Конная прогулка в Дилижане

Провести время на природе, научиться верховой езде и отдохнуть душой

4
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир езды верхом! Вы научитесь уверенно держаться в седле и получать удовольствие от каждой секунды, проведённой на верном коне.

Насладитесь живописными горными пейзажами, подышите свежим воздухом и сделаете эффектные фотографии на память.
Конная прогулка в Дилижане
Конная прогулка в Дилижане
Конная прогулка в Дилижане
Конная прогулка в Дилижане
Конная прогулка в Дилижане
Конная прогулка в Дилижане
Конная прогулка в Дилижане
Конная прогулка в Дилижане
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Насыщенная дорога

На комфортабельном автомобиле мы доедем до города Дилижан, по дороге наслаждаясь видами озера Севан. Также на нашем маршруте будет монастырь Севанаванк. В селе Агарцин пересядем на внедорожники и отправимся в конный клуб «Dilijan horseriding». По пути вы полюбуетесь пейзажами и получите заряд адреналина, ведь нам предстоит преодолеть экстремальный подъём по горной дороге!

Знакомство с лошадьми

В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего путешествия. Перед началом экскурсии опытный инструктор проведёт обучение и даст практические советы по верховой езде, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в седле. Во время прогулки вы насладитесь живописной природой, подышите свежим воздухом, отдохнёте душой. И, конечно же, сделаете красивые кадры: фотолокаций на маршруте множество!

Организационные детали

  • Поездка проходит без сопровождения гида на комфортабельном седане/минивэне Kia Forte или Toyota Alphard с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло. Вас будет сопровождать водитель из нашей команды.
  • При желании можем остановиться у озера Севан или осмотреть достопримечательности Дилижана за дополнительную плату
  • Каждому участнику предоставляем бутилированную воду

Особенности формата

  • Конная прогулка длится 1-2 часа (в зависимости от выбранного билета). Дорога от Еревана до Дилижана и обратно — 4 часа.
  • Дети до 10 лет могут сделать 1 круг на лошади бесплатно, на часовую прогулку вместе с родителями — скидка 50%. Для детей от 10 лет нужно покупать отдельный билет.
  • Отдельно оплачиваются билеты в «Dilijan Horseriding» (2330 рублей/час, 3500 руб. /2 часа) и обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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М
14 сен 2023
На прогулку лучше ехать с самого утра, чтобы прибыть на место до полудня пока лошади не устали. Их немного и к середине дня они упрямятся. Имейте в виду, что конный клуб «Dilijan horseriding» несколько не то, что приходит в голову тем, кто приехал из Москвы, например. Т. к на месте нет даже "туалета типа сортир", не говоря уже о кафе или ресторане, где можно подождать друзей, которые уехали на конную прогулку. За дополнительную плату (20 евро) по дороге туда или обратно можно заехать на Севан."Внедорожник", на который нас пересадили в селе Агарцин - старый раздолбанный УАЗ. Обратно нас везли в нем всемером, не считая водителя. Словом, если вы не готовы мириться с некоторыми бытовыми неудобствами, лучше выбрать другой вид досуга. Но виды там невероятные. И если вы любите лошадей - эта поездка вам зайдет

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
На весь день
Дилижан
Популярные места
Конные прогулки
Животные

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