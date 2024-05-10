1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
«Вы познакомитесь с дружелюбными лошадками и по желанию совершите конную прогулку (длительность от 30 минут)»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
«Вы узнаете, как ухаживать за лошадьми, научитесь правильно их чистить и седлать»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
9 часов
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
«Лошадиная ферма неподалеку от города Мартуни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Начало: По адресу, указанному путешественником
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
от €39 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
«В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего путешествия»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155€132 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
Познакомиться со страусами и погулять под сводами подземного дворца за 1 день
Начало: С места, указанного путешестенником
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €82 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Прогулка верхом на лошадях в Дилижане
Начало: По договоренности
«В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего тура»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$120 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 332€299 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
«Вот уже три десятилетия каждое утро Торгом отправляется на рыбалку»
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Радужная форель в каналах
Половить на спиннинг в живописных окрестностях Еревана
«Опытный гид-рыболов знает подходящие места и расскажет об особенностях национальной рыбалки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€127 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Этот многоликий Ереван
Приготовить долму, зайти в древнюю церковь и подружиться со страусами на ферме
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
Регион Тавуш: парк Оленей и озеро Парз (в мини-группе из Еревана)
Познакомиться с кавказскими оленями и посетить кристально чистое озеро за полдня
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил10 мая 2024Спасибо организаторам. Все понравилось. Удобный транспорт и хороший водитель. Интересный рассказ и хорошо подобранный маршрут.
- ННаталья2 мая 2024Спасибо, за прекрасную поездку, в которой сбывались все мои "армянские" мечты. Услышать как звучит музыка души, исходящая из дудуки под сводами
- оолеся2 мая 2024Я просто ожидала чего то большего. По факту вкусный ужин на даче. Небольшая дача и домашний ужин. Ужин был вкусный. Хозяйка печет потрясающий хлеб.
- ЮЮлия18 апреля 2024Все очень понравилось! Очень приятные инструкторы, внимательные! Научили верховой езде, а после сразу воспользовались новыми навыками в деле. Очень красивые виды открываются во время прогулки на лошадях. Остались очень яркие и приятные впечатления от мероприятия! Всем рекомендую!
- аалина12 апреля 2024Просто замечательно!! Слов нет, чтобы описать эту экскурсию. Шушан за этот день стала настоящей второй мамой. Заботилась, очень интересно рассказывала, напоила вкусным кофе! Лучше и быть не могло. Красота неописуемая! Мечтали, чтоб этот день не кончался!
- ВВладислав25 ноября 2023Ездили в конце ноября 23го года. Гид приехал за нами сразу к нашему отелю, а после отвез туда, куда нам
- AAlexei15 октября 2023Огромное спасибо за интересную, нестандартную экскурсию в два необычных места. Пояснения гида дополняют эффект. Объяснения на любые вопросы от истории
- ААлександра7 октября 2023Так случилось, что наше первое знакомство с Арменией началось именно с этой поездки. Прилетев в ночи в Ереван, уже в
- ДДарья5 октября 2023Ребята, вы открыли для нас Армению! Тронул ваш дружеский и уважительный подход к гостям, радушие и искреннее желание подарить ценное впечатление.
- ММарьяна14 сентября 2023На прогулку лучше ехать с самого утра, чтобы прибыть на место до полудня пока лошади не устали. Их немного и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Животные»
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