Познакомьтесь с армянской культурой через танец! На мастер-классе в Ереване вас ждет увлекательная лекция об истории танцев Армении и практическое занятие с солистом ансамбля. Изучите основы одного из трёх танцев: кочари, горани или тамзара. Эти танцы раскрывают сакральное значение и историю армянского народа. Мастер-класс подходит для всех возрастов и уровней подготовки. Не упустите шанс прикоснуться к богатой культурной традиции Армении

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

О культуре Армении — через танец!

Танцы Армении зародились еще в древние времена и за столетия впитали в себя особенности мышления, религии армян, их отношения к природе. И хоть сегодня исконные танцы обрели более современные формы, но в основе их — всё те же выразительные элементы, которые помогут вам заглянуть в самую суть культуры Армении.

Что вас ожидает

Немного теории. Первая часть — короткая нескучная лекция, которая познакомит вас с историей армянского танца. Вы узнаете, как и для чего были созданы разные танцы, как перекликается судьба танца и целого народа, как танцы Армении менялись с течением веков.

Мастер-класс от солиста ансамбля. Затем перейдем к практике! За час преподаватель поможет вам окунуться в атмосферу армянской культуры и научит основам одного из трёх ключевых и самых красивых танцев Армении:

Кочари — самый распространенный танец, дошедший до нас с языческих времён и имевший раньше ритуальное значение. В 2017 году кочари включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

— самый распространенный танец, дошедший до нас с языческих времён и имевший раньше ритуальное значение. В 2017 году кочари включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Горани — уникальный танец, с которым обращались к небесам, просили о щедрости природы и дожде.

— уникальный танец, с которым обращались к небесам, просили о щедрости природы и дожде. Тамзара — свадебная песня-танец, которая встречается во многих армянских поселениях.

Организационные детали