Магия Заката: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни

Индивидуальная экскурсия по Еревану: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни

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Погрузитесь в волшебство и романтику Армении с нашей захватывающей вечерней прогулкой у Храма Гарни.

Это незабываемое приключение предоставит вам уникальную возможность погрузиться в богатую историю и величественную архитектуру, пока солнце медленно опускается за горизонт.
Магия Заката: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни
Магия Заката: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни
Магия Заката: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни
Магия Заката: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни
Магия Заката: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни
Магия Заката: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни
Магия Заката: Вечерняя Прогулка у Храма Гарни
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Арка Егише Чаренца
  • Храм Гарни
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:Арка Егише ЧаренцаПервая остановка у арки «Егише Чаренца». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.
Храм ГарниВаше путешествие продолжится посещением Храма Гарни, который был построен в I веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Храм Гарни впечатляет своей грандиозностью, красотой и симметрией. Вы будете изумлены его уникальной каменной архитектурой, олицетворяющей древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство.
Одним из особых моментов посещения Храма Гарни является возможность увидеть его великолепие вечером, когда он освещается прекрасным светом. Встречайте закат в этом великолепном месте, где камни храма, обрамленные мягким светом заходящего солнца, приобретают особенное волшебство.
При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни. Это идеальное путешествие для тех, кто ценит культурное богатство, романтику и волшебство заката, сливающегося с древней историей.
Важная информация:• Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
При желание можно увидеть Симфонию камней, без дополнительной оплаты.

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия проводится на комфортабельных седанах и минивэне с кондиционером. Но также предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • При желание можно увидеть Симфонию камней, без дополнительной оплаты
Что не входит
  • Входные билеты в Храм Гарни – 1500 драм, Симфонию Камней- 200 драм
  • Обед по желанию гостя (1 час наш водитель будет ждать Вас без дополнительной оплаты)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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