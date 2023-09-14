Провести время на природе, научиться верховой езде и отдохнуть душой
Насладитесь живописными горными пейзажами, подышите свежим воздухом и сделаете эффектные фотографии на память.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Насыщенная дорога
На комфортабельном автомобиле мы доедем до города Дилижан, по дороге наслаждаясь видами озера Севан. Также на нашем маршруте будет монастырь Севанаванк. В селе Агарцин пересядем на внедорожники и отправимся в конный клуб «Dilijan horseriding». По пути вы полюбуетесь пейзажами и получите заряд адреналина, ведь нам предстоит преодолеть экстремальный подъём по горной дороге!
Знакомство с лошадьми
В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего путешествия. Перед началом экскурсии опытный инструктор проведёт обучение и даст практические советы по верховой езде, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в седле. Во время прогулки вы насладитесь живописной природой, подышите свежим воздухом, отдохнёте душой. И, конечно же, сделаете красивые кадры: фотолокаций на маршруте множество!
Организационные детали
- Поездка проходит без сопровождения гида на комфортабельном седане/минивэне Kia Forte или Toyota Alphard с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло. Вас будет сопровождать водитель из нашей команды.
- При желании можем остановиться у озера Севан или осмотреть достопримечательности Дилижана за дополнительную плату
- Каждому участнику предоставляем бутилированную воду
Особенности формата
- Конная прогулка длится 1-2 часа (в зависимости от выбранного билета). Дорога от Еревана до Дилижана и обратно — 4 часа.
- Дети до 10 лет могут сделать 1 круг на лошади бесплатно, на часовую прогулку вместе с родителями — скидка 50%. Для детей от 10 лет нужно покупать отдельный билет.
- Отдельно оплачиваются билеты в «Dilijan Horseriding» (2330 рублей/час, 3500 руб. /2 часа) и обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.