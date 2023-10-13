Что вас ждет:Арка Егише ЧаренцаПервая остановка у арки «Егише Чаренца». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.

Храм ГарниВаше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Храм Гарни впечатляет своей грандиозностью, красотой и симметрией. Вы будете изумлены его уникальной каменной архитектурой, олицетворяющей древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство.

Одним из особых моментов посещения Храма Гарни является возможность увидеть его великолепие вечером, когда он освещается прекрасным светом. Встречайте закат в этом великолепном месте, где камни храма, обрамленные мягким светом заходящего солнца, приобретают особенное волшебство.

При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни. Это идеальное путешествие для тех, кто ценит культурное богатство, романтику и волшебство заката, сливающегося с древней историей.

Важная информация:• Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

При желание можно увидеть Симфонию камней, без дополнительной оплаты.