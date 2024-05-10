Экскурсии на лошадях в Ереване

Найдено 5 экскурсий в категории «Конные прогулки» в Ереване, цены от €70, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
«Вы познакомитесь с дружелюбными лошадками и по желанию совершите конную прогулку (длительность от 30 минут)»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
118 за всё до 2 чел.
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
«Вы узнаете, как ухаживать за лошадьми, научитесь правильно их чистить и седлать»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за человека
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
«Лошадиная ферма неподалеку от города Мартуни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 144 за всё до 10 чел.
Конная прогулка в Дилижане
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Конная прогулка в Дилижане: Путешествие из Еревана
Откройте для себя чарующие горные пейзажи Дилижана, наслаждаясь верховой ездой и свежим воздухом
«В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего путешествия»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
155132 за всё до 7 чел.
Прогулка верхом на лошадях в Дилижане
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Прогулка верхом на лошадях в Дилижане
Начало: По договоренности
«В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего тура»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    10 мая 2024
    Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
    Спасибо организаторам. Все понравилось. Удобный транспорт и хороший водитель. Интересный рассказ и хорошо подобранный маршрут.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
    Спасибо, за прекрасную поездку, в которой сбывались все мои "армянские" мечты. Услышать как звучит музыка души, исходящая из дудуки под сводами
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    храма, возведенного в I веке,.. Как поет квартет шикарных акопельных певцов в святом и на моленном месте - великолепный монастырский комплекс 13 века выполненный прямо в скале. Услышать сердцем и увидеть собственными глазами Симфонию камней и цветущие маки, маки, маки (именно о них мне рассказывала моя подруга Анжела) Спасибо за исторические факты, интересные рассказы, вкусный кофе с домашними сухофруктами и замечательную атмосферу Шушане и нашему прекрасному Водитель Джан. Наталья, Вероника и Моня

    Спасибо, за прекрасную поездку, в которой сбывались все мои "армянские" мечтыСпасибо, за прекрасную поездку, в которой сбывались все мои "армянские" мечтыСпасибо, за прекрасную поездку, в которой сбывались все мои "армянские" мечтыСпасибо, за прекрасную поездку, в которой сбывались все мои "армянские" мечтыСпасибо, за прекрасную поездку, в которой сбывались все мои "армянские" мечты
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
    Все очень понравилось! Очень приятные инструкторы, внимательные! Научили верховой езде, а после сразу воспользовались новыми навыками в деле. Очень красивые виды открываются во время прогулки на лошадях. Остались очень яркие и приятные впечатления от мероприятия! Всем рекомендую!
  • а
    алина
    12 апреля 2024
    Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
    Просто замечательно!! Слов нет, чтобы описать эту экскурсию. Шушан за этот день стала настоящей второй мамой. Заботилась, очень интересно рассказывала, напоила вкусным кофе! Лучше и быть не могло. Красота неописуемая! Мечтали, чтоб этот день не кончался!
    Просто замечательно!! Слов нет, чтобы описать эту экскурсию. Шушан за этот день стала настоящей второй мамойПросто замечательно!! Слов нет, чтобы описать эту экскурсию. Шушан за этот день стала настоящей второй мамойПросто замечательно!! Слов нет, чтобы описать эту экскурсию. Шушан за этот день стала настоящей второй мамойПросто замечательно!! Слов нет, чтобы описать эту экскурсию. Шушан за этот день стала настоящей второй мамойПросто замечательно!! Слов нет, чтобы описать эту экскурсию. Шушан за этот день стала настоящей второй мамой
  • В
    Владислав
    25 ноября 2023
    Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
    Ездили в конце ноября 23го года. Гид приехал за нами сразу к нашему отелю, а после отвез туда, куда нам
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    было удобно. Пока ехали в городе рассказывал о нем, отвечая на любой вопрос. Может рассказать за любую интересующую вас тему: история, религия, культура. Познакомил нас с интересными людьми на лошадиной ферме и сыроварне. Шел на встречу по любому вопросу и был очень любезен. Баграт, спасибо вам большое, экскурсия была интересная и запоминающаяся.

