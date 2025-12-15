Групповая
Лучший выборИз Еревана - к ущелью Гарни и монастырю Гегард
Храм бога солнца, базальтовый орган и хлеб с душой
Начало: На проспекте Саят-Новы
«Его стройные колонны и панорама ущелья создают почти мифологическую атмосферу»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€27 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Хор Вирап, Ущелье Ангелов и другие чудеса Араратской долины
Увидеть исторические, мистические и просто очень красивые места недалеко от Еревана
«Ущелье Ангелов — природный памятник из желтовато-красных каменных глыб недалеко от города Веди»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€186 за человека
Индивидуальная
Из Ванадзора в Лорийское ущелье: древние сёла, монастыри и каньоны
Автомобильное путешествие по местам, где история Армении оживает в пейзажах и камне
«бурную реку Дзорагет, несущую свои воды на дне ущелья»
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
Ущелье реки Касах: средневековые монастыри и памятник армянскому алфавиту
Прогуляться по живописному каньону, увидеть монастыри Сагмосаванк и Ованаванк и узнать их историю
Начало: Площадь Республики у входа музея истории Армении
«Сагмосаванк — монастырь, откуда открывается грандиозный вид на ущелье реки Касах и на гору Арарат»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €139 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
«Неподалёку вас ждёт природное чудо Армении — ущелье с базальтовыми столбами по всей длине»
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа и древности Армении: Арагац, Сагмосаванк, Амберд - из Еревана
Погрузитесь в мир древностей и природы Армении, посетив Арагац, Сагмосаванк и Амберд. Уникальные виды и культура ждут вас
«Монастырь псалмов Сагмосаванк, стоящий на краю живописного ущелья реки Касах»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа на групповой экскурсии
Начало: Площадь Республики
«Неподалёку вас ждёт природное чудо Армении — ущелье с базальтовыми столбами по всей длине»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
€36 за человека
Групповая
до 19 чел.
Гарни, Гегард, Ущелье «Симфония Камней», выпечка лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, ул. Московяна 10
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 10:00
Сегодня в 10:00
17 дек в 10:00
$29 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 19 чел.
Гарни, Гегард и ущелье «Симфония камней»: индивидуальный тур
Начало: Адрес вашего проживания в Ереване
«Мы также увидим необычное и величественное ущелье «Симфония камней» (посещение зависит от погодных условий)»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
$63.90
$71 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
«Красивейшие места Армении: водохранилище и ущелье Ангелов Азатское водохранилище — одна из многочисленных природных достопримечательностей Армении»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$110 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 12 чел.
Полёт на воздушном шаре над Гарнийским ущельем (в группе)
Начало: Отель проживания туристов в Ереване
«Во время группового полёта, который проходит на рассвете, с первыми лучами солнца открывается неописуемая красота Гарнийского ущелья, склонов Гегамского хребта и искрящихся снежных вершин библейской горы Арарат и четырёхглавой горы Арагац»
Расписание: По пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00.
19 дек в 07:00
20 дек в 07:00
$275 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительная Лорийская область
Путешествие в Лори - это уникальная возможность насладиться альпийскими лугами, древними монастырями и крепостью Ахтала. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Остановимся в красивом месте, чтобы подкрепиться и неспешно насладиться панорамой Дебедского ущелья»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
€285 за всё до 4 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Хор Вирап - ущелье Ангелов - винодельня Vedi Alco
Откройте для себя Армению: от древнего монастыря Хор Вирап до укромного ущелья Ангелов и дегустации на винодельне Vedi Alco
«Прогулка по ущелью — ~1–1,5 часа»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€114
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Гарни, ущелье Симфония камней, монастырь Гегард, озеро Севан
Начало: Адрес вашего проживания
«Затем посетите ущелье «Симфония камней»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$115 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Канатная дорога Цахкадзора, Кечарис, Гарни, Гегард, ущелье Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
««Храм» Арарату, каменное ущелье и языческий храм Арка Чаренца была сооружена в 1957 году — в год 60-летия со дня рождения великого армянского поэта Егише Чаренца»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К ущелью Воротан и «Крыльям Татева» - из Еревана
Увидеть Армению с высоты и почувствовать её сердцем
«Приглашаем вас в поездку по югу Армении — туда, где канатная дорога парит над ущельем, а стены древнего монастыря хранят отголоски прошлого»
Завтра в 08:30
16 дек в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Открывая ущелье Вайев: Нораванк и Джермук
Начало: В фойе гостиницы
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
16 дек в 10:00
$245 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Гарни, Гегард, ущелье Азата: от языческих храмов к христианским святыням
Начало: Ереван
«После знакомства с древней архитектурой вас ждёт встреча с природным чудом — базальтовым ущельем «Симфония камней», чьи идеальные шестиугольные колонны напоминают гигантский орган»
Расписание: По договоренности
$110 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лорийская область: монастыри и живописные ущелья
Начало: По адресу, указанному путешествеником
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Еревана в Татев, где небо встречает историю
Перелететь ущелье, прикоснуться к прошлому и увидеть сердце Сюника
«Канатную дорогу «Крылья Татева» — самый длинный в мире маршрут по воздуху над Воротанским ущельем, захватывающий дух полёт к вершине»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €259 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Армению։ Хор Вирап, Ущелье Ангелов и Азатское водохранилище
Познакомиться с христианской историей страны, прогуляться по ущельям и насладиться природой
«Вас ждёт легкий поход в Ущелье Ангелов протяжённостью 3 км»
Завтра в 11:00
16 дек в 11:00
€175 за всё до 4 чел.
Групповая
Касахское ущелье, памятник алфавиту и винный замок - к местам силы из Еревана
Побывать в локациях, которые наполняют энергией и помогают мечтам сбываться
Начало: На проспекте Саят-Новы
«Касахское ущелье и Сагмосаванк»
Расписание: в пятницу в 09:30
19 дек в 09:30
26 дек в 09:30
€36 за человека
