1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
«Вы познакомитесь с дружелюбными лошадками и по желанию совершите конную прогулку (длительность от 30 минут)»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
«Вы узнаете, как ухаживать за лошадьми, научитесь правильно их чистить и седлать»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
9 часов
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
«Лошадиная ферма неподалеку от города Мартуни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €144 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
«В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего путешествия»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155€132 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Прогулка верхом на лошадях в Дилижане
Начало: По договоренности
«В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего тура»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил10 мая 2024Спасибо организаторам. Все понравилось. Удобный транспорт и хороший водитель. Интересный рассказ и хорошо подобранный маршрут.
- ННаталья2 мая 2024Спасибо, за прекрасную поездку, в которой сбывались все мои "армянские" мечты. Услышать как звучит музыка души, исходящая из дудуки под сводами
- ЮЮлия18 апреля 2024Все очень понравилось! Очень приятные инструкторы, внимательные! Научили верховой езде, а после сразу воспользовались новыми навыками в деле. Очень красивые виды открываются во время прогулки на лошадях. Остались очень яркие и приятные впечатления от мероприятия! Всем рекомендую!
- аалина12 апреля 2024Просто замечательно!! Слов нет, чтобы описать эту экскурсию. Шушан за этот день стала настоящей второй мамой. Заботилась, очень интересно рассказывала, напоила вкусным кофе! Лучше и быть не могло. Красота неописуемая! Мечтали, чтоб этот день не кончался!
- ВВладислав25 ноября 2023Ездили в конце ноября 23го года. Гид приехал за нами сразу к нашему отелю, а после отвез туда, куда нам
- ААлександра7 октября 2023Так случилось, что наше первое знакомство с Арменией началось именно с этой поездки. Прилетев в ночи в Ереван, уже в
- ДДарья5 октября 2023Ребята, вы открыли для нас Армению! Тронул ваш дружеский и уважительный подход к гостям, радушие и искреннее желание подарить ценное впечатление.
- ММарьяна14 сентября 2023На прогулку лучше ехать с самого утра, чтобы прибыть на место до полудня пока лошади не устали. Их немного и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Конные прогулки»
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Сейчас в Ереване в категории "Конные прогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 144 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Ереване. Максимально сближение с природой Еревана, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024