Мастер-класс по армянскому танцу

Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала

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С культурой Армении можно знакомиться через её историю, кухню, ремесла — и конечно через танец! Ведь в национальных танцах отражены и нрав армянского народа, и его традиции, и даже судьба.

В танцевальной студии в Ереване вы овладеете один из трёх красивейших танцев — кочари, горани или тамзара. А еще раскроете их сакральное значение.
Мастер-класс по армянскому танцу
Мастер-класс по армянскому танцу
Мастер-класс по армянскому танцу
Мастер-класс по армянскому танцу
Мастер-класс по армянскому танцу
Мастер-класс по армянскому танцу
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Описание

О культуре Армении — через танец!

Танцы Армении зародились еще в древние времена и за столетия впитали в себя особенности мышления, религии армян, их отношения к природе. И хоть сегодня исконные танцы обрели более современные формы, но в основе их — всё те же выразительные элементы, которые помогут вам заглянуть в самую суть культуры Армении.

Что вас ожидает

Немного теории. Первая часть — короткая нескучная лекция, которая познакомит вас с историей армянского танца. Вы узнаете, как и для чего были созданы разные танцы, как перекликается судьба танца и целого народа, как танцы Армении менялись с течением веков.

Мастер-класс от солиста ансамбля. Затем перейдем к практике! За час преподаватель поможет вам окунуться в атмосферу армянской культуры и научит основам одного из трёх ключевых и самых красивых танцев Армении:

  • Кочари — самый распространенный танец, дошедший до нас с языческих времён и имевший раньше ритуальное значение. В 2017 году кочари включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
  • Горани — уникальный танец, с которым обращались к небесам, просили о щедрости природы и дожде.
  • Тамзара — свадебная песня-танец, которая встречает во многих армянских поселениях.

Организационные детали

  • Теоретическая часть занятия длится 15-20 минут и час-полтора — практика
  • Вашим учителем будет солист ансамбля «Дружба» — одного из трёх государственных ансамблей Армении. Будем учиться танцевать либо Кочари, либо Тамзара либо Горани (на ваш выбор).
  • Мастер-класс доступен для участников всех возрастов и любой физической формы
  • До танцевальной школы в Ереване вы можете добраться самостоятельно, также можно организовать трансфер за дополнительную плату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в танцевальной школе в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Мастер-классы
В помещении

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