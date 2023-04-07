С культурой Армении можно знакомиться через её историю, кухню, ремесла — и конечно через танец! Ведь в национальных танцах отражены и нрав армянского народа, и его традиции, и даже судьба. В танцевальной студии в Ереване вы овладеете один из трёх красивейших танцев — кочари, горани или тамзара. А еще раскроете их сакральное значение.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О культуре Армении — через танец!

Танцы Армении зародились еще в древние времена и за столетия впитали в себя особенности мышления, религии армян, их отношения к природе. И хоть сегодня исконные танцы обрели более современные формы, но в основе их — всё те же выразительные элементы, которые помогут вам заглянуть в самую суть культуры Армении.

Что вас ожидает

Немного теории. Первая часть — короткая нескучная лекция, которая познакомит вас с историей армянского танца. Вы узнаете, как и для чего были созданы разные танцы, как перекликается судьба танца и целого народа, как танцы Армении менялись с течением веков.

Мастер-класс от солиста ансамбля. Затем перейдем к практике! За час преподаватель поможет вам окунуться в атмосферу армянской культуры и научит основам одного из трёх ключевых и самых красивых танцев Армении:

Кочари — самый распространенный танец, дошедший до нас с языческих времён и имевший раньше ритуальное значение. В 2017 году кочари включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

— самый распространенный танец, дошедший до нас с языческих времён и имевший раньше ритуальное значение. В 2017 году кочари включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Горани — уникальный танец, с которым обращались к небесам, просили о щедрости природы и дожде.

— уникальный танец, с которым обращались к небесам, просили о щедрости природы и дожде. Тамзара — свадебная песня-танец, которая встречает во многих армянских поселениях.

Организационные детали