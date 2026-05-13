Познакомьтесь с культурой Армении через танец! Научитесь кочари, горани или тамзара от солиста ансамбля. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Познакомьтесь с армянской культурой через танец! На мастер-классе в Ереване вас ждет увлекательная лекция об истории танцев Армении и практическое занятие с солистом ансамбля. Изучите основы одного из трёх танцев: кочари, горани или тамзара. Эти танцы раскрывают сакральное значение и историю армянского народа. Мастер-класс подходит для всех возрастов и уровней подготовки. Не упустите шанс прикоснуться к богатой культурной традиции Армении
Танцы Армении зародились еще в древние времена и за столетия впитали в себя особенности мышления, религии армян, их отношения к природе. И хоть сегодня исконные танцы обрели более современные формы, но в основе их — всё те же выразительные элементы, которые помогут вам заглянуть в самую суть культуры Армении.
Что вас ожидает
Немного теории. Первая часть — короткая нескучная лекция, которая познакомит вас с историей армянского танца. Вы узнаете, как и для чего были созданы разные танцы, как перекликается судьба танца и целого народа, как танцы Армении менялись с течением веков.
Мастер-класс от солиста ансамбля. Затем перейдем к практике! За час преподаватель поможет вам окунуться в атмосферу армянской культуры и научит основам одного из трёх ключевых и самых красивых танцев Армении:
Кочари — самый распространенный танец, дошедший до нас с языческих времён и имевший раньше ритуальное значение. В 2017 году кочари включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Горани — уникальный танец, с которым обращались к небесам, просили о щедрости природы и дожде.
Тамзара — свадебная песня-танец, которая встречается во многих армянских поселениях.
Организационные детали
Теоретическая часть занятия длится 15-20 минут и час-полтора — практика
Вашим учителем будет солист ансамбля «Дружба» — одного из трёх государственных ансамблей Армении. Будем учиться танцевать либо Кочари, либо Тамзара либо Горани (на ваш выбор).
Мастер-класс доступен для участников всех возрастов и любой физической формы
До танцевальной школы в Ереване вы можете добраться самостоятельно, также можно организовать трансфер за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€35
Дети до 16 лет
€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В танцевальной школе в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9991 туриста
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алина
Все было прекрасно, преподаватель хорошо и доступно объясняет. У меня получилось за час с лишним выучить три национальных танца, при этом я совсем не профессионал в танцах. Особенное спасибо за наряд!
Гурген
Ответ организатора:
Алина, это просто блестящий результат — за одно занятие освоить сразу три армянских танца! 💃 Кажется, национальный костюм добавил не читать дальшеуменьшить
только атмосферы, но и +50 к таланту 😄 Спасибо за тёплые слова! Очень рады, что урок получился лёгким, понятным и подарил столько эмоций. Приезжайте танцевать ещё — армянские танцы умеют затягивать совершенно незаметно ✨
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Я
Ястребова
С этой экскурсии началось наше знакомство с Ереваном. Встретили нас с душой, многое узнали о Ереване, особенностях национальных танцев и не только. Занятие по танцам было проведено профессионально и весело! Тем, кто ищет необычное времяпрепровождение, крайне рекомендую!!! Спасибо большое организаторам!
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О
Ольга
Это был один из самых душевных и запоминающихся вечеров нашей поездки Огромное спасибо Гургену за прекрасную организацию и невероятно тёплую атмосферу с первых минут. Всё было продумано идеально, легко и читать дальшеуменьшить
с настоящим армянским гостеприимством. Отдельная благодарность Артуру — нашему замечательному преподавателю. Он не просто учил нас движениям, а с большой любовью знакомил с культурой и душой армянского танца. Было очень профессионально, весело и при этом невероятно душевно. Для нашей группы это стало настоящим погружением в армянскую культуру и одним из самых ярких впечатлений поездки. Очень рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Армению, а почувствовать её.
Гурген
Ответ организатора:
Ольга, большое спасибо за такие тёплые слова! ❤️ Очень рады, что мастер-класс по армянским танцам подарил вашей группе такие яркие читать дальшеуменьшить
эмоции. Армянский танец — это не просто движения, а характер, энергия и душа нашего народа, и нам особенно приятно, что вы смогли это почувствовать.
Артуру и Гургену обязательно передадим вашу благодарность. Будем рады новой встрече в Армении! 🇦🇲✨
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Э
Элеонора
Замечательный мастер-класс! Очень интересно было услышать про историю армянских танцев. Очень приятные в общении преподаватели!! Нам очень понравился мастер-класс, учили танцы с огромным удовольствием, очень много для себя узнали и читать дальшеуменьшить
про танцы, и про саму Армению. Танцевали, пока ноги не устали, готовы были и дальше танцевать после перерыва, а ноги уже не шли. Огромное спасибо мастерам за их работу! Всем, читающим отзывы и желающим научиться искусству армянского танца, очень рекомендую посетить именно этот мастер-класс - вы совершенно точно не пожалеете!
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Н
Нарина
Спасибо большое за мастер класс. Все было очень здорово, эмоций просто море. Мощнейший заряд энергии. Хочется танцевать и танцевать. Всё было понятно и доступно. Будем теперь отрабатывать движения. Наша мечта сбылась, всегда хотели научиться танцевать армянские танцы. СПАСИБО!!! 👍💃🏻👏
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А
Алёна
Были на мастер-классе с подростками 14-17 лет. Организатор и преподаватель по танцам вначале рассказали о культуре национальных танцев, ребятам очень все понравилось! Рекомендуем мастер-класс для взрослых и подростков!
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