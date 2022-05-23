Вы полюбуетесь видами озера Севан, пройдете по уютным улочкам Дилижана, окруженными горами и лесами, также отправимся исследовать окрестности города: посетив старинный монастырь Агарцин. После прокатившись по горному серпантину остановимся в горнолыжном курорте Цахкадзор.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Комфортабельный автомобиль представительского класса
Бутилированная вода
Vi-fi
Что не входит
Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики или указанный туристами адрес
Завершение: город Ереван, Площадь Республики или указанный туристами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваш гид в Ереване
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