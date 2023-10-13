Индивидуальная экскурсия по Еревану: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни
Погрузитесь в волшебство и романтику Армении с нашей захватывающей вечерней прогулкой у Храма Гарни.
Это незабываемое приключение предоставит вам уникальную возможность погрузиться в богатую историю и величественную архитектуру, пока солнце медленно опускается за горизонт.
Это незабываемое приключение предоставит вам уникальную возможность погрузиться в богатую историю и величественную архитектуру, пока солнце медленно опускается за горизонт.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Арка Егише Чаренца
- Храм Гарни
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Арка Егише ЧаренцаПервая остановка у арки «Егише Чаренца». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.
Храм ГарниВаше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Храм Гарни впечатляет своей грандиозностью, красотой и симметрией. Вы будете изумлены его уникальной каменной архитектурой, олицетворяющей древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство.
Одним из особых моментов посещения Храма Гарни является возможность увидеть его великолепие вечером, когда он освещается прекрасным светом. Встречайте закат в этом великолепном месте, где камни храма, обрамленные мягким светом заходящего солнца, приобретают особенное волшебство.
При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни. Это идеальное путешествие для тех, кто ценит культурное богатство, романтику и волшебство заката, сливающегося с древней историей.
Важная информация:• Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
При желание можно увидеть Симфонию камней, без дополнительной оплаты.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
- При желание можно увидеть Симфонию камней, без дополнительной оплаты
- Что не входит
- Входные билеты в Храм Гарни – 1500 драм, Симфонию Камней- 200 драм
- Обед по желанию гостя (1 час наш водитель будет ждать Вас без дополнительной оплаты)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
Пешеходные
Вечерние
Храм Гарни и монастырь Гегард
Популярные места
Святые места
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
18 окт
19 окт
20 окт
25 окт
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
у вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
от 196€167 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Насладиться панорамой у Арки Арарата и осмотреть древние святыни
Из любой точки Еревана
15 окт
17 окт
18 окт
19 окт
110€88 за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии