулки вы насладитесь живописной природой, подышите свежим воздухом, отдохнёте душой. И, конечно же, сделаете красивые кадры: фотолокаций на маршруте множество!

Организационные детали

Поездка проходит без сопровождения гида на комфортабельном седане/минивэне Kia Forte или Toyota Alphard с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло. Вас будет сопровождать водитель из нашей команды.

При желании можем остановиться у озера Севан или осмотреть достопримечательности Дилижана за дополнительную плату

Каждому участнику предоставляем бутилированную воду

Особенности формата