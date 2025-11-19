Вас ждет путешествие сквозь века: от духовных центров Ахпата и Санаина до таинственного пещерного мира Зарни-Парни с его лабиринтами, террасами и каменными шедеврами.
И конечно, вас поразит мощь крепости Ахтала, где за суровыми стенами скрываются одни из самых ценных фресок в стране.
Описание экскурсииЛори — зелёный уголок Армении Мы отправимся к уникальным памятникам Армении, включённым в список наследия ЮНЕСКО —средневековым монастырям Ахпат и Санаин. Пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни – щедрый подарок любознательным туристам. Это группа памятников: пещеры и крепостная стена, пушки и ступеньки виноградных террас, домики под черепичной крышей и тропами с каменными творениями талантливых мастеров. Крепость Ахтала и монастырь поразит своей неприступностью и интересными и редкими фресками.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Ахпат
- Монастырь Санаин
- Пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни
- Крепость Ахтала и монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По адресу, указанному путешествеником
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
