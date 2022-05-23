Лазурный Севан - курортный Дилиджан - горнолыжный Цахкадзор

Побывать на озере Севан, посетить курортный город, увидеть древние храмы прокатится по канатной дороге на восточном

Побывать на озере Севан, посетить курортный город, увидеть древние храмы прокатится по канатной дороге на восточном склоне горы Тегенис и полюбоваться волшебными панорамами.
Лазурный Севан - курортный Дилиджан - горнолыжный Цахкадзор
Лазурный Севан - курортный Дилиджан - горнолыжный Цахкадзор
Лазурный Севан - курортный Дилиджан - горнолыжный Цахкадзор
Лазурный Севан - курортный Дилиджан - горнолыжный Цахкадзор
Лазурный Севан - курортный Дилиджан - горнолыжный Цахкадзор
Лазурный Севан - курортный Дилиджан - горнолыжный Цахкадзор

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Город-курорт Дилижан
  • Монастырь Агарцин
  • Горнолыжный курорт Цахкадзор

Что вас ожидает:

  • Вы полюбуетесь видами озера Севан, пройдете по уютным улочкам Дилижана, окруженными горами и лесами, также отправимся исследовать окрестности города: посетив старинный монастырь Агарцин. После прокатившись по горному серпантину остановимся в горнолыжном курорте Цахкадзор.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль представительского класса
  • Бутилированная вода
  • Vi-fi
Что не входит
  • Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики или указанный туристами адрес
Завершение: город Ереван, Площадь Республики или указанный туристами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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