  • А
    Александра
    7 октября 2023
    Конная прогулка в Дилижане
    Так случилось, что наше первое знакомство с Арменией началось именно с этой поездки. Прилетев в ночи в Ереван, уже в
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    10 утра мы мчались по направлению к Дилижану. Вез нас очень приятный, вежливый и дружелюбный водитель Абет в просторной комфортабельной машине. Так как экскурсия как таковая в поездке не заявлена, я думала, что придется коротать время дороги с книжкой или в телефоне - не тут-то было! Мало того, что Абет рассказывал нам обо всем интересном, что мы видели - о растениях и минералах, о природе и быте жителей, о культуре страны - так еще и горы! Эти горы, абсолютно кинематографически прекрасные, в каждом окне разные, которые хочется фотографировать бесконечно. Сама дорога уже стоит того, чтобы отправиться в путь. А еще при въезде в Дилижан через тоннель природа делает совершенно потрясающий кульбит, который я не буду описывать, потому что это сюрприз. Проехав через старые домики Дилижана, мы пересели в небольшой яркий внедорожник конного клуба вчетвером: мы вдвоем, наш водитель Абет и водитель клуба, он же инструктор, Саркис. Сразу оговорюсь, что Абет с самого начала учитывал все наши пожелания в дороге: нашел, где взять кофе с утра, делал санитарные остановки, поэтому по приезде в клуб ничего, кроме лошадей, нам было не нужно. Дорога в клуб идет по проселочным горным тропам заповедника, и она действительно своего рода экстремальная - я держалась всем за всё. Нам это не доставило никаких особых неудобств, было весело, тем более, что Саркис очень уверенно вел при таких непростых условиях. Но если в принципе укачивает в дороге от тряски, об этом стоит сказать заранее. И наконец, мы увидели огромный зеленый луг, со всех сторон окруженный горами. Моим верным добрым конем на час прогулки стал красавец Араб. Наш инструктор Саркис - человек, который явно любит то, чем занимается, причем любит и лошадей, и людей - помог освоиться в седле и поддерживал в дороге. Вместе мы отправились по тропинкам меж холмов, проходя через горные ручьи мимо алых гроздей шиповника, каждый раз удивляясь необъятным горам на горизонте. А после прогулки Саркис сварил нам на костре армянский кофе - не кислый, не горький, а крепкий и терпкий. Этот момент у костра, с горячим кофе и гостеприимными хозяевами, сизыми величественными горами и силуэтами лошадей на их фоне, стал сердцем поездки и оставил самые теплые чувства, за что Саркису, Абету и Рипсиме особое спасибо. А на обратном пути мы увидели Старый город Дилижана и услышали рассказ Абета о старинных домиках и традиционных хачкарах, зашли в мастерские местных мастеров, увидели город в грозу, поднялись на гору к Севанаванку, онемели от красоты Севана, погладили всех местных собак и съели вкуснющую сладкую местную лепешку, которой пахнет на всю гору. И только после этого отправились в обратный путь. Отмечу также то, что для меня особо важно: нас никто не торопил, не ставил тайминг на осмотр, не подгонял. И при этом водитель так рассчитал время, чтобы мы успели в город до первых вечерних пробок. Даже если бы мне хотелось добавить что-то в поездке, мне просто нечего. Это было лучшее первое знакомство с Арменией и ее радушными людьми и отличная организация поездки. Смело могу рекомендовать команду друзьям и сама при возможности с удовольствием съезжу с ними по другому маршруту. Большое спасибо! P.S. Горы на обратном пути совсем уж напоминали марсианские или - по ощущению - горы "Дюны".

  • Д
    Дарья
    5 октября 2023
    Конная прогулка в Дилижане
    Ребята, вы открыли для нас Армению! Тронул ваш дружеский и уважительный подход к гостям, радушие и искреннее желание подарить ценное впечатление.
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    Почувствовали себя маленькими девочками, которых привезли в сказку на день рождения. Сопровождение гидов и поддержка нашего интереса - то, за что хочется сказать огромное спасибо! Испробовали настоящий армянский кофе, приготовленный на костре, оседлали прекрасных лошадок и пережили "маленькую смерть" от наслаждения дорожными серпантинами, горами и лесами и бесконечным небом:)

    Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!Ребята, вы открыли для нас Армению!
  • М
    Марьяна
    14 сентября 2023
    Конная прогулка в Дилижане
    На прогулку лучше ехать с самого утра, чтобы прибыть на место до полудня пока лошади не устали. Их немного и
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    к середине дня они упрямятся. Имейте в виду, что конный клуб «Dilijan horseriding» несколько не то, что приходит в голову тем, кто приехал из Москвы, например. Т. к на месте нет даже "туалета типа сортир", не говоря уже о кафе или ресторане, где можно подождать друзей, которые уехали на конную прогулку. За дополнительную плату (20 евро) по дороге туда или обратно можно заехать на Севан."Внедорожник", на который нас пересадили в селе Агарцин - старый раздолбанный УАЗ. Обратно нас везли в нем всемером, не считая водителя. Словом, если вы не готовы мириться с некоторыми бытовыми неудобствами, лучше выбрать другой вид досуга. Но виды там невероятные. И если вы любите лошадей - эта поездка вам зайдет

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Конные прогулки»

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Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Конные прогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 144 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Ереване. Максимально сближение с природой Еревана, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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