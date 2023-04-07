Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
В танцевальной студии в Ереване вы овладеете один из трёх красивейших танцев — кочари, горани или тамзара. А еще раскроете их сакральное значение.
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Описание
О культуре Армении — через танец!
Танцы Армении зародились еще в древние времена и за столетия впитали в себя особенности мышления, религии армян, их отношения к природе. И хоть сегодня исконные танцы обрели более современные формы, но в основе их — всё те же выразительные элементы, которые помогут вам заглянуть в самую суть культуры Армении.
Что вас ожидает
Немного теории. Первая часть — короткая нескучная лекция, которая познакомит вас с историей армянского танца. Вы узнаете, как и для чего были созданы разные танцы, как перекликается судьба танца и целого народа, как танцы Армении менялись с течением веков.
Мастер-класс от солиста ансамбля. Затем перейдем к практике! За час преподаватель поможет вам окунуться в атмосферу армянской культуры и научит основам одного из трёх ключевых и самых красивых танцев Армении:
- Кочари — самый распространенный танец, дошедший до нас с языческих времён и имевший раньше ритуальное значение. В 2017 году кочари включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
- Горани — уникальный танец, с которым обращались к небесам, просили о щедрости природы и дожде.
- Тамзара — свадебная песня-танец, которая встречает во многих армянских поселениях.
Организационные детали
- Теоретическая часть занятия длится 15-20 минут и час-полтора — практика
- Вашим учителем будет солист ансамбля «Дружба» — одного из трёх государственных ансамблей Армении. Будем учиться танцевать либо Кочари, либо Тамзара либо Горани (на ваш выбор).
- Мастер-класс доступен для участников всех возрастов и любой физической формы
- До танцевальной школы в Ереване вы можете добраться самостоятельно, также можно организовать трансфер за дополнительную плату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в танцевальной школе в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